Von Christian Bernhard

95 Sekunden vor Spielende gab es auf der Bank des EHC Red Bull München kein Halten mehr. Filip Varejcka hatte soeben ins leere Tor getroffen - und so den Münchner Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) perfekt gemacht. 3:1 bezwang der souveräne Hauptrundensieger am Sonntagnachmittag den ERC Ingolstadt und entschied damit die Best-of-seven-Serie mit 4:1 für sich. Für die Münchner ist es der erste Titelgewinn seit 2018.

Beide Mannschaften waren von Anfang an bemüht, die älteste Playoff-Weisheit im Eishockey umzusetzen: möglichst viele Pucks möglichst direkt zum Tor zu bringen und vor dem gegnerischen Torhüter möglichst viel Verkehr zu veranstalten. Die Münchner erzeugten auf diese Weise früh Gefahr für Ingolstadts Nummer drei Jonas Stettmer, der wie schon am Freitag beim ERC zwischen den Pfosten stand. Ingolstadt wählte den gleichen Ansatz und belohnte sich in Minute sieben dafür, als Ty Ronning aus kurzer Distanz Mathias Niederberger zum 1:0 überwinden konnte. Es folgten äußerst intensive Minuten mit harten Checks auf beiden Seiten - den härtesten musste Ingolstadts Wojchiech Stachowiak verkraften. Der Stürmer humpelte nach Maximilian Kastners Attacke kurz zur Behandlung in die Kabine, kehrte aber gleich wieder zurück. Kastner musste auf die Strafbank - und glich kurz nach Ende seiner Strafzeit zum 1:1 aus (13.). Das Momentum wechselte nun auf die Münchner Seite, Stettmer rettete gegen Maksymilian Szuber (17.) und Patrick Hager (19.).

Im Mitteldrittel beruhigten sich die Gemüter, hektisch wurde es erst in Minute 28, als die Münchner 91 Sekunden lang eine Vier-gegen-Drei-Überzahlchance hatten und dabei viel Druck machten. Danach leistete sich der EHC zahlreiche Strafzeiten, überstand aber auch brenzlige Drei-gegen-Fünf-Situationen. Als er selbst in Überzahl kam, traf Andreas Eder zum 2:1 (52.) und Varejcka machte den Deckel drauf (59.).

Das, was am Sonntag ein aus Münchner Sicht erfreuliches Ende nahm, hatte seinen Anfang gewissermaßen vor ziemlich genau zwei Jahren in Ingolstadt genommen. Dort waren die Münchner 2021 bereits im Playoff-Viertelfinale ausgeschieden.

Coronabedingt wurden jene Playoffs im Best-of-three-Modus ausgetragen - und für die Münchner war bereits nach zwei Niederlagen gegen den ERC Schluss. "Wir fühlen uns, als hätten wir gerade einen Drachen erlegt", sagte der damalige Ingolstadt Trainer Doug Shedden. Für den EHC war das ungewohnt frühe Playoff-Aus ein "brutaler Schlag ins Gesicht", sagte Manager Christian Winkler dieser Tage. Dieser habe dazu geführt, dass man sich in München "hingehockt" und gesagt habe, "jetzt müssen wir schon an ein paar Stellen mehr schrauben als gedacht". Noch mehr schrauben bedeutet in München: noch mehr in den ohnehin schon starken Kader investieren. In jenem Sommer wurden unter anderen Ben Street, Austin Ortega und Jonathon Blum verpflichtet, vor dieser Saison holte Winkler Nationaltorhüter Mathias Niederberger und Chris DeSousa. Die Münchner wollten es nun so richtig wissen.

Bremerhaven, Wolfsburg, Ingolstadt - die Playoffs waren für die Münchner lange Zeit holpriger als erwartet

Nun haben sie Gewissheit. Die Hauptrunde war ein Münchner Alleingang, den die Liga in dieser Form lange nicht mehr erlebt hat. 19 Punkte Vorsprung hatte die Mannschaft von Trainer Don Jackson am Ende auf die zweitplatzierten Ingolstädter, phasenweise spielte sie in ihrer eigenen Liga. Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch sagte schon im Dezember: "Wenn überhaupt, schlagen sie sich eher selbst." Doch die Playoffs waren für die Münchner lange Zeit holpriger als erwartet. Gegen Bremerhaven verloren sie die ersten zwei Viertelfinalspiele, gegen Wolfsburg mussten sie im Halbfinale über die volle Distanz gehen. Doch immer dann, wenn der Druck besonders groß wurde, lieferte die Mannschaft um Kapitän Hager ab.

Im Finale konnten sie sich nicht nur auf ihre ausgeglichene Offensive verlassen (alleine in den fünf Finalspielen trafen zwölf verschiedene Spieler), sondern überzeugten gegen die laufstarken Ingolstädter vor allem defensiv. Sie standen im eigenen Drittel gut und erleichterten Niederbergers Arbeit. "Wir haben sehr diszipliniert gespielt und sehr wenig Fehler gemacht. Das gibt dem Goalie die Chance, gut auszusehen", sagte der Nationalkeeper nach Finale Nummer vier am Freitag, als er beim 3:0 ohne Gegentor geblieben war und mit einer frisch geschälten Orange in der Hand aus der Kabine trat.

Am Sonntag verteidigten die Münchner wieder stark - und konnten dann feiern.