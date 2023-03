Interview von Christian Bernhard

Wojciech Stachowiak kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Bis eben wusste der Stürmer des ERC Ingolstadt offenbar noch gar nicht, dass sein Trainer ein studierter Psychologe ist. Aber ja, sagt er nun, man merke es ihm an, daran, "wie er mit den Spielern redet". Auch sein Teamkollege Mirko Höfflin hebt die besondere Art der Kommunikation hervor, die ihm an seinem Trainer auffällt. "Ganz oft sagt er lieber mal nichts, bevor er was Falsches sagt", hat Höfflin festgestellt, die Bewertung folge erst "mit emotionalem Abstand", so etwas sei selten. Der Mann, um den es geht, Mark French, 52, Kanadier, nimmt am Tisch Platz, grauer Bart, dunkler Trainingsanzug. Er hat das Ingolstädter Team auf Platz zwei geführt, ist dafür zum DEL-Trainer des Jahres gewählt worden, an diesem Mittwoch kommt die Düsseldorfer EG zum Playoff-Viertelfinalauftakt (19 Uhr). Und nun soll er also erklären, was dieser ganze Erfolg wohl mit seiner psychologischen Ausbildung zu tun hat.

SZ: Wie sehr beeinflusst der Psychologe Mark French den Trainer Mark French?

Mark French: Hauptsächlich darin, dass ich sehr lernbegierig bin - egal ob es neue taktische Aspekte oder Motivationstechniken sind. Ich bin hungrig nach Wissen.

In welchen Aspekten Ihres Trainerdaseins hilft Ihnen das Psychologiestudium konkret?

Im Verständnis dafür, wie unterschiedlich Spieler ticken. Ich muss zu jedem einen Zugang finden, ihn motivieren und eine Bindung zu ihm aufbauen. Wie funktioniert eine Gruppe? Auf diesem Feld nutze ich die Psychologie. Ich fühle mich in meinen Schuhen sehr wohl, ich habe das Gefühl, dass ich gut mit Menschen kommunizieren kann.

Wann haben Sie begonnen, sich für Psychologie zu interessieren?

In meinem zweiten Jahr an der Universität musste ich mich für ein Hauptfach entscheiden, und da ich in meinem ersten Jahr gut damit zurechtgekommen bin, wurde es Psychologie. Ich habe damals noch Eishockey gespielt und mich da bereits für die Trainingsarbeit und Sportpsychologie interessiert. (French startete bereits als 24-Jähriger seine Trainerkarriere, Anm. d. Red.)

In einer Kabine versammeln sich unterschiedliche Lebensrealitäten, von Spielern, die gerade aus dem Jugend-Eishockey kommen, bis zu gestandenen Familienvätern.

Das Wichtigste ist, zu jedem einzelnen von ihnen eine Beziehung aufzubauen. Bevor Spieler wahrnehmen, was du über Eishockey weißt, wollen sie spüren, dass du dich zuallererst um sie und um das Team sorgst. Ich versuche das, über Authentizität zu erreichen: Die Spieler wissen, wie ich bin, und mein Job ist es herauszufinden, wer sie als Persönlichkeit sind. Wenn das passt, geht es um die taktischen Elemente und darum, eine Gruppe auf dem Eis zu sein - und nicht eine Ansammlung von Individualisten.

Einer Ihrer Leitsätze lautet: Das Leben besteht zu zehn Prozent daraus, was passiert - und zu 90 Prozent, wie man darauf reagiert. Können Sie das erläutern?

Wir alle wissen, dass wir mal in gute und mal in schlechte Situationen geraten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der jeweiligen Situation eine Wahl haben, wie wir darauf reagieren. Und ich glaube, unsere Mannschaft repräsentiert das ziemlich gut. Als es bei uns nicht gut lief, bestand eine der großen Stärken der Gruppe darin, dass sie auf die richtige Art und Weise darauf reagiert hat.

Wie stärken Sie diese Fähigkeit bei Ihren Spielern?

