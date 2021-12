Ruf der Wildnis: Auf seinen Triathlon um die Erde bereitete sich Jonas Deichmann auch in den riesigen Fjorden in Norwegen vor. Viel weiter südlich in der wärmeren Adria machte er dann öfter Bekanntschaft mit Quallen.

Der Münchner Extremsportler Jonas Deichmann hat sich seinen Traum erfüllt - und mitten in der Pandemie einen 430-tägigen Triathlon um die Welt absolviert. Im Interview spricht der 34-Jährige über seinen Freiheitsdrang, Wochen des Stillstands in der Türkei, aufdringliche Fans in Mexiko und den Grund dafür, dieses Projekt nicht noch einmal zu machen.

Von Nadine Regel

Als Jonas Deichmann in der Tür eines Münchner Restaurants erscheint, ist er weg, der Bart. Der rotbraune Busch war sein großes Erkennungsmerkmal, das er sich in den vergangenen 14 Monaten hat wachsen lassen. Stattdessen trägt er sein Haar jetzt kurz. Was noch da ist, ist seine positive Ausstrahlung. Wenn er lächelt, was er fast immer tut, ziehen sich feine Falten um die grau-grünen Augen des 34-Jährigen. Am Montagnachmittag kam dieser hyperoptimistische Abenteurer nach 430 Tagen zurück nach München. Auf den letzten Kilometern waren die Straßen zum Teil glatt, sein Bart war vereist, die Wangen gerötet. Der in Stuttgart geborene Triathlet hat die Welt nun in 120 Ironman-Distanzen umrundet. Seine Bilanz: 450 Kilometer schwimmen, 21 000 Kilometer radeln, mehr als 5000 Kilometer laufen. Spinnt der eigentlich? Das mag für viele eine berechtigte Frage sein, aber wer einmal mit Deichmann gesprochen hat, versteht sehr schnell, was ihn antreibt.

SZ: Zwei Grad, Wind, nasskalt, willkommen im Münchner Winter. Wie haben Sie das wochenlang ausgehalten bei noch deutlich widrigeren Bedingungen?

Jonas Deichmann: Sowas hält man nur aus, wenn man in kleinen Schritten denkt, also von Etappe zu Etappe. In Sibirien bin ich entlang des transsibirischen Highways gefahren. Am Weg gab es in regelmäßigen Abständen Tankstellen und kleine Dörfer. Darauf habe ich mich dann immer gefreut. Schlimmer fand ich die Zeit in der Türkei.

Sie waren im Sommer an der Türkischen Riviera. Was kann daran bitte schlimm sein?

Der Stillstand. In Antalya musste ich einige Wochen ausharren, weil ich wegen Corona nicht auf meiner ursprünglichen Route durch den Iran und später durch Südostasien weiter konnte. Ich habe alle meine Kontakte bemüht, um zumindest ein Visum für Russland zu bekommen. Diese Zeit war echt schwierig, weil ich mein Projekt nicht mehr unter Kontrolle hatte.

"Selbst die Drogenbosse haben mir streckenweise ihren Segen gegeben und mir meine Unversehrtheit garantiert."

Kontrolle, ein interessantes Wort aus Ihrem Mund. Ist das nicht das Gegenteil von Abenteuer?

Kontrolle definiere ich in diesem Kontext als Selbstbestimmtheit, was für mich Freiheit bedeutet. In der Türkei war ich für mein Visum der Willkür der russischen Behörden ausgesetzt. Da hatte ich nichts mehr selbst in der Hand. Aber sobald ich wieder unterwegs war, wusste ich, dass ich wieder auf das große Ziel einzahle, und dann haben mich die sibirischen Verhältnisse nicht mehr gestört.

Erleben Sie Freiheit nur auf Reisen?

