"Seien wir doch mal ehrlich: Wir liegen am Boden!"

Matthias Sammer sieht den deutschen Fußball "in der größten Krise", Tugenden und Siegermentalität seien verloren gegangen. Er fordert eine Kurskorrektur, einen starken DFB-Sportdirektor und er zeigt auf, was Hansi Flick jetzt machen sollte.

Interview von Moritz Kielbassa und Christof Kneer

Matthias Sammer hat sich gut vorbereitet. Zum Termin mit der SZ kommt er mit einem Notizblock unterm Arm, er will ja nichts vergessen. Sammer leidet. Er war als Spieler DDR-Meister, deutscher Meister, Europameister, Champions-League- und Weltpokalsieger, auch als Trainer holte er mit Dortmund die Meisterschale. Erfolge als Funktionär sammelte er als DFB-Sportvorstand (2006 bis 2012) und Sportvorstand des FC Bayern (2012 bis 2016). Zurzeit berät er die Geschäftsführung des BVB und arbeitet als Fernsehexperte. Dabei sieht der 55-Jährige meist das Gegenteil jenes Erfolgsfußballs, den er in seiner Karriere kennengelernt und mitgeprägt hat. Sammer findet: Es muss jetzt was passieren!