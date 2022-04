Eintracht-Sensation in der Europa League

Zehntausende Fans verwandeln das Stadion des FC Barcelona in hessisches Territorium - und erleben mit dem Halbfinaleinzug in der Europa League die vielleicht größte Nacht der Klub-Geschichte seit 62 Jahren.

Von Javier Cáceres, Barcelona

Die Hymne des FC Barcelona war längst verklungen, und das Stadion ausschließlich in deutscher Hand, da liefen die Sieger noch einmal zusammen. Auf dem Rasen, um miteinander zu jubeln und zu hüpfen. Und auf den Rängen, wo Zehntausende Fans in weißen Eintracht-Hemden etwas erlebt hatten, was sie kaum zu träumen gewagt hatten: Einen 3:2-Auswärtssieg beim FC Barcelona der die Sportgemeinde Eintracht ins Halbfinale der Europa League verpflanzte.