Also bei mir ist das schon sehr eng verknüpft. Aber wenn jemand sagt, dass es in seinem Dorf schön ist und er glücklich ist, jeden Tag denselben Berg hochzusteigen, dann ist es auch Freiheit. Es geht darum, selbstbestimmt zu leben. Ich bin ja seit vier Jahren ohne Wohnung. Mittlerweile denke ich schon darüber nach, mittelfristig wieder eine Basis zu haben - gern in den Bergen oder auf einem Segelboot. Ob ich da dann drei Monate oder fünf Monate lebe und den Rest auf Reisen bin, sehe ich dann. Das ist auch Teil der Freiheit, dass ich das entscheiden kann.

Woher kommt ihr Freiheitsdrang?

Da kommt viel aus der Familie. Mein Opa hat sich mit Mitte vierzig einen alten Land Rover gekauft und ist nach Afrika gefahren. In Guinea hat er eine Schlangenfarm aufgebaut. Ich habe viel Zeit bei ihm verbracht.

Detailansicht öffnen Rast an der Baja California unter mexikanischer Flagge: Jonas Deichmann wurde bei seinem Lauf durch Amerika immer bekannter, teilweise hatte er hunderte Begleiter. Die Zeitungen tauften ihn irgendwann "Forrest Gump alemán", den deutschen Forrest Gump. (Foto: Roberto Lira/oh)

Aktuell hetzen Sie von einem Termin zum anderen.

In den letzten Tagen habe ich nicht gut geschlafen. Es gibt einfach zu viele Anfragen und ich muss erreichbar sein. Aber bald ist ja Weihnachten. Da habe ich mit meinem Vater vereinbart, dass ich mein Handy fünf Tage lang nicht anrühre.

Ein Luxus, immerhin haben Sie nebenher Ihre Social-Media-Auftritte selbst gemanagt sowie an einem Buch und an einem Film gearbeitet.

Ja, die Zeit war sehr intensiv. Irgendwann habe ich dann zumindest auf meinem Instagram-Account geschrieben, dass ich nicht mehr alle Nachrichten persönlich beantworten kann. Die Anzahl meiner Follower hat sich mittlerweile versiebenfacht.

Was sagen eigentlich Ihre Eltern dazu, dass Sie sich für eine Karriere als Abenteurer entschieden haben?

Die unterstützen mich total, speziell mein Vater ist auch organisatorisch in meine Projekte einbezogen. Aber klar, ich habe 2018 meinen sicheren Job im IT-Vertrieb in München aufgegeben, um Abenteurer zu werden - damals hatte ich noch keine Sponsoren in Aussicht. Viele Eltern würden sagen: Bist du verrückt? Es hat dann zwei Jahre gedauert, bis ich davon leben konnte.

"Ich wusste, welche Bergtour ich machen werde und was in meinem Job los sein wird. Aber sind das Sachen, an die ich mich erinnern werde? Ich wollte eine Veränderung."

Wie kam der Sinneswandel?

Ich bin schon immer viel gereist. Zudem hatte ich ja schon Rekorde mit meinen drei Kontinentaldurchquerungen auf dem Rad aufgestellt. In der Radszene war ich also bekannt. Mein Job hat mir auch damals Spaß gemacht, aber mein Leben war mir zu vorhersehbar. Ich wusste schon zwei Wochen vorher, welche Bergtour ich machen werde und was in meinem Job los sein wird. Aber sind das Sachen, an die ich mich erinnern werde? Ich wollte eine Veränderung.

Mutige Entscheidung.

Na ja, schon während meines Studiums habe ich eher mein Ding gemacht. Ich hatte zum Beispiel ein Auslandssemester in Singapur geplant. Als ich dort ankam, hat mir diese große, moderne Stadt gar nicht gefallen. Ich habe alles so organisiert, dass ich nur Onlinekurse hatte und bin auf eine kleine Insel in Malaysia gezogen. Trotzdem habe ich das Semester als bester ausländischer Student abgeschlossen. Ähnlich war es dann bei meinem Master in International Business in Kopenhagen. Ich war vielleicht zwei Wochen an der Uni präsent, ansonsten habe ich viel Zeit in Brasilien verbracht.

