DFL-Geschäftsführung:Chef gesucht, für ein sehr spezielles Milieu

Kommentar von Philipp Selldorf

Der griechische Staatsmann Demosthenes, 384 vor Christus zur Welt gekommen, hat in jungen Jahren hart an seiner Redekunst arbeiten müssen, für die er bis heute berühmt ist. Er sprach zum Beispiel gegen den heulenden Wind an und nahm beim lauten Lesen langer Texte Kieselsteine in den Mund. Seine Fertigkeiten nutzten ihm später als Anwalt und Politiker und ließen ihn in Athen Karriere machen.

Von Axel Hellmann, dem Vorstandssprecher der Frankfurter Eintracht, sind solche Trainingseinheiten nicht überliefert, aber dass er ein starker Redner, ein versierter Politiker sowie ein geschickter Anwalt sowohl seiner selbst als auch des Vereins ist, das hat er am Dienstag zu erkennen gegeben, als er auf einem Pressetermin berichtete, warum er lieber seine Arbeit bei der Eintracht fortsetzt, anstatt Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu werden. Bevor ihn jemand zu Einzelheiten befragen konnte, hatte Hellmann sie in einem viertelstündigen freien Vortrag schon selbst erläutert. Und was immer man über seine Ausführungen zur innenpolitischen Situation der Eintracht und zu seiner persönlichen Motivlage meinen mag - er hat sie auf jeden Fall erstklassig formuliert und überzeugend referiert.

Hellmann, seit Jahresbeginn neben Oliver Leki (SC Freiburg) kommissarischer Geschäftsführer der DFL, war der offen erklärte Spitzenkandidat des DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Joachim Watzke, und mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit wäre er auch die passende Lösung gewesen, um den schwierigen Chef-Posten in der Liga-Gesellschaft zu besetzen: Ein Jurist mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und Kontakten in die Bankenwelt, der seit Jahren an exponierter Stelle im Bundesligageschäft arbeitet, mit der Medienöffentlichkeit zurechtkommt und die Bedürfnisse des deutschen Fußball-Publikums nicht nur kennt, sondern auch zu schätzen weiß.

Womit das gewünschte Profil für weitere Bewerber auf die vakante Stelle ungefähr beschrieben wäre. Es gibt allerdings nicht viele namhafte Funktionäre in der Liga, die diese Kriterien erfüllen. Für Watzke und seine Mitstreiter wird es mühsam werden, jemanden zu finden, der auf Anhieb Unterstützung findet. Eine externe Lösung gilt als problematisch. Der Versuch, die Nachfolge des Gründungsdirektors Christian Seifert mit der Medienmanagerin Donata Hopfen zu regeln, ging schief. Ein wesentlicher Grund bestand darin, dass das Milieu des deutschen Profifußballs ein sehr spezielles ist: In dem Job geht es nicht nur um Fachwissen, Beziehungen und die überall üblichen Machtkonflikte, sondern auch um Fußball, eine Materie wie keine zweite.

Nun gilt Jan-Christian Dreesen als Top-Kandidat

Bis Ende Februar versicherten gut informierte Kreise, der Freiburger Finanzspezialist Leki sei der Favorit auf den Posten, doch diese Wette haben sie verloren: Lieber verlängerte Leki seinen Vertrag als Vorstand des Sportclubs. Die Spekulationen waren vermutlich nicht sein Schaden in den Verhandlungen, so wie nun auch Hellmann die Bemühungen der DFL während der innerbetrieblichen Eintracht-Debatte zu nutzen wusste.

Nun wird der im Juni ausscheidende Finanzvorstand des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, als Top-Kandidat für das DFL-Amt gehandelt: Ein ehemaliger Banker mit viel Erfahrung im Fußballgeschäft, der sogar in der Münchner Südkurve hohe Beliebtheitswerte hatte. Bloß mit Vorstandschef Oliver Kahn kam er nicht so gut aus. Aber das muss vielleicht kein Hindernis sein.