Wir versuchen, ehrlich mit ihnen zu sein, egal ob bei Niederlagen oder Siegen. Ich versuche, meine Worte mit Bedacht zu wählen und nicht die ganze Zeit zu reden. Wenn man dann was zu sagen hat, hat das einen größeren Effekt.

Sie sind seit den 1990er-Jahren im Profieishockey. Wie hat sich die psychologische Herangehensweise in dieser Zeit verändert?

Das Coaching hat sich verändert - so wie sich alles verändert hat. Heute steht viel mehr die Anerkennung des Individuums im Mittelpunkt. Als ich meine Trainerkarriere startete, galt man als tough, wenn man Spieler hart anfasste. Heute hat sich die Definition von Toughness sehr verändert. Ich bin davon überzeugt, dass der richtige Umgang mit Widrigkeiten Teams zu guten Teams macht. Jedes Handeln muss einen Zweck erfüllen - und der besteht heute nicht mehr darin, es den Spielern schwer zu machen, um sie besser zu machen. Für mich bedeutet Toughness, nach einer Schwächephase als Team zurückzukommen - und nicht einem Spieler eine intensive Laufeinheit auf dem Eis als Strafe aufzudrücken. Zu meinen Anfangszeiten als Trainer war das noch so.

Auch im Leben außerhalb der Eisfläche liegt der Fokus immer mehr auf Individualität.

Oh ja, zu 100 Prozent.

Was folgt daraus für das Führen einer Profimannschaft?

Wir wollen eine Kultur der Selbstlosigkeit in der Gruppe etablieren - und das ist wirklich schwer, da die Gesellschaft mittlerweile so stark individuell geprägt ist. Als Trainer musst du verstehen, dass ein Spieler eine andere Meinung haben kann - und dass das okay ist. Die Frage ist: Wie flechten wir das ein, dass es der Mannschaft zugute kommt? Wie überzeugen wir die Spieler davon, dass es manchmal das Beste ist, etwas aufzugeben und zu opfern? Das macht uns zu besseren Menschen. Wir müssen versuchen, diese Kultur zu etablieren und gleichzeitig verstehen, dass sich die neueren Generationen verändert haben und viele Fragen nach dem Warum stellen. Für mich ist das in Ordnung - ich denke, es ist unsere Arbeit, das zu erklären.

Speziell die jungen Spieler fordern heute viel mehr ein, richtig?

Ja, aber ich denke auch, dass wir früher einen besseren Job bei jungen Spielern hätten machen können. Das war damals nicht der Weg, man hat mehr mit den erfahrenen Spielern gesprochen, die jungen mussten sich die Aufmerksamkeit erst verdienen. Die jungen Spieler von heute sind früher bereit, Leistung zu bringen. Es ist okay, dass sie weiterhin im Training die Pucks einsammeln, aber sie müssen nicht mehr so viele Rechnungen begleichen wie früher. Ich mag diese Entwicklung.

Pflegen Sie auch außerhalb des Eises eine intensive Bindung zu Ihren Spielern?

Ich glaube nicht, dass es Spieler bei uns gibt, die sagen, ich sei zu eng mit ihnen. Distanz ist wichtig. Eine gewisse persönliche Bindung muss da sein, aber ich habe kein Interesse daran, ihr bester Freund zu sein.

Ist Kommunikation wichtiger als Taktik und Technik?

Ich denke, das kann Hand in Hand gehen. Einiges, was du an Taktischem und Systematischem erwartest, korreliert damit, wie du kommunizierst und wie du zu jedem Einzelnen stehst. Das habe ich im Verlauf meiner Trainerkarriere gelernt: Die individuellen und mannschaftlichen Stärken müssen berücksichtigt werden, bevor du dich entscheidest, wie du spielen willst. So logisch das auch klingen mag: Den Großteil meiner Karriere habe ich damit verbracht, so spielen zu lassen, wie ich es für richtig hielt - egal was für ein Kader mir zur Verfügung stand. Es hat gedauert, bis ich verstanden habe, dass es nicht von Erfolg gekrönt ist, wenn du von einem Team einen gewissen Stil verlangst, für den ihm vielleicht die Charaktere fehlen. Das war ein Reifeprozess, den ich durchlaufen musste.