Ihre Rechnung ist jedenfalls aufgegangen. In Mexiko, durch das Sie mit 120 Marathondistanzen gelaufen sind, sind Sie mittlerweile unter dem Namen "Forrest Gump alemán" so bekannt wie hierzulande die besten Fußballprofis.

Als ich in Tijuana an der Mauer losgelaufen bin, hat mich nur ein Läufer begleitet. Einige Wochen später waren es dann 100, 200 Leute. In jeder Stadt hat mich der Bürgermeister empfangen. Selbst die Drogenbosse haben mir streckenweise ihren Segen gegeben und mir meine Unversehrtheit garantiert. Unsicher habe ich mich nie gefühlt. In einer Stadt habe ich sogar mit der Polizei vereinbart, dass sie Extrarunden mit der Eskorte drehen, um die Meute zu verwirren und zu einem anderen Hotel zu lotsen. Manchmal musste ich meinen Tracker zeitversetzt laufen lassen, damit ich wenigstens beim Schlafen mal für mich sein konnte. Es kam vor, dass morgens um fünf jemand vor meinem Zelt stand und ein Foto mit mir wollte.

Detailansicht öffnen Da ist der Bart noch dran: Jonas Deichmann bei seiner Ankunft am vergangenen Montag auf dem Münchner Odeonsplatz. (Foto: Stefan M. Prager/Imago)

Wie haben Sie das drei Monate lang ausgehalten?

Das sind ja nur Momentaufnahmen. Dass ich damals pandemiebedingt aus Russland nicht in die USA weiterreisen durfte, war im Nachhinein betrachtet ein Glücksfall. Die Menschen in Mexiko haben mich sehr herzlich aufgenommen und ich musste bald kein Geld mehr abheben, weil ich nur noch eingeladen wurde. Mittlerweile ist Mexiko mein zweitwichtigster Markt. Ich plane, im Februar für eine Vortragsreise zurückzukehren.

"Bei allen meinen Projekten ist immer etwas schief gegangen, aber sie haben trotzdem funktioniert."

Was war für Sie körperlich die größte Herausforderung?

Eindeutig das Schwimmen in der Adria. Langstrecke bin ich vorher nie geschwommen. Ich musste mir am Ufer immer einen Übernachtungsplatz suchen, weil in der Nebensaison alles bis auf die Supermärkte geschlossen hatte. Am ersten Abend habe ich mir bei der Suche eine tiefe Schnittwunde am Fuß zugezogen. Die war noch Wochen später nicht zugeheilt. Dann war mein Mund durch das Salzwasser entzündet und ich hatte keinen Geschmack mehr. Alles was ich trinken konnte, war Wasser. Cola oder Bier, also Getränke mit Kohlensäure, brannten höllisch. Und ich hatte immer mal wieder Quallen im Gesicht.

Wie sind Sie eigentlich mit der Einsamkeit klargekommen?

In Sibirien war ich viel alleine. Anders als in Mexiko konnte ich mich auch nicht wirklich verständigen, weil ich kein Russisch spreche. Markus Weinberg, mein Kameramann, wollte mich eigentlich streckenweise begleiten, hat hat aber lange kein Visum für Russland bekommen und war erst an den letzten fünf Tagen dabei. Ich freue mich schon über Begleitung, aber es ist schwer, jemanden zu finden, der das alles mitmacht.

Würden Sie rückblickend etwas anders machen?

Nein, bei allen meinen Projekten ist immer etwas schief gegangen, aber sie haben trotzdem funktioniert. Viele Leute haben schon gefragt, ob ich das Projekt nochmal machen würde, um meinen Zeitrekord zu brechen. Aber das würde ich nicht tun. Auch, weil ich jetzt zu viel über die Schwierigkeiten weiß und meinen Optimismus nicht aufrechterhalten könnte. Deshalb mache ich niemals dasselbe Projekt zweimal. Aber das nächste ist für 2023 in Planung.