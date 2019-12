Erling Braut Haaland hat sich gerade in Norwegen mit zwei Freunden aus der Junioren-Nationalmannschaft getroffen, Erik Botheim und Erik Tobias Sandberg. Sie posierten vor einer weihnachtlichen Lichterkette für die Kamera, man kann sich das auf Instagram anschauen - oder es lassen. Allerdings sollte man wissen, dass zuletzt nahezu jede vermeintlich banale Aktivität von Haaland, 19, einem der größten Talente des europäischen Fußballs, eine Nachricht von überregionaler Bedeutung war. Als er mit seinem Vater Alf-Inge im Weihnachtsurlaub am Flughafen von Stavanger gesehen wurde, berichtete die norwegische Zeitung Aftenbladet sogleich, dass Haaland wohl auf dem Weg nach Manchester sei. United war einer der Klubs, die ihn gerne verpflichtet hätten.

Also, vielleicht doch noch einmal zu den Bildern, die Haaland beim Posieren und Lachen mit seinen Kumpels zeigen: Sieht er dort nicht aus wie ein Fußballer, der eine wichtige Entscheidung über seine Zukunft endlich getroffen hat?

Am Sonntagnachmittag verschickte Haalands bisheriger Arbeitgeber RB Salzburg eine Mitteilung, auf deren Inhalt mit großer Neugier gewartet worden war: Der Stürmer wechselt zu Borussia Dortmund und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. "Trotz vieler Angebote absoluter Top-Klubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke laut einer Mitteilung des BVB. Die Transfersumme soll dem Vernehmen nach bei vertraglich festgeschriebenen 20 Millionen Euro liegen.

Preiswert für den BVB - sein Marktwert ist wohl mehr als doppelt so hoch. In 14 Liga-Partien für Salzburg hat er in dieser Saison 16 Tore erzielt, sechs weitere vorbereitet. In der Champions League traf er in sechs Spielen achtmal. Wie er auf Europas größter Fußballbühne spielte, sich mit 1,94 Meter durch Abwehrreihen tankte, dabei trotzdem nicht schwerfällig wirkte, den Ball eng führte und mit links und rechts schoss, war er schnell für viele Spitzenklubs interessant. Dass er vom berüchtigten Berater Mino Raiola vertreten wird, tat sein Übriges. Dem Vernehmen nach wollte auch Juventus Turin Haaland verpflichten. Und Julian Nagelsmann, Trainer des Bundesliga-Tabellenführers RB Leipzig, hatte von guten Gesprächen mit dem Stürmer erzählt. Doch Haaland sagte Leipzig ab. Es gab wohl keinen Klub, der ihn so dringend braucht wie der BVB.

Watzke hatte es auf der Mitgliederversammlung im November als Fehler in der Kaderplanung bezeichnet, dass Dortmund nur einen Mittelstürmer unter Vertrag hat, den Spanier Paco Alcácer. Nur sechsmal stand er in der Hinrunde in der Startelf, schoss fünf Tore, alle in den ersten vier Spielen der Saison. Besonders gegen Ende des Jahres, etwa beim 1:2 in Hoffenheim am letzten Hinrunden-Spieltag, wurde deutlich, dass dem BVB Präsenz im Strafraum und Abschlussstärke fehlen. Neben vielen kleineren und größeren Problemen, Meinungsverschiedenheiten über die Taktik von Trainer Lucien Favre oder Zweifeln an der Einstellung einiger Spieler, war dies die eklatanteste Schwäche.

Haaland dürfte als Stammspieler eingeplant sein. Und man kann davon ausgehen, dass der gewiefte Raiola für ihn auch den Vertrag eines Stammspielers ausgehandelt hat.

Die Dortmunder Fans haben lange auf einen Spieler wie Haaland gewartet

"Wir alle dürfen uns auf einen ehrgeizigen, athletischen und physisch starken Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und beeindruckendem Tempo freuen, den wir in Dortmund weiterentwickeln möchten", so wird Sportdirektor Michael Zorc zitiert. "Das Gesamtpaket ist bei ihm außergewöhnlich", so hat es Salzburgs Sportchef Christoph Freund formuliert.

Haaland ist Österreichs Fußballer des Jahres.

Allerdings, auch das sagte Zorc laut Protokoll, stehe der Angreifer "selbstverständlich" noch am Anfang seiner Karriere. Bei Bryne FK debütierte er mit 15 bei den Profis, bei Molde FK mit 16 in der ersten Liga, aber er brauchte stets ein paar Monate Anlauf zur Eingewöhnung, ebenso wie im Frühjahr 2019 in Salzburg.

Auch die Taktik von Favre, der bislang eher ein System ohne klassischen Mittelstürmer favorisierte, wird eine Umstellung für ihn sein.

Er brenne darauf, "in dieser unglaublichen Dortmunder Atmosphäre" vor mehr als 80 000 Zuschauern im Stadion zu spielen, so wird Haaland zitiert. Den Zuschauern in Dortmund dürfte es ähnlich gehen. Sie haben lange auf einen Spieler wie ihn gewartet.