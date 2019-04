7. April 2019, 18:13 Uhr Halbfinale im DFB-Pokal Bayern muss nach Bremen, der HSV empfängt Leipzig

Das ergab die Auslosung von Nationalspielerin Lena Goeßling im Rahmen der ARD-Sportschau am Sonntag. Die Halbfinal-Spiele finden am 23. und 24. April statt.

Im Halbfinale des DFB-Pokals muss der FC Bayern zum SV Werder Bremen. RB Leipzig muss zum Hamburger SV. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau. Nationalspielerin Lena Goeßling zog die Paarungen. Die Halbfinalspiele finden am 23. und 24. April statt, das Finale am 25. Mai im Berliner Olympiastadion. Alle drei Partien werden von den Fernsehsendern ARD und Sky live übertragen.