Gab es einen speziellen Zeitpunkt, wo Ihnen das bewusst wurde?

Ja, bevor ich in die Schweiz gegangen bin (2017, Anm. d. Red.). Ich hatte immer defensiv starke Teams, die offensiv schwächelten. In der Zeit vor meinem Engagement in der Schweiz habe ich mich damit beschäftigt, mich gefragt: Warum ist das der Fall? Ich wollte herausfinden, wie ich offensiver spielen lassen kann, ohne die defensive Struktur zu verlieren. Den größten Lernprozess diesbezüglich habe ich vergangene Saison in Russland gemacht. Als Assistenztrainer von Metallurg Magnitogorsk (unter dem ehemaligen russischen Nationaltrainer Ilya Vorobyov, Anm. d. Red.) konnte ich ein sehr offensiv spielendes Team beobachten. Da gab es Momente, in denen ich mich gefragt habe: Ich weiß nicht, ob ich von meinem Team verlangen könnte, so locker, frei aufzuspielen. Aber dann habe ich gesehen, dass es funktioniert. Diese Erfahrung hat meinen Blick auf das offensive Spiel verändert - und auch diese Hauptrunde mit Ingolstadt möglich gemacht.

ERC-Sportdirektor Tim Regan sagt, Sie hätten Ihren "eigenen Weg", mit Spielern umzugehen. Wie sieht der aus?

Ich versuche auszustrahlen, dass ich das, was ich tue, liebe - und es mit Leidenschaft tue. Wir sprechen in der Kabine oft darüber, mit mehr Begeisterung als der Gegner aufzutreten. Das ist leicht gesagt, aber ich bin davon überzeugt, dass es einen Unterschied ausmacht. Ich bin nun seit 27 Jahren Trainer - und ich möchte in jedem Spiel begeistert sein. Wenn das die Spieler aufnehmen, motiviert sie das auch.

Der Körper ist für einen Athleten fraglos sehr wichtig. Wie wichtig ist der mentale Aspekt?

Ich glaube, dass beides miteinander verknüpft ist. Je besser du dich physisch fühlst, desto mehr hilft dir das mental. Aber ich bin davon überzeugt, dass der mentale Bereich wichtiger ist. Die besten Spieler, die ich gesehen habe, sind eine Kombination: Mental so stark, dass sie sowohl mit Misserfolg als auch mit Erfolg umgehen können. Für die Langlebigkeit eines Athleten ist der Geist wahrscheinlich wichtiger.

Verfügen Sie durch Ihr Psychologiestudium über zusätzliche Instrumente, um daran zu arbeiten?

Es sind mehr die Trainererfahrungen, die ich mit unterschiedlichen Menschen, in unterschiedlichen Ländern sammeln konnten, die mir das gute Gefühl geben, mit besonderen Situationen umgehen zu können.

In einer Saison gibt es immer Aufs und Abs. Wie gehen Sie psychologisch damit um?

Weitsicht ist da ein zentraler Aspekt. Wir als Trainerteam sprechen normalerweise erst am Morgen nach einem Spiel zur Mannschaft, egal ob nach einem Sieg oder einer Niederlage. Klar braucht es auch mal eine ernstere Ansprache, aber wir versuchen, dass die Spieler solche Momente mental verarbeiten können. Wir versuchen rücksichtsvoll vorzugehen - und die Emotionen rauszulassen. Manchmal sind Emotionen gut, aber wir versuchen, sie punktuell einzusetzen und gute, logische Entscheidungen zu treffen.

Jetzt werden die Emotionen unweigerlich größer, denn die Playoffs stehen an. Passen Sie deshalb Ihre Ansprache an?

Ich habe mich vor den Playoffs mit jedem Spieler persönlich hingehockt, kurze Gespräche geführt. Einfach um ihnen nochmal individuell klarzumachen, was für sie wichtig ist, was sie dem Team geben können. Und wofür wir als Mannschaft stehen. Allzu viel habe ich in der Ansprache nicht verändert, die Jungs sollen sich ja auch jetzt daran orientieren können, wie wir an die Sache rangehen, was uns wichtig ist.