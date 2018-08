13. August 2018, 15:17 Uhr Rücktritt von Gerard Piqué Entnervt von den Schmähungen

Mit Gerard Piqué verliert Spaniens Nationalmannschaft einen der besten Verteidiger der Welt.

Der 31-jährige vom FC Barcelona vollzieht seinen lange angekündigten Rücktritt auch deswegen, weil er sich oft inmitten von Debatten zwischen Katalanen und Spaniern wiederfand.

Von Javier Cáceres

Auch in Spanien stehen die Zeichen auf Saisonstart, die Primera Division startet am kommenden Wochenende in ihre 89. Spielzeit. Zunächst aber ist noch einmal die Nationalmannschaft, die bei der WM in Russland so enttäuscht hatte, in aller Munde. Denn Gerard Piqué, Innenverteidiger des FC Barcelona, hat seinen bereits 2016 angekündigten Rücktritt aus dem Team Spaniens endgültig umgesetzt. "Es war eine schöne Zeit, in der ich zwei Europa- und eine Weltmeisterschaft gewonnen habe. Aber ich will mich nun auf Barça konzentrieren", sagte Piqué, 31.

Die schöne Zeit mit 102 Länderspielen und drei Titeln (2008, 2010, 2012) war aber auch von extremen Spannungen geprägt. Obwohl er integraler Bestandteil der ruhmreichsten Epoche des spanischen Fußballs war und als einer der besten Innenverteidiger der Welt galt, sah sich Piqué immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Die Fans der Nationalelf pfiffen ihn oft massiv aus.

Als Ausgangspunkt galten Schmähungen, die Piqué einst bei einer Meisterfeier Barcelonas gegen den Erzrivalen seines Klubs, Real Madrid, ausgestoßen hatte. Zum Crescendo wurden sie, nachdem sich Piqué öffentlich politisch positionierte - für ein Referendum über die Unabhängigkeit der autonomen Region Katalonien von Spanien. Piqué bekannte sich zwar nie zum Separatismus. Doch das bloße Eintreten für eine Abstimmung über eine Abspaltung Kataloniens war in den Augen spanischer Nationalisten reine Blasphemie.

Auslöser für die Rücktrittsankündigung von 2016 war eine skurrile Debatte, die vornehmlich in den sozialen Netzwerken, aber auch in diversen Medien stattfand. Bei einem Länderspiel hatte Piqué die Ärmel seines Langarmtrikots abgeschnitten; prompt zirkulierte das Gerücht, an den Bündchen seien die Nationalfarben gewesen, Piqué habe sie aus Illoyalität abgetrennt. Das Trikot war aber gar nicht mit der spanischen Fahne drapiert. Piqué war dennoch entnervt genug, um den jetzt vollzogenen Abschied anzukündigen.

Als er wenige Tage nach dem (illegalen) Referendum der Katalanen vom 1. Oktober 2017 bei einem Training des Nationalteams in Madrid von Rechtsradikalen beschimpft wurde, teilte er mit, er erwäge einen Rücktritt vom angekündigten Rücktritt - als Antwort an all jene, die meinen, "Pfiffe und Beleidigungen" seien das Mittel, ein wachsendes politisches Problem zu lösen. Und jetzt versuchte auch der neue Nationaltrainer Luis Enrique, 48, Piqué noch einmal umzustimmen. Ohne Erfolg. "Er hat mich vor einer Woche angerufen, doch ich habe meine Entscheidung getroffen, und sie ist wohlüberlegt", sagte Piqué, der von 2014 bis 2017 unter dem Trainer Luis Enrique beim FC Barcelona gespielt hatte.

Mit der Bestätigung seines Abschieds stellt Piqué seinen früheren Trainer vor eine weitere Herausforderung. In Andrés Iniesta, der nun in Japan bei Vissel Kobe an der Seite des früheren deutschen Nationalspielers Lukas Podolski glänzt, war schon der Regisseur der Nationalelf zurückgetreten. Nun muss Luis Enrique das Herz der Verteidigung neu ordnen, einen Partner für Sergio Ramos von Real Madrid suchen.