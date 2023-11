DFB-Pokal:Freiburg raus - BVB weiter

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen haben sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals keine Blöße gegeben. Der BVB zog durch ein verdientes 1:0 (1:0) gegen den Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim ins Achtelfinale ein, Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen löste die Pflichtaufgabe beim Drittligisten SV Sandhausen nach einigen Schwierigkeiten mit 5:2 (1:0).

Ein böses Erwachen gab es hingegen für den SC Freiburg. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich unterlag dem Zweitligisten SC Paderborn überraschend mit 1:3 (0:2).

Dortmund feierte eine gelungene Generalprobe für den Liga-Kracher am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Serienmeister Bayern München. Marco Reus (43.) erzielte den Treffer für die überlegene Mannschaft von Trainer Edin Terzic. Die TSG beendete das Spiel nach Gelb-Rot gegen Ozan Kabak (90.+4) mit zehn Spielern.

Leverkusens Trainer Xabi Alonso schickte eine B-Elf auf den Platz und schonte anfangs unter anderen Florian Wirtz und Granit Xhaka. Die Werkself war Sandhausen zunächst dennoch in allen Belangen überlegen. Exequiel Palacios (21., Foulelfmeter) traf vor der Pause für die Gäste. Nach dem Wechsel wurde es wild. Christoph Ehlich (50.) glich aus, Jonathan Tah (54.) brachte den Favoriten wieder in Führung, Yassin Ben Balla egalisierte erneut (57.). Adam Hlozek (85.) und Amine Adli (88., 90.+2) bewahrten Leverkusen in der Schlussphase vor einer Blamage.

Freiburg, in der vergangenen Saison noch im Pokal-Halbfinale, zeigte eine schwache Leistung. Paderborn trat selbstbewusst auf und belohnte sich durch die Treffer von Filip Bilbija (4., 56.) und Florent Muslija (33.). Maximilian Eggestein (69.) verkürzte für Freiburg - doch das reichte nicht mehr. Das Achtelfinale (5./6. Dezember) wird am Sonntag ausgelost.