Leon Goretzka hat am Sonntagabend eine Prognose aufgestellt, sie handelte davon, was in naher Zukunft ein fußballerisches Gesprächsthema sein wird und was nicht. "In den kommenden Wochen", sagte Goretzka, "wird jetzt keiner mehr darüber sprechen, wie wir heute gespielt haben, sondern nur eben, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben."

Nur mal angenommen, Goretzka hätte nicht recht und die Leute würden wohl darüber sprechen, wie der FC Bayern am Sonntag gespielt hat, dann könnte in den Gesprächen Folgendes vorkommen: eine erste Halbzeit, die ungewohnt uninspiriert ausfiel, in der die Münchner kein Mal aufs Tor schossen; eine zweite Halbzeit, die schon inspirierter war und in der die Münchner mehrfach aufs Tor schossen; und eine Schlussphase, in der die Bayern kurz, aber fast entscheidend wackelten. So aber könnte Goretzkas Prognose schon hinkommen.

So stand am Sonntag ein 2:0 für den FC Bayern über den FC Augsburg, herbeigeführt durch Tore von Thomas Müller (53.) und eben Goretzka (90.+1). Und so äußerten die Münchner Spieler hinterher zwar viel Selbstkritik und berichteten, nicht "so ganz zufrieden" zu sein (Müller).

Allen voran Serge Gnabry vergibt viele Möglichkeiten

Doch trotz lange dürftiger Leistung hatten sie es zum Mit-Gewinner des Spieltags gebracht, zur Mannschaft, die nach Leipzigs 0:0 in Wolfsburg vier Punkte vor dem neuen Zweiten Dortmund (ebenfalls einer der Gewinner) liegt - und das übrigens an einem Spieltag, an dem 25-Tore-Angreifer Robert Lewandowski weiterhin verletzt fehlte. "Ich glaube, das war ein Wochenende, das ganz gut für uns gelaufen ist", sagte Goretzka. Und: "Ich glaube, gerade wenn du Titel gewinnen willst, dann musst du eben an genau solchen Tagen auch die drei Punkte mitnehmen."

Nein, es hat nicht sehr strukturiert ausgesehen, was die Bayern eine Halbzeit unternommen haben in diesem Heimspiel. Da war, kurz vor der Pause, Serge Gnabrys Flanke, die Thomas Müller übers Tor beförderte. Doch sonst war da nichts, was den Namen Torchance verdiente. Warum den Münchnern so wenig gelang? Dafür gab es hinterher sich ähnelnde Erklärungsversuche.

David Alaba vermutete "Müdigkeit", Joshua Kimmich sagte, "körperliche, mentale Frische" habe gefehlt. Und Hansi Flick, ebenfalls nicht zufrieden mit der Leistung, sagte, es sei "klar, dass solche Spiele auch mal kommen, weil wir haben viele Spiele jetzt einfach in den Knochen" (fünf Partien seit dem 21. Februar, d. Red.). Immerhin, für die Viel-Spieler folgen zwei trainingsfreie Tage.

Dass das Spiel für die Bayern letztlich einen glücklichen Verlauf nahm, hatte entscheidend mit Jérôme Boateng zu tun. In der Hälfte des Gegners wählte der Innenverteidiger eine ebenso formschöne wie effektive Abspielart: Er lupfte. Hinter Augsburgs Abwehr erreichte der Ball Thomas Müller, der einschieben konnte.