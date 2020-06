Eigentlich hätten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Sportvermarkter Infront bald eine Art runden Geburtstag feiern können. Vor fast 40 Jahren kam die erste Zusammenarbeit zustande - wobei es das Schweizer Unternehmen Infront selbst damals noch nicht gab, sondern erst diverse Firmen-Vorläufer, darunter auch der 2002 konkurs gegangene Kirch-Konzern. Auf den Trümmern gegründet wurde 2002/03 die Infront. Rasch wurde das Verhältnis zum DFB sehr eng, es entstand ein dicht verflochtenes Netz. Über viele Jahre fungierte Infront wie die Haus- und Hof-Agentur des Verbandes.

Jetzt ist damit Schluss. Das Verhältnis zwischen Infront und einigen DFB-Vertretern soll nach Erkenntnissen der aktuellen Verbandsspitze irgendwann zu eng geworden sein. Sie sehen sich massiv getäuscht. So steht nun statt enger Partnerschaft und Jubiläumsfeier eine gerichtliche Auseinandersetzung im Raum.

Am Mittwoch verkündete der DFB die Entscheidung, die bestehenden Verträge mit Infront zu beenden. Anlass ist ein interner Bericht, nach dem es in der Geschäftsbeziehung zu dem Sportvermarkter "klare Unregelmäßigkeiten" sowie "unrechtmäßige Einflussnahmen auf DFB-Vertreter" gegeben habe. Konkret soll die Kündigung zwei Verträge betreffen, einen Service-Vertrag für Länderspiele und den Vermarktungsvertrag für den DFB-Pokal. Infront jedoch will das nicht hinnehmen. Die Firma bestreitet die Wirksamkeit der Kündigungen und weist die Vorwürfe ungewöhnlich scharf zurück. Infront kündigt an, sich mit allen Mitteln zu wehren - notfalls vor Gericht. Das wirft die Frage auf, wie gut gerüstet der DFB für eine solche juristische Auseinandersetzung ist - in der es im Zweifel um achtstellige Beträge gehen kann.

Basis für Eskalation und Trennungsbeschluss ist ein interner Bericht der Berliner Beratungsfirma Esecon. Die setzte der DFB im Frühjahr 2019 auf das Thema an, weil ihn anonyme Hinweise erreicht hatten, nach denen es "mögliche schädigende Handlungen" gegenüber dem Verband gegeben habe. Dabei gab es zwei Stränge. Der erste war der sogenannte Sekunden-Klau: Die Zeiten für die DFB-Werbekunden, deren Bandenwerbung bei Länderspielen der Nationalelf zu sehen war, wurden falsch abgerechnet. Der zweite, größere Strang: Unregelmäßigkeiten bei der Gestaltung von Verträgen. Jetzt liegt der Zwischenbericht von Esecon dazu vor - und der DFB sah die Grundlage für eine Vertragsbeendigung gegeben. Details nennt er nicht, beantwortet auch nicht die Frage, warum er glaubt, die Beendigung des Vertrages juristisch wirksam durchsetzen zu können. Aus dem bisher Vorliegenden lässt sich das nicht zwingend ableiten. Aber der DFB verweist nur darauf, dass er im Zuge des laufenden Prozesses keine Details kommentiert werde.

2015 erhielt ein DFB-Mitarbeiter ein 12 000-Euro-Rennrad

Laut dem Magazin Spiegel beziffern die Esecon-Ermittler den mutmaßlichen Schaden auf mehr als 40 Millionen Euro; ihr Bericht liefere Hinweise auf mutmaßliche Korruption. Dabei geht es auch um das Zustandekommen eines Vertrags 2013: Damals erhielt Infront für weitere fünf Jahre das Recht, die Bandenwerbung für die Länderspiele des Nationalteams zu vermarkten. Dabei habe bei jener Ausschreibung das um 18 Millionen Euro höhere Angebot eines Rivalen vorgelegen. Und 2015 habe es beim Abschluss eines solches Vermarktungsvertrags für den DFB-Pokal erneut fragwürdige Vorgänge gegeben.

