Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Die Erschütterungen sind mal wieder groß im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Seit Donnerstag treibt den Verband das neueste von diversen Ermittlungsverfahren um: Diesmal geht es um den Verdacht der Untreue in Bezug auf einen 360 000 Euro teuren Vertrag mit einer Kommunikationsagentur. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob es sich dabei um einen "Scheinvertrag" gehandelt habe.

Der DFB beeilte sich zwar zu betonen, dass sich das Verfahren weder gegen den Verband selbst richte noch gegen aktuell in der Verantwortung stehende Personen. In der Tat ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den früheren DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius, 46, und - wegen des Verdachts auf Beihilfe - gegen den Agenturchef Kurt Diekmann, 75, der den Vorwurf zurückweist. Doch eine Woche vor dem Bundestag haben die Aktivitäten der Staatsanwaltschaft naturgemäß auch Auswirkungen auf die Debatten rund um die avisierte Neuaufstellung des Verbandes.

Das betrifft insbesondere den aktuellen Interimspräsidenten Rainer Koch, der beim Bundestag zwar als oberster Amateur-Vize aufhört und - in diesem Amt - Platz macht für seinen alten Kompagnon Ronny Zimmermann (Baden). Aber er möchte einen Vize-Posten im DFB-Präsidium behalten und damit auch die Grundlage für seine üppig dotierte Vorstandstätigkeit in Europas Fußball-Union (Uefa).

Koch ist aber nicht nur ein alter Bekannter des Medienberaters Diekmann. Gemäß den Darstellungen gegenüber dem internen Prüfungsausschuss, der wegen der vielen Ungereimtheiten rund um diesen teuren Vertrag vor Jahresfrist eingesetzt wurde, war er für das Zustandekommen dieser Kooperation entscheidend mitverantwortlich. Das ergibt sich aus diversen internen Stellungnahmen - darunter eine von Schatzmeister Stephan Osnabrügge, der den Diekmann-Vertrag im Oktober 2019 mit Curtius unterschrieb und das Schatzamt nun abgibt. Osnabrügge schrieb an die Prüfer, dass vom aktuellen Präsidialausschuss "nur der Generalsekretär (also Curtius, der sich damals noch im Amt befand und später zurücktrat; d.Red.) sowie Dr. Koch am Zustandekommen des Vertrages" beteiligt gewesen seien. Koch teilte mit, dass Osnabrügges Statement von seiner Seite nichts hinzuzufügen sei: "Die Inhalte treffen zu."

Kommt es zur geheimen Kampfabstimmung zwischen Rainer Koch und der Sportwissenschaftlerin Silke Sinning?

Die neuen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft treffen den Verband in einem Zustand, in dem er ohnehin aufgewühlt ist und geplagt von steten Affären. Vor diesem Hintergrund laufen die Drähte in der Fußball-Republik noch heißer. Manche Funktionäre fragen sich durchaus, ob das nicht Konsequenzen haben sollte für den DFB-Bundestag, bei dem entweder der von Kochs Amateuren bevorzugte Favorit Bernd Neuendorf oder Außenseiter Peter Peters zum Präsidenten aufsteigen soll. Unter Delegierten des südwestdeutschen Regionalverbandes wird bereits diskutiert, ob man diejenigen, die am Diekmann-Vertrag beteiligt waren, nun einfach guten Gewissens entlasten kann. Und wie schräg das im Zweifel aussähe: erst einem Funktionär die Entlastung zu verweigern - um ihn dann gleich wieder ins Präsidium zu wählen.

Aber unabhängig von dieser Frage wird die Lage für Koch bedrohlich. Auch im Amateurlager ist er inzwischen umstrittener, das Szenario einer geheimen Kampf-Abstimmung rückt immer näher. Gemäß Reglement steht jedem der fünf Regionalverbände ein Vizepräsident zu, dem süddeutschen sogar zwei. Im ersten Wahlgang können beim Bundestag nur Funktionäre gewählt werden, die aus dem jeweiligen Regionalverband vorgeschlagen sind. Der süddeutsche Verband nominierte für seine beiden Posten Zimmermann und Koch. Aber nun wächst der Druck auf dessen Mitglieder, zusätzlich die hessische Funktionärin Silke Sinning vorzuschlagen, die für das Team von Peters antritt. Es könnte also zum offenen Duell zwischen Koch und Sinning um einen Vize-Posten kommen. Das würde den 262 Delegierten die Chance eröffnen, zu entscheiden, ob sie Koch weiter im Spitzengremium sehen wollen.

Sollte die Sportwissenschaftlerin nicht für den ersten Wahlgang nominiert werden, setzen Koch-Gegner auf einen zweiten Weg. Nach den Regeln ist es so: Verpasst ein Kandidat im ersten Wahlgang die Mehrheit, dürften in einer zweiten Wahlrunde nicht nur die Kandidaten antreten, die der jeweilige Regionalverband vorschlägt, sondern auch andere. Zudem liegt der wichtige Vorschlag auf dem Tisch, dass schon der erste Wahlgang geheim sein muss, wenn für den zweiten ein Gegenkandidat bereitsteht. Da könnten selbst Koch-Freunde auf den Gedanken kommen, dass es gegebenenfalls gesichtswahrender wäre, in einem Duell gegen einen direkten Widersacher schlecht abzuschneiden - als bei einer geheimen Abstimmung, bei der nur Koch zur Wahl steht.