Sturmprobleme des BVB:Dummdoof gelaufen

Fröhliche Weihnacht überall - doch die linke Hand von Mats Hummels ist geschwollen und dick bandagiert. Noch schmerzhafter als den Unheil bringenden Sturz im finalen Hinrundenspiel fand der zur Pause ausgewechselte Abwehrchef von Borussia Dortmund allerdings die Niederlage in Hoffenheim. Es war die Pointe am Ende einer bittere Woche: Drei Tage zuvor hatten anfangs famos aufspielende Dortmunder zur Pause gegen Leipzig mit 2:0 geführt, am Ende aber ein 3:3 zugelassen. Am Freitag dann hatten sie gegen Hoffenheim bis zur 79. Minute mit 1:0 vorne gelegen, am Ende aber allseits überraschend 1:2 verloren. Fünf Punkte haben die Dortmunder so ihren Kontrahenten nach Führungen überlassen - in der gesamten Hinrunde waren es sogar elf.

Mit elf Punkten mehr wäre die Borussia jetzt Tabellenführer. Und mit zwölf Punkten mehr wären sie so gut wie in der überragenden Hinrunde der vergangenen Saison. Der maue Punktestand in der Bundesliga verrät mehr über die mittelprächtige Verfassung dieser Mannschaft als der Umstand, dass sie im DFB-Pokal und in der Champions League überwintert. Doch wer behauptet, mit dem Verbleib in allen drei Wettbewerben sei doch eigentlich alles okay, der ignoriert, dass es mit der vermeintlichen Herrlichkeit schon Mitte März vorbei sein könnte.

Ein DFB-Pokal-Achtelfinale Anfang Februar in Bremen und das Champions-League-Achtelfinale Mitte Februar und Mitte März gegen Paris St. Germain können hier genauso das schnelle Ende bedeuten wie weitere Punktverluste in der Bundesliga für den Traum vom Titel. Sogar die neuerliche Qualifikation für die Champions League gerät in einer solch engen Liga durch fehlende Konstanz in Gefahr. So gerade eben noch Vierter ist Dortmund zum Hinrundenende bloß wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber dem alten Rivalen Schalke 04.

"Wir schießen, wenn wir flanken sollen"

Und so ist es kein Wunder, dass der bislang stets verhalten und freundlich analysierende Trainer Lucien Favre nach dem letzten Spiel des Jahres 2019 abrupt den Ton änderte. Der Schweizer redete sich fast schon in Rage: "Das ist dumm, muss ich sagen, das ist dumm. Das kostet sehr, sehr viel." Dann wurde Favre konkret: "Wir schießen, wenn wir flanken sollen. Und wir passen, wenn wir schießen sollen."

Angesichts der Vielzahl vergebener Chancen stieß BVB-Lizenzspielleiter Sebastian Kehl ins gleiche Horn: "Jetzt stehen wir doof da. Das wird noch ein wenig nachhängen." Das Fazit also dieses Abends gegen Hoffenheim wie der kompletten Hinrunde könnte zusammenfassend lauten: dummdoof gelaufen, irgendwie.

Der Spieler mit der besten Torquote spielt ohnehin kaum noch. Der Spanier Paco Alcácer hat in der Bundesliga für Aufsehen gesorgt, als er nach seinem Wechsel vom FC Barcelona zum BVB im August 2018 in den ersten elf Ligaspielen zwölf Tore schoss. Mittlerweile aber überwiegt bei Trainer Favre offenbar der Groll darüber, dass Alcácer zu wenig nach hinten mitarbeitet. Letztmals in der Startelf stand der Stürmer im Heimspiel gegen Paderborn, da hieß es zur Pause 0:3 (Endstand 3:3). Alcácer wurde in jener Pause ausgewechselt und kam seither in vier Ligaspielen nur noch elf Minuten zum Einsatz.