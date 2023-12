Der für die Nationalmannschaften verantwortliche Sportliche Leiter des DFB, Joti Chatzialexiou, verlässt den Deutschen Fußball-Band zum Jahresende. Damit gehen die personellen Veränderungen in der Führungsetage des Verbands nach den Misserfolgen der Nationalteams der Frauen und Männer weiter. "Nach offenen Gesprächen mit der Geschäftsführung hat sich die DFB-Führung entschieden, dem 47 Jahre alten, gebürtigen Frankfurter den Wunsch zu erfüllen, neue berufliche Wege zu gehen", teilte der Dachverband am Dienstag mit. DFB-Präsident Bernd Neuendorf bezeichnetet Chatzialexiou als einen "zentralen Player, der den DFB in den letzten zwei Jahrzehnten maßgeblich mitgestaltet" habe.