Von Thomas Hürner, Neapel

Vor dem Champions-League-Spiel der SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt ist es in der Innenstadt zu schweren Ausschreitungen gekommen. Einige Hundert Ultras und Hooligans des Bundesligisten trafen sich an der Piazza del Gesú, dem historischen Zentrum Neapels, und attackierten Polizisten mit Tischen und Stühlen. Außerdem wurden Flaschen, Rauchbomben und Feuerwerkskörper gezündet und in umliegenden Läden randaliert. Mindestens ein Polizeiauto wurde in Brand gesteckt.

Unterstützung erhielten die Frankfurter laut italienischen Medien von rund 250 Anhängern von Atalanta Bergamo - die Ultras beider Klubs sind seit vielen Jahren alliiert. Bereits am Nachmittag war es bei einem Fanmarsch durch die Stadt zu Provokationen gekommen, unter anderem mit beleidigenden Schmähgesängen gegen die Fans der SSC Neapel und die Einwohner der Stadt.

Um das Spiel hatte es in den vergangenen Wochen große Kontroversen gegeben. Die Präfektur der Stadt Neapel hatte den Verkauf von Eintrittskarten an Auswärtsfans verboten hatte, weil es Hinweise gegeben habe, dass es zu Ausschreitungen kommen würde. Als Reaktion auf das Verkaufsverbot sah die Eintracht davon ab, das Kontingent an Auswärtstickets wahrzunehmen. Nach Neapel sind nach Schätzungen italienischer Medien trotzdem einige hundert Eintracht-Fans gereist.

Nachdem die Polizei die Situation am Mittwochabend unter Kontrolle gebracht hatte, wurden einige deutsche Fans mit Bussen abtransportiert, andere werden von einer Polizeieskorte durch die Stadt begleitet. Die Busse, in denen die Eintracht-Fans saßen, wurden von neapolitanischen Fans mit Steinen und Flaschen beworfen.