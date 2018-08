14. August 2018, 10:40 Uhr FC Barcelona Messi kommandiert Barça jetzt als Kapitän

Der FC Barcelona zeigt sich beim 2:1 im Supercup gegen Sevilla schon gut eingespielt.

Lionel Messi ist vom WM-Desaster mit Argentinien erholt, er gewinnt seinen ersten Titel als Kapitän.

Von Javier Cáceres

Wer das Lächeln des Lionel Messi sah, als er den spanischen Supercup in den Himmel hob, der kam an einem Gedanken kaum vorbei: Dieser Titel bedeutete ihm doch etwas. Mit 2:1 hatte sein FC Barcelona den FC Sevilla geschlagen, in einer Neuauflage des Pokalfinales, das Barça im Mai gleich mit 5:0 gewonnen hatte. Dieser Titel wird zwar kaum vergessen machen, dass er mit der argentinischen Nationalelf in Russland mal wieder beim Versuch gescheitert war, den großen WM-Pokal zu gewinnen.

Dass der Erfolg für Messi ein besonderer war, hatte zum einen seinen Grund in Statistiken, die ihn über andere erheben. Auf offiziell 33 Titel kann der Argentinier zurückblicken, er gilt damit als der erfolgreichste Profi in der Geschichte des FC Barcelona, noch vor dem soeben nach Japan abgewanderten Andrés Iniesta, der 32 Pokale streicheln durfte. Zum anderen wird Messi der Titel vom Sonntag vor allem deshalb in Erinnerung bleiben, weil es der erste war, den er als Kapitän des FC Barcelona gewinnen konnte. "Ich hoffe, es kommen weitere dazu", sagte Barça-Trainer Ernesto Valverde.

Gemessen an den 90 Minuten von Tanger (der Supercup wurde aus Marketinggründen im nordafrikanischen Marokko ausgetragen) kann der FC Barcelona zumindest die begründete Hoffnung hegen, dass Messi weitere Pokale in die Vitrine des katalanischen Klubs trägt. Weil der FC Sevilla bereits in der Europa-League-Qualifikationsrunde gefordert und also eingespielter war, konnten die Andalusier als ein Gradmesser gewertet werden, der dann auch diverse Erkenntnisse zutage förderte.

Dazu zählte zwar nicht die Integration des bisherigen Bayern-Profis Arturo Vidal, der dafür zu spät eingewechselt wurde. Aber: Barcelona kommt wohl auch ohne Iniesta zurecht, der neue Mittelfeldspieler Arthur (vormals Grêmio Porto Alegre) entpuppte sich am Tag seines 22. Geburtstags als passender, spielfreudiger, kreativer Zugang, und dass Messi keinerlei Testspielminuten braucht, um das Team zu kommandieren, war für die Barça-Fans ebenfalls beruhigend.

Die wahre Nachricht des Abends kreiste aber um einen früheren Bundesligaprofi, der bislang im Dress des FC Barcelona weitgehend enttäuscht hatte: Ousmane Dembélé, der im Sommer 2017 für eine dreistellige Millionen-Euro-Summe bei Borussia Dortmund abgelöst worden war.

In den vergangenen Wochen hatte es Gerüchte gegeben, wonach Thomas Tuchel, der Trainer von Paris Saint-Germain, den frisch gekürten Weltmeister Dembélé in die französische Hauptstadt locken wollte. Am Sonntag aber lieferte Dembélé Argumente für einen Verbleib. Sie beschränkten sich beileibe nicht nur auf das formidable Siegtor, das er in der 79. Minute erzielte und es wahrlich in sich hatte. Nach einem Pass von Lionel Messi schoss Dembélé den Ball aus 18 Metern mit atemberaubender Gewalt unter den Querbalken.