Die geschäftlichen Beziehungen zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem Sportvermarkter Infront geraten erneut ins Zwielicht. Nach einem Ermittlungsbericht der Berliner Beratungsfirma Esecon soll der DFB den Sportvermarkter im Jahr 2013 mit der Beschaffung von Bandenwerbepartnern beauftragt haben, obwohl eine andere Firma für das lukrative Geschäft eine höhere Summe geboten habe, berichtet der Spiegel.

Dem DFB soll dadurch ein Schaden in Höhe von 40 Millionen Euro entstanden sein. Für den Deal soll die damalige Führung des DFB Gegenleistungen erhalten haben. Im Monat des Zuschlags habe der Sohn des damaligen DFB-Generalsekretärs Helmut Sandrock eine Stelle bei Infront bekommen, der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach sei von Günter Netzer, zu dieser Zeit Infront-Manager, auf eine Luxusjacht eingeladen worden. Infront wies ebenso wie Netzer, Niersbach und Sandrock jegliches Fehlverhalten zurück. "Alle Vorwürfe von Esecon sind entweder nachweislich falsch oder nicht belegbar, und damit letztlich unhaltbar. Die von Infront in diesem Zusammenhang bei externen Anwälten in Auftrag gegebene umfangreiche Untersuchung kommt zu völlig anderen Ergebnissen", so Infront in einer Mitteilung: "Das haben wir auch dem DFB mitgeteilt, und wir sind weiterhin daran, die Angelegenheit bilateral mit dem DFB zu klären."

Esecon war vom DFB im Vorjahr mit Nachforschungen beauftragt worden. Auslöser war ein mutmaßlicher Betrugsfall bei der Bandenwerbung für Länderspiele. Inzwischen ist ihr Auftrag ausgedehnt worden und umfasst auch die unaufgeklärten Millionenzahlungen rund um die WM 2006. Der DFB äußerte sich zu dem Thema mit dem Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.