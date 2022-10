Aus der Halle von Sebastian Fischer

Wer wissen wollte, ob sich der FC Bayern auch im Jahr 2022 wieder mit seinen Mitgliedern streitet, ob wieder Menschen vor Wut auf Stühle steigen und am Ende Uli Hoeneß die Worte fehlen, der konnte bei der Jahreshauptversammlung in der Basketballhalle des Vereins für eine aufschlussreiche Erkenntnis gegen halb neun am Abend mal reinhören.

Am Rednerpult beim Tagesordnungspunkt 6, Wahl des Präsidiums, stand Rudi Grabmeier, seines Zeichens Präsident des Fanklubs Red Bulls Taubenbach. Er stimmte ein "Happy Birthday" an, als nachträgliches Ständchen für Hoeneß' 70. Geburtstag, und ein Großteil der 1501 Leute in der Halle sang mit. Wohlgemerkt: Uli Hoeneß' Geburtstag war mehr als neun Monate her.

Als Grabmeier danach noch sein Anliegen vorbrachte, das "Thema Katar ruhen zu lassen", also jetzt nicht mehr darüber zu sprechen, waren die Reaktionen in der Halle geteilt. Es wurde gebuht. Aber es gab auch Applaus.

Bayern-Präsident Hainer wird mit Aussagen des katarischen Botschafters konfrontiert

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern in diesem Jahr war eine, die unter besonderer Beobachtung stand, nachdem die letzte im Streit mit den Mitgliedern über das Sponsoring durch Qatar Airways endete. Ein Antrag des Mitglieds Michael Ott, dieses Sponsoring nach Vertragsende 2023 nicht zu verlängern, wurde damals nicht zugelassen, und die Versammlung wurde beendet, obwohl noch Mitglieder reden wollten. Dann gab es Buhrufe und Tumult, Ehrenpräsident Hoeneß trat ans Mikrofon, sagte aber nichts - und nannte die Veranstaltung beim Rausgehen die schlimmste, die er beim FC Bayern je erlebt habe.

Nun, nur einen Monat vor der WM in Katar, die als die umstrittenste der jüngeren Fußballgeschichte gilt, war die Stimmung eine gänzlich andere. Der kontroverseste Moment zum Thema war, als Ott Hainer vor dessen Wahl fragte, was er dazu sage, "dass Katar mit dem unkritischen Verhalten des Vereins auch noch hausieren geht". Er bezog sich auf Äußerungen des katarischen Botschafters, der zur Verteidigung gegen Kritik am Emirat gesagt hatte: "Warum kam Bayern München die letzten vier, fünf Jahre zum Winter-Trainingslager nach Doha? Warum äußerten sie sich nicht? Warum sagten sie nicht, dass sie in Doha waren und dass es entsetzlich war?"

"Schweigen tun wir auf keinen Fall", sagte Hainer dazu. "Wir haben den Dialog mit Ihnen und auch mit der Außenwelt gesucht." Zur möglichen Verlängerung des Vertrags sagte er: "Eins ist natürlich auch klar: Es müssen gemeinsame Projekte definiert werden, um weitere Verbesserungen in Katar zu erreichen." Viele Mitglieder stellte das offenbar zufrieden, es gab Applaus. Und rund eine Stunde später wurde Hainer mit 83,8 Prozent der Stimmen für die nächsten drei Jahre wiedergewählt. 98 Prozent waren es bei seiner ersten Wahl 2019 gewesen.

Oliver Kahn hat einige Mitglieder auf seiner Seite

Dass sich ein Eklat wie im Vorjahr nicht wiederholen würde, das deutete sich schon vor den ersten Reden an. Als Hainer und Vorstandschef Oliver Kahn zum "Stern des Südens" in die Halle kamen, applaudierten die meisten Mitglieder. Anders als 2021, als mitten in der Pandemie nur 780 Mitglieder kamen, waren augenscheinlich mehr Anhänger aus ganz Bayern in der Halle. Für Kahns Unterstützung war sogar ein ihm gewidmeter Fanklub da: "Titan Power 2008" stand auf einer Fahne

Hainer begann seine Rede damit, sich "nochmals in aller Form" für die Versammlung 2021 zu entschuldigen. Er erzählte, wie er Fanklubs besucht und der Verein den Dialog gesucht habe, gerade zum Streitthema Katar. Man wolle mit den Mitgliedern "Doppelpass" spielen.

