Sein Kopf war schwer, er hatte ihn in die Hände gelegt, die Ellbogen auf einem Tisch abgestützt. Es war nicht unbedingt so, dass Vladimir Lucic ansteckend gute Laune versprühte am späten Donnerstagabend in der heimischen Arena am Münchner Westpark. Wie auch, nach der nächsten vermeidbaren Niederlage der FC-Bayern-Basketballer in der Euroleague. 48 Stunden nach ihrem 112:109-Heimerfolg über Saski Baskonia nach Verlängerung unterlagen Kapitän Lucic und seine Mitspieler dem favorisierten Vorjahresfinalisten Olympiakos Piräus unnötig mit 72:76. Auch die je 18 Punkte der Topscorer Serge Ibaka und Sylvain Francisco halfen ihnen nicht, das Spiel zu gewinnen, das lange Zeit ausgeglichen war. Und Lucic, 34, der es selbst am Ende verpasste, der Partie mit einem erfolgreichen Wurf noch eine Wendung zu geben, verwandelte seinen Frust später in eine kleine Generalkritik: "Wir hatten offensiv wie defensiv keine klare Idee", sagte der Serbe, "wir haben bis zum Spielende nicht herausgefunden, wo unser Vorteil liegt."