Publiziert wurden drei Vorgänge. 2013 habe der Sohn des damaligen DFB-Generals Helmut Sandrock just im Monat des Vertragsabschlusses einen Job bei Infront angetreten. 2015 sei der damalige DFB-Chef Wolfgang Niersbach von Infront-Topmanager Günter Netzer auf eine Luxusjacht im Mittelmeer eingeladen worden, im selben Jahr erhielt zudem ein DFB-Mitarbeiter ein 12 000-Euro-Rennrad. Und dann, zeitlich aber nicht näher spezifiziert: Weitere mit Infront befasste DFB-Mitarbeiter hätten teure Uhren bekommen.

Alle Beteiligten weisen ein Fehlverhalten zurück. Infront moniert aber nun, dass Esecon keine Beweise vorlege. Ein Rad, ein Jacht-Ausflug, noch zu beschreibende Uhren-Präsente: Falls also keine Vater-Sohn-Job-Affäre um den damaligen DFB-General Sandrock und seinen Filius vorliegt, erscheint nicht als gesichert, ob solche Vorgänge vor Gericht am Ende ausreichen können. Parallel ermittelt im Übrigen auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen möglicher Korruption rund um das Thema Bandenwerbung beim DFB, wie eine Sprecherin am Donnerstag bestätigte.

Im Kontext Infront/DFB könnte noch manches deutsche Fußball-Geheimnis stecken. Esecon hat vom DFB inzwischen einen erweiterten Auftrag: Es soll eine Generalinventur vornehmen und in dem Zusammenhang auch der ungeklärten Millionen-Transaktion um die WM 2006 nachspüren. In dem Komplex kommt das Thema Infront auf andere Weise erneut ins Spiel.

Die Vergabe des Zehn-Millionen-Franken-Kredits von Robert Louis-Dreyfus an den deutschen WM-Chef Franz Beckenbauer und der Gründungsprozess von Infront 2002 fielen in dieselbe Zeit. Laut einer Notiz von Louis-Dreyfus' Bank diente der Kredit dazu, dass ein gewisser Sportprominenter namens F.B Fernsehrechte aus dem Kirch-Nachlass zu erwerben. Infront erwarb später aus diesem Kirch-Fundus das Kronjuwel: die Rechte an der anstehenden WM 2006. Kreditgeber Louis-Dreyfus war Infront-Hauptaktionär, der Empfänger der Kredit-Millionen in Katar war Mohammed bin Hammam: Ein enger Geschäftspartner des zweiten Infront-Hauptaktionärs Scheich Kamel. Und Beckenbauers langjähriger Schatten Fedor Radmann bekam für sich und seine Lichtgestalt später 5,4 Millionen Franken. Als Dankeschön für Dienste beim Infront-Gründungsprozess.

Bei Infront wechselten mehrfach die Eigentümer: Ende 2011 übernahm eine Londoner Private Equity-Gesellschaft, drei Jahre später veräußerte sie Infront für 1,05 Milliarden Euro an den chinesischen Wanda-Konzern. Die Top-Drähte zum DFB blieben stets bestehen. Im Januar 2015 schrieb Ex-General Sandrock nach SZ-Informationen in einer internen Mail zu einem Infront-Pokal-Angebot mal einen bezeichnenden Satz: "Das Ding muss wirklich total sauber sein, schon weil es Infront ist."

Der DFB muss sich in dem Zusammenhang noch einem anderen Thema stellen. Der weitreichende Beschluss zur Kündigung einer langjährigen Partnerschaft beruht auf dem Bericht eines Berliner Unternehmens. Jedoch beanstandet mancher Befragte gegenüber der SZ konkrete Gesprächsprozesse. Zugleich weicht der DFB Fragen aus, wer wann warum genau Esecon beauftragt habe. Er verweist nur allgemein darauf, alles sei in Einklang mit den bestehenden Bestimmungen abgelaufen. Und die Frage, welches Honorar die Firma für ihre Tätigkeiten bekommt, will der Verband auch nicht näher spezifizieren: "Alle Zahlungen aber entsprechen den marktüblichen Gepflogenheiten."