8. September 2018, 08:51 Uhr Deutsche Nationalmannschaft Das DFB-Team kehrt zur Demut zurück

Der erste Praxistest für Joachim Löws WM-Analyse bringt ein 0:0 gegen Frankreich - und jede Menge Erkenntnisse.

Löw und seine Spieler sind fortan die Herausforderer - und sie haben diese Rolle angenommen.

Die Rückkehr zur Ochsenabwehr bleibt jedoch wohl nur eine Variante von vielen.

Von Claudio Catuogno

Joachim Löw hatte sich also seine Gedanken gemacht, in Porto Cervo, Sardinien, beim Blick auf die liebliche Costa Smeralda, und in Freiburg, Breisgau, wo man im Café Auszeit einen vorzüglichen Cappuccino bekommt. Wo sonst noch, das weiß man nicht so genau, und auch zu der Frage, mit welchen Spielern Löw sich getroffen und mit welchen er telefoniert hat, um seine Erkenntnisse zur gescheiterten WM-Mission in Russland zu vertiefen, gibt es unterschiedliche Auskünfte. Manche Gedanken macht sich Joachim Löw immer noch am liebsten allein.

Aber nun, in der schwarz-rot-gold eingefärbten Münchner Arena, musste der Bundestrainer seine neuen Gedanken erstmals vor Publikum auf den Platz bringen: das erste Pflichtspiel für seine Nationalelf im neuen Turnierformat Nations League, kein Testspiel, aber doch ein Test. Der Praxistest für Löws WM-Analyse. Und wenn man es kurz und bündig zusammenfasst, dann ist am Donnerstag Folgendes zu sehen gewesen: Löw stellte den Rechtsverteidiger Joshua Kimmich ins defensive Mittelfeld, den Innenverteidiger Matthias Ginter schob er raus auf die rechte Seite und den Innenverteidiger Antonio Rüdiger auf die linke. Der Stürmer Timo Werner spielte auf dem Flügel, dafür spielte Marco Reus, der doch am liebsten auf dem Flügel spielt, als Stürmer, wobei er weniger Ballkontakte hatte als der Torwart Manuel Neuer. Und hinterher freuten sich die Deutschen über ein Spiel, in dem sie kein Tor erzielt hatten: ein 0:0 gegen Frankreich.

Nicht mehr "mit acht Mann angreifen" wie bei der WM? Thomas Müller gefällt das

Aha, mag sich jetzt mancher, der die Nationalelf eher flüchtig beobachtet, gedacht haben: Und das soll jetzt dieser Neuanfang gewesen sein, von dem alle reden?

Mit Neuanfängen ist es immer so eine Sache, das erste Problem ist zum Beispiel, dass sie überhaupt nötig sind. Dieser hier, der Löw'sche Neuanfang, ist vor allem deshalb nötig geworden, weil sich Löw vor und während der WM ein paar Gedanken, die er sich hätte machen sollen, nicht gemacht hat. Das bekannte Löw ausdrücklich selbst - und scheute auch nicht davor zurück, sich der "Arroganz" und "Selbstgefälligkeit" zu bezichtigen. Aber offenbar wohnt auch dem erzwungenen Anfang ein Zauber inne: Der Verteidiger Jérôme Boateng ging am Donnerstag sogar so weit, das Vorrundenaus im Nachhinein zu einer prima Erfahrung umzudeuten: "Vielleicht war es auch gut, mal so eine Enttäuschung zu erleben, damit man neu motiviert an die Sachen rangehen kann", sagte er.

Apropos: Beim Gegner Frankreich wissen sie sehr genau, dass sie im Juli in Moskau wohl nicht Weltmeister geworden wären, wenn sie vor zwei Jahren bei der EM zu Hause nicht eine erschütternde Finalniederlage gezwungen hätte, vieles noch mal zu hinterfragen. Weil sie dann wohl mit der Arroganz und Selbstgefälligkeit des amtierenden Europameisters nach Russland gereist wären, anstatt noch mal alles auf den Kopf zu stellen.

Wie viel hat Joachim Löw auf den Kopf gestellt bei diesem, seinem Neuanfang? Was wird er erst in den kommenden Spielen verändern, wenn es in der Nations League in Paris erneut gegen Frankreich sowie zweimal gegen die Niederlande geht? Was in den Testspielen, etwa am Sonntag in Sinsheim gegen Peru? Und was wiederum war am Donnerstag zwar neu - aber gar nicht wirklich Teil seines Zukunftsplans, sondern bloß der Tatsache geschuldet, dass ausgerechnet in der ersten Partie nach der WM der neue Weltmeister vorspielte? Man musste das ein bisschen sortieren nach dem 0:0 gegen Frankreich.