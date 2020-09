Von Christoph Leischwitz

Die Sechziger verabschiedeten sich selbst mit einem kleinen Applaus. Mehrere Minuten standen sie nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt im Kreis zusammen, Trainer Thomas Köllner stand in der Mitte und gestikulierte, sah aber nicht unzufrieden aus dabei, dann ging man, ein wenig mit dem Schicksal hadernd, in die Kabine.

Der Drittligist hatte dem Erstligisten, nun ja, nicht alles, aber doch sehr viel abverlangt in diesem Erstrunden-Pokalspiel. Nicht auszudenken, hätte die spannende Schlussphase im traditionell lauten, ausverkauften Stadion stattgefunden - vielleicht wäre dann die Mannschaft noch einmal über sich hinausgewachsen, so wie es ihr Trainer vor dem Spiel gehofft hatte. Doch in der Nachspielzeit ging nichts mehr zusammen, die Sechziger, allen voran ihr 35-jähriger Stürmer und Kapitän Sascha Mölders, waren erschöpft. Und so erreichte Frankfurt, der Pokalsieger von 2018, mit ein wenig Mühen und einem 2:1-Erfolg in München wie geplant die zweite Runde.

Trotzdem waren die Löwen nicht traurig: "Wir hatten einen Europa-League-Teilnehmer am Rand einer Niederlage", sagt Köllner, eigentlich sei man nur "nicht kaltschnäuzig genug" gewesen - denn die Chancen zum Sieg waren da.

Nur manchmal sehen die Löwen aus wie krasse Außenseiter

Denn die Sache mit dem Über-sich-Hinauswachsen, auf die Köllner vor dem Spiel hingewiesen hatte, sie klappte von Beginn an sehr gut. Klar, die Frankfurter sehen in der Ballbehandlung souveräner aus, und wenn ein Sechziger zum Beispiel in einem Laufduell mit dem pfeilschnellen Evan N'Dicka hinterherschnauften, sahen die Löwen tatsächlich kurz aus wie krasse Außenseiter. Doch die Münchner Abwehr mit dem neuen Linksverteidiger Stephan Salger in der Startelf stand gegen den Bundesligisten gut organisiert und lief aufmerksam die Frankfurter Passwege zu, schaltete mit präzisen Pässen schnell um. Und dass Kapitän Sascha Mölders auch als 35-Jähriger noch eine Bundesliga-Abwehr ärgern kann - das war der Teil, den man vielleicht erwarten durfte.

Vor allem von der linken Angriffsseite flogen immer wieder teils gefährliche, teils hektische Flanken in seine Richtung, in der 23. Spielminute hatte Stefan Lex dann Mölders Kopf gefunden, der Angreifer köpfelte platziert über Frankfurts Torwart Kevin Trapp hinweg - doch der Ball sprang vom Innenpfosten wieder hinaus. Zu diesem Zeitpunkt hatten zwar auch die Frankfurter schon einen Pfostentreffer zu verzeichnen, Dominik Kohr hatte aus 18 Metern abgezogen; doch das Chancenplus lag bis zur Pause klar bei den Gastgebern.