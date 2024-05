Saskia Bartusiak komplettiert nach den Olympischen Spielen als Assistenztrainerin das deutsche Fußball -Nationalteam der Frauen. Die 41-Jährige wird künftig an der Seite von Bundestrainer Christian Wück und Co-Trainerin Maren Meinert arbeiten, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit.

"Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Spielanalystin und Spielerin, ihrem klaren, durchaus kritischen Blick und der Fähigkeit, die Dinge auch mal mit anderer Perspektive zu betrachten, ist sie eine absolute Bereicherung für unser Team", begründete DFB-Sportdirektorin Nia Künzer die Verpflichtung von Bartusiak.

Das Trainerteam mit Wück, Meinert und Bartusiak, die seit 2018 in der Scouting- und Analyseabteilung des Verbandes arbeitet, sei "hervorragend aufgestellt, um nach Olympia die anstehenden Herausforderungen zu meistern". Bartusiak absolvierte in ihrer Karriere 101 Länderspiele und holte den WM-Titel 2007, die EM-Titel 2009 und 2013 und wurde 2016 Olympiasiegerin. In Rio war Bartusiak die Kapitänin. Mit dem 1. FFC Frankfurt gewann sie viermal den DFB-Pokal, zweimal die deutsche Meisterschaft und 2015 die Champions League. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, die ich mit hoher Motivation und Respekt angehe", sagte die frühere Defensivspielerin.