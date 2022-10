Von Johannes Schnitzler

Eine gewisse Unaufgeregtheit hilft. Never too high, never too low, sagen sie in Amerika, die emotionalen Ausschläge dürfen nicht zu extrem ausfallen, sonst geht man kaputt. Und Phil Kessel ist jetzt offiziell der Mister Unkaputtbar der National Hockey League (NHL), der Dauerbrenner in der besten und härtesten Eishockeyliga der Welt, TÜV-geprüft und amtlich bestätigt. Am Dienstag stand der 35-Jährige zum 990. Mal nacheinander in einem Hauptrundenspiel auf dem Eis, seit dem 31. Oktober 2009, ohne ein Mal gefehlt zu haben. Der Stürmer löste damit Rekordhalter Keith Yandle ab. Der inzwischen zurückgetretene Verteidiger gratulierte per Videobotschaft: "Ein einziges NHL-Spiel zu machen, ist schon außergewöhnlich. Aber 13 Jahre lang, ununterbrochen, tagein, tagaus - es bedarf großer Hingabe, das zu schaffen, trotz aller Schmerzen und Beschwerden. Schön zu sehen, dass du den Rekord hast, mein Freund. Jetzt bist du der NHL-Ironman."

Beim 4:2 gegen die San Jose Sharks mit dem Deutschen Nico Sturm erzielte Kessel den Führungstreffer für die Vegas Golden Knights - sein 400. Tor in einem NHL-Punktspiel. Inklusive Playoffs kommt er auf 1308 Partien und 434 Tore. Kessel nahm die Ehrungen sachlich entgegen: "Es war eine besondere Nacht", sagte er. "Ich bin froh, dass wir gewonnen haben." Wie schnell alles hätte vorbei sein können, auch das weiß Phil Kessel nämlich besser als viele andere: Im Dezember 2006, zwei Monate nach seinem NHL-Debüt, diagnostizierten die Ärzte Hodenkrebs bei ihm. Nach erfolgreicher OP kehrte er am 9. Januar 2007 zurück.