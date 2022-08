Die aufregende Frankfurter Offensivkraft wechselt wohl nach Italien zu Juventus Turin. Der Supercup in Helsinki findet bereits ohne ihn statt - doch der Verein betont, Kostic habe sich tadellos verhalten.

Von Javier Cáceres, Helsinki

Am Dienstagvormittag war in Helsinki so gut wie noch nichts von den rund 10 000 Eintracht-Fans zu sehen, die ihre Mannschaft zum Supercup begleiten werden. Schon gar nicht im Vergleich zu den Szenen von Barcelona und Sevilla, den spanischen Wegmarken des Europa-League-Triumphzugs der vergangenen Saison. Auf dem Kauppatori, dem zentralen Markt Helsinkis, ging alles unter strahlendem Sonnenschein seinen üblichen Gang. Er ist übrigens unbedingt sehenswert.

Doch am Dienstagvormittag schon zeichnete sich ab, dass sich Filip Kostic, 29, auch um die theoretische Chance berauben wird, einen Blick auf die fein panierten Fische zu werfen. Beim Abschlusstraining der Frankfurter war Kostic zwar noch dabei - doch wenige Minuten nach dem Ende der Übungseinheit teilte die Eintracht mit, dass Kostic von der Reise nach Helsinki befreit worden sei.

"Aktuell sind wir in aussichtsreichen Gesprächen mit einem anderen Verein und es zeichnet sich eine Lösung ab", erklärte Sportvorstand Markus Krösche: "Wir haben immer gesagt, dass wir Filip bei einem für alle Seiten guten Angebot keine Steine in den Weg legen und gesprächsbereit sind." Denn Kostics Verhalten und seine Leistungen seien, vor allem im vergangenen Jahr, tadellos gewesen.

Kostic soll bei der Juventus den Platz von Álvaro Morata einnehmen

Das Angebot wiederum hatte Juventus Turin abgegeben, zuletzt wurde es dem Vernehmen nach erheblich aufgebessert. In Italien war zu hören, dass es zuletzt bei 14 Millionen Euro Sockelablöse lag, durch Bonuszahlungen könnte dieser Betrag auf insgesamt bis zu 17 Millionen Euro anwachsen. Die Nachbesserung dürfte auch den Hamburger SV freuen, der den Außenbahnspieler im Jahr 2016 aus Stuttgart geholt hatte und sich beim Transfer von Kostic nach Frankfurt (2018) zusichern ließ, an einem Weiterverkauf finanziell zu partizipieren.

Kostic, der auf insgesamt 249 Bundesligaspiele und 35 Tore zurückblickt und am Dienstagabend in Turin zur Finalisierung der Vertragsgespräche erwartet wurde, soll bei der Juventus den Platz einnehmen, den der spanische Nationalstürmer Álvaro Morata freigemacht hat. Morata war zuletzt von Atlético Madrid an die Juve ausgeliehen worden - und war schon (wie Kostic) auf dem linken Flügel unterwegs, wenn er im Sturmzentrum nicht zum Zuge kam.

Ungeachtet des nahezu vollzogenen Kostic-Abschieds blickt die Eintracht mit einiger Vorfreude auf das erste Pflichtspielduell mit Real Madrid seit dem sagenumwobenen 3:7 im Europapokal der Landesmeister von 1960. Trotz des Debakels zum Bundesliga-Start gegen Bayern München (1:6)? Jawohl: "Wir haben die Chance, es nun besser zu machen", sagte Trainer Oliver Glasner.