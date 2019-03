2. März 2019, 20:22 Uhr 5:1 in Gladbach FC Bayern zieht mit dem BVB gleich

Der FC Bayern gewinnt das Topspiel in Mönchengladbach ungefährdet mit 5:1.

Damit ziehen die Münchner an der Tabellenspitze mit dem BVB gleich.

Bayern München hat die unverhoffte Gelegenheit genutzt und zu Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund aufgeschlossen. Der deutsche Rekordmeister entschied das Topspiel am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach souverän mit 5:1 (2:1) für sich und liegt damit nach dem 24. Spieltag punktgleich hinter dem BVB, der sich am Freitag beim FC Augsburg ein überraschendes 1:2 geleistet hatte.

Die Bayern, zwischenzeitlich bereits neun Punkte hinter den Dortmundern, haben damit erstmals seit mehr als fünf Monaten wieder direkten Kontakt zur Tabellenspitze. Javi Martínez (2.) und Thomas Müller (11.) brachten die Münchner in einer fulminanten Anfangsphase in Führung, ehe Lars Stindl (37.) der Anschlusstreffer gelang. Doch Torjäger Robert Lewandowski (47., 90.+1/Foulelfmeter) kurz nach Wiederanpfiff und Serge Gnabry (75.) mit dem insgesamt 4000. Bundesligatreffer der Bayern sorgten für die Entscheidung.

"Da war noch ein bisschen was offen von dem Hinspiel. Das hatten wir noch im Hinterkopf. Das hat man in den ersten 20, 30 Minuten gesehen. Mit einem 5:1 sind wir natürlich vollkommen zufrieden. Noch sind wir nicht Erster, deshalb müssen wir ruhig bleiben", sagte Kapitän Manuel Neuer bei Sky.

Müller steht in der Startelf und trifft

Für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac war es der elfte Sieg in den letzten zwölf Ligaspielen. Bei Gladbach verlängerte sich hingegen die Ergebniskrise. Die Rheinländer rutschten nach dem vierten sieglosen Spiel und der dritten Heimpleite in Serie auf Platz vier ab und müssen damit noch um die Champions-League-Teilnahme zittern.

Borussia-Trainer Dieter Hecking vertraute der gleichen Elf, die beim sensationellen 3:0-Erfolg im Hinspiel drei Punkte aus der Allianz Arena entführt hatte. Der Plan, die Sensation auch vor den eigenen Fans zu wiederholen, ging zunächst aber gar nicht auf. Die Bayern starteten im ausverkauften Borussia-Park vor 54.022 Zuschauern äußerst engagiert in die Begegnung. Martínez, der den verletzten Leon Goretzka ersetzte, erzielte mit einem Kopfball nach James-Eckball seinen zweiten Saisontreffer. Zuvor hatte er Gegenspieler Nico Elvedi weggestoßen, der Videoassistent griff jedoch nicht ein.

Die Kovac-Elf schnürte die Gladbacher in der eigenen Hälfte ein - und Müller, der erstmals seit drei Bundesligaspielen wieder in der Startelf stand, erhöhte folgerichtig auf 2:0. Die Borussia kam nach einer Viertelstunde etwas besser ins Spiel, worauf die Bayern ihr Glück bei Kontern suchten. Während Lewandowski (22.) und Gnabry (33.) am überragend aufgelegten Gladbach-Torhüter Yann Sommer scheiterten, sorgte Fohlen-Kapitän Stindl mit einem platzierten Schuss in die kurze Ecke wieder für Spannung.

Doch nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel war die Euphorie bei den Gladbachern schon wieder verflogen. Erst schoss James (46.) aus guter Position noch daneben, dann stellte Lewandowski mit seinem 14. Bundesligator den komfortablen Vorsprung wieder her. Die Borussia hielt in der Folge gut dagegen, ein Freistoß von Oscar Wendt (52.) verfehlte das Bayern-Tor nur knapp. Doch Gnabry und Lewandowski erhöhten kurz vor Schluss auf 5:1.