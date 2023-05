Kommentar von Johannes Knuth

Blessing Okagbare war bis vor gar nicht langer Zeit eine Leichtathletin, die sich wahrhaftig gesegnet fühlte. "Hola amigo", textete sie im Juni 2021 ihrem Amigo, einem gewissen Eric. "Eric, mein Körper fühlt sich so gut an. Ich bin gerade 10,63 Sekunden über 100 Meter gerannt", damals immerhin die zweitschnellste Zeit der Geschichte. "Ich bin sooooo glücklich", hämmerte Okagbare fröhlich in ihr Telefon, "Ericccccccc! Was auch immer du getan hast, es funktioniert so gut!"

Was der gute Eric getan hatte, lässt sich in etwa so bündeln: Er hatte ein schmackhaftes Menü zusammengestellt aus Wachstumshormonen und weiterer Feinkost aus der Dopingküche. Das katapultierte Okagbare kurz vor den Sommerspielen in Tokio in den Kreis der Olympiafavoritinnen.

Dass all dies später an die Öffentlichkeit drang, ist einer neuen Ermittlungsinstanz zu verdanken, die das Zeug hat, die Instanz in der Doping- und Betrugsbekämpfung zu werden: der "Rodchenkov Act", ein amerikanisches Anti-Doping-Gesetz, benannt nach jenem Kronzeugen, der 2015 die russische Staatsdopingaffäre ins Rollen brachte und in die USA floh. Nun treibt ein Bundesgericht in Manhattan den ersten Fall unter dem neuen Act zum Abschluss. Eric Lira, wie Okagbares "amigo" mit vollem Namen heißt - ein 43-jähriger Texaner, der sich als Naturheilkundler und Kinesiologe bezeichnet -, hat nun gestanden, Okagbare und andere "olympische Athleten" mit verbotenen Substanzen versorgt zu haben. "Ein Wendepunkt für den internationalen Sport", ließ sich der zuständige Staatsanwalt Damian Williams zitieren, und das war vielleicht nicht einmal zu dick aufgetragen.

Der "Rodchenkov Act" ist an die Anti-Mafia-Gesetze in den USA angelehnt, er zerrt anstelle der Athleten die Hinterleute ins Licht: Ärzte, Betreuer, Funktionäre. So können staatliche Fahnder, frei von Interessen des organisierten Sports, den Betrug vom Endabnehmer her entwirren, dem überführten Sportler. Ein effektives Prozedere, zumal die US-Justiz überall dort eingreifen kann, wo auch nur ein amerikanischer Dollar bewegt wird. Also fast überall, vor allem bei großen Muskelparaden wie Olympischen Spielen. Dass die USA so nun auch im Ausland gegen Hinterleute vorgehen können, schmeckt dem organisierten Sport naturgemäß wenig: Das trage nur Chaos in die Betrugsbekämpfung, jammert seit jeher die Welt-Anti-Doping-Agentur sinngemäß. Oder bringt es nicht eher Licht in ein System, das sich am liebsten noch immer selbst kontrolliert?

In Deutschland ermittelt der Staatsanwalt in Dopingfällen oft hinterher

Tatsächlich ist es nicht unbedenklich, wenn sich die Justiz einer der mächtigsten Sportnationen der Welt zur grenzübergreifenden Anti-Doping-Instanz aufschwingt. Verhält sie sich so wie im Fall des amerikanischen Staatsbürgers Eric Lira, zeigt sich aber, wie scharfe Werkzeuge im Dienst einer guten Sache wirken können. Ein Zeuge hatte Dopingstoff in der Tasche eines Athleten gefunden und informierte das FBI. Nur so stießen die Ermittler auf Okagbare - und ihren Dealer: Eric Lira. Anti-Doping-Fahnder nahmen die Nigerianerin ins Visier, kurz vor den Tokio-Spielen wurde sie positiv getestet. Als sie in die USA zurückkehrte, wo Okagbare damals lebte, konfiszierten staatliche Fahnder ihr Handy, samt Text- und Sprachnachrichten. So knüpften sie einen dichten Teppich an Belegen, der es den Ermittlern des Leichtathletik-Weltverbands erst ermöglichte, Okagbare für elf (!) Jahre zu sperren - und der auch weitere Verfahren gegen weitere Athleten beeinflusste.

Das alles wirkt dann doch stringenter als die Art, wie Sportfahnder und staatliche Stellen bis heute ihre Kräfte in Deutschland verschweißen. Dort stößt der Staatsanwalt nicht selten erst dazu, wenn eine Dopingprobe bereits auffällig war, die Athleten also gewarnt sind. (Die Operation Aderlass war eine viel beachtete Ausnahme). Auch im Fall des positiv getesteten Erstliga-Basketballers Jason George aus Chemnitz ermittelt der Staat nun hinterher. Aber das ist manchem Vertreter aus dem organisierten Sport vielleicht gar nicht so unrecht.