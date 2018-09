7. September 2018, 11:54 Uhr İlkay Gündoğan "Ich war nervös"

DFB-Spieler İlkay Gündoğan, der vor der WM bei einem Testspiel in Leverkusen ausgepfiffen wurde, hört bei seiner Einwechslung gegen Frankreich wieder Pfiffe, aber auch Applaus.

Später gibt er Einblicke in seine Gefühlswelt nach den Erdoğan-Fotos - und erwähnt ein "gutes Gespräch" mit DFB-Präsident Grindel.

Aus dem Stadion von Martin Schneider

Um wie viel lauter ist eigentlich ein Pfiff im Vergleich zu einem Händeklatschen? Das war eine Frage, die sich nach dem 0:0 gegen Frankreich sowohl İlkay Gündoğan als auch Leon Goretzka stellten. Denn als Goretzka in der 66. Minute das Feld verließ und Gündoğan für ihn das Feld betreten sollte, da hörte man in der Arena ein seltenes Gemisch aus Pfiffen und Applaus. Einige Leute im Stadion haben İlkay Gündoğan die Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan offenbar immer noch nicht verziehen, andere fanden, dass er Aufmunterung verdient habe. Goretzka sagte jedenfalls: "Die Erfahrung habe ich auf Schalke gemacht. Wenn ein paar Leute pfeifen, hört man es deutlicher, als wenn viele Leute klatschen." Wahrscheinlich waren die Applaus-Spender in der Mehrheit.

Trotzdem sagte Goretzka auch: "Ich habe mich bei der Auswechslung beeilt, weil ich mir nicht sicher war, wie das Publikum reagiert." Gündoğan sagte: "Ich war nervös, als ich mich fertig machen sollte."

Als Goretzka sah, dass Gündoğan für ihn eingewechselt wurde, hatte er also Angst, dass die Arena immer noch lospfeift. Es war ein kurzer, ehrlicher Blick in die Gefühlswelt der Mannschaft, der zeigt, wie sensibilisiert und unsicher zumindest Goretzka bei dem Thema ist. Sind die Leute noch sauer? Ist es jetzt mal gut? Gündoğan hatte sich im Gegensatz zu Özil ja früh erklärt (er begründete das Foto mit Höflichkeit gegenüber dem Präsidenten des Landes seiner Eltern; damit, dass er kein politisches Statement setzen wollte und dass er sich zu deutschen Werten und den Werten des DFB bekenne), und vor allem trat er nicht voller Wut zurück. Gündoğan sagte in einem Interview, er habe sich zwar nach den Pfiffen beim Spiel gegen Leverkusen vor der WM zehn Minuten auf der Toilette einschließen müssen - aber er wolle trotzdem weiter für Deutschland spielen.

"Gutes" Gespräch mit DFB-Präsident Grindel

"Ich wusste nicht, wie ein Großteil der Leute reagiert", sagte Gündoğan. Aber es habe ihn gefreut, dass es Applaus gab. Er applaudierte an der Seitenlinie zurück, spielte ein gutes Spiel und hatte noch eine Schusschance zur Führung. Hinterher lobte er den Auftritt der Mannschaft. Aber dass nach den Geschehnissen der vergangenen Monate noch eine gewisse Unsicherheit da sei, das sei klar.

Er sagte, er habe sich am Dienstag nochmals mit DFB-Präsident Reinhard Grindel unterhalten. "Wir hatten ein gutes Gespräch, einen guten Austausch. Er hat gesagt, dass er froh ist, dass ich weitermache und dass ich Teil der Gruppe bin. Aber wir hatten auch nie Probleme untereinander", sagte Gündoğan. Was insofern eine bemerkenswerte Aussage ist, weil Mesut Özil - der ja wie Gündoğan Fotos mit Erdoğan machte - in seiner Rücktrittserklärung insbesondere Reinhard Grindel massiv angriff und ausdrücklich ihm Rassismus unterstellte.