Auch Kahn, der 2021 in seiner Rede das Wort "Katar" nicht erwähnt hatte, ging diesmal darauf ein. Zur Jahreshauptversammlung sagte er, ihn habe lange sehr beschäftigt, wie damals miteinander gesprochen wurde - auch wenn er wisse, dass Streiten zum FC Bayern gehöre. Es wurde sogar applaudiert, als er die bekannte Verteidigungsstrategie des Klubs zum Sponsorenvertrag mit Qatar Airways präsentierte: "Wer etwas verändern will, der muss mit Menschen reden."

Dann sagte Kahn: "Zurück zum wichtigsten, zurück zum Sport." Und auch mit dieser Einschätzung hatte er offenbar einige Mitglieder auf seiner Seite.

FC Bayern mit Jahresüberschuss von 12,7 Millionen Euro

Der Abend hatte manches von den Versammlungen des FC Bayern in den vergangenen Jahren, vor der Pandemie. Der Applaus wurde etwa besonders laut, als Hainer einen Sieg in der Bundesliga gegen Freiburg am Sonntag forderte. Er brachte auch eine Spitze gegen den Rivalen Borussia Dortmund unter, der "zum dritten Mal in Folge rote Zahlen" geschrieben habe. Der FC Bayern dagegen verbuchte im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Jahresüberschuss von 12,7 Millionen Euro, zum letzten Mal nach zehn Jahren präsentiert von Jan-Christian Dreesen.

Dreesen, 55, der jüngst seinen Rückzug zu Saisonende vom FC Bayern bekanntgegeben hatte, wurde nach seiner Präsentation mit Ovationen verabschiedet. Der Fan Fabian Stammberger, der für die Südkurve sprach, lud Dreesen später gar ein, nach seiner Funktionärskarriere mit im Block zu stehen. Und als der Fan Thomas Jaud vorschlug, auf den Tickets die Münchner Fankurve nicht mehr Südtribüne, sondern Südkurve zu nennen, weil die Südtribüne nun mal in Dortmund stehe, sagte Dreesen: "Das ist eine gute Idee. Wir machen das!"

Ein Jahr also, nachdem sich der FC Bayern von einem Teil seiner Mitglieder zu entzweien schien, weil die Führungsriege nicht mit ihnen reden wollte, wurde der Finanzvorstand von den Mitgliedern bejubelt.

Ein knappes Fünftel der Menschen in der Halle, so legte es das Wahlergebnis nahe, hatte Hainer die vergangene Jahreshauptversammlung zwar nicht verziehen, und die Geschäftsbeziehungen mit Katar sind weiter umstritten, das zeigten weitere Redebeiträge neben dem von Ott. Doch die deutlichere Botschaft des Abends war die, dass dem FC Bayern die Versöhnung mit seinen Mitgliedern vorerst gelungen zu sein scheint.

Wie tief die Verbitterung beim deutschen Rekordmeister trotzdem noch sitzt, zeigte Hoeneß, als er die Halle verließ. Ihm fehlten diesmal nicht die Worte. Zu Ott gerichtet rief er, sein Vortrag sei peinlich gewesen. Dies sei schließlich der FC Bayern - "und nicht die Generalversammlung von Amnesty International!"

Und als wäre es unmöglich, dass eine Jahreshauptversammlung des FC Bayern ohne Aufregung endet, musste eine halbe Stunde nach Hainers Schlussworten (es ging inzwischen um Freibier) die Halle geräumt werden. Die Polizei rückte an, und Bayern-Mediendirektor Stefan Mennerich sprach von einer "vagen Bombendrohung". Mehr war dazu zunächst nicht zu erfahren.