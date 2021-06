Von Christof Kneer und Philipp Selldorf

Nach Abschluss der Vorrunde bei großen Turnieren ist es guter alter Brauch im Sportjournalismus, die Spieler des Nationalteams in Gewinner und Verlierer einzuteilen. Diese gute alte Tradition hätte die SZ auch diesmal gern beibehalten, und sie hatte auch schon eine richtig gute Idee: alle Teilnehmer des Portugal-Spiels zu Gewinnern zu küren und alle Teilnehmer des Frankreich-Spiels zu Verlierern zu erklären. Die Mitwirkenden beim Ungarn-Spiel sollten nach seriösen Kriterien den beiden Kategorien zugeordnet werden. So der Plan. Dann, nach stundenlanger Recherche, die ernüchternde Erkenntnis: Das Personal in den drei Spielen war weitgehend identisch.

Doch die SZ gibt nicht auf. Nach weiteren stundenlangen Recherchen wurde ein neues Wertungssystem entwickelt, das den wechselhaften Eindrücken der Vorrunde gerecht wird. Unter dem Eindruck der bevorstehenden Reise in die heiligen Hallen von Wembley ist das neue hierarchische System an das Bild der britischen Klassengesellschaft angelehnt. Die Übersicht ist nach Einsatzminuten geordnet, die Spieler ohne Einsatz bleiben ohne Wertung.

Manuel Neuer (270 Einsatzminuten): Was den Engländern Queen Elizabeth II. aus dem Hause Windsor, das ist den Deutschen King Manu I. aus dem Hause Gelsenkirchen-Buer. Die Krone des besten Torwarts der Welt trägt er seit vielen Jahren, konkurrierende Monarchen aus kleineren Reichen wie Thibaut Courtois (Belgien), Hugo Lloris (Frankreich) oder der aufstrebende Unai Simon (Spanien) haben das bisher nicht angezweifelt, zuletzt auch nicht mehr der Prince Charles aus Barcelona, Marc-André ter Stegen (vom Hofmedicus ohnehin krankgeschrieben). Allerdings kommen im undankbaren Volk und bei der missgünstigen royalen Presse Zweifel auf: Bei Portugals Treffer zum 2:4 verrutschte King Manu die Krone, als er sich in Erwartung des Freistoßes hinter dem Pfosten versteckte. Beim 2:1 für Ungarn fiel die Krone gar zu Boden, als er entgegen der königlichen Höflichkeit unpünktlich zum Treffen mit dem gegnerischen Stürmer erschien. Sofort raunte die bösartige royale Presse, der König werde alt. Alt? Queen Elizabeth ist 95, Neuer erst 35, von ihm sind noch einige Jahre weiser Regentschaft zu erwarten. Am Dienstag in Wembley könnte der richtige Zeitpunkt kommen, um das Gerede mit einem Machtwort zu beenden, eine Rückkehr im Triumphzug ist für diesen großen Mann immer möglich. Zum Beispiel als Gewinner des Elfmeterschießens.

Toni Kroos (270): Spielt bei den Königlichen in Madrid und gilt als König des Pass-Spiels. Wird von Kritikern inzwischen allerdings auch als König des Querpasses bezeichnet. Die offizielle Uefa-Statistik hält für ihn bei diesem Turnier fest: 314 Pässe gespielt, 288 angekommen, entspricht 92 Prozent Erfolgsquote. Das klingt nach einem Mann, der sein Reich der Mitte im Griff hat. Es gibt aber noch weitere statistische Erkenntnisse, nämlich dass Kroos sieben Zweikämpfe geführt hat (in drei Spielen à 90 Minuten), kein Tor geschossen und keine Torvorlage gegeben hat. Positiv ausgedrückt lässt sich sagen, dass er ein friedlicher Herrscher ist, der den Kampf meidet. Kritisch lässt sich sagen, dass er dem Kampf aus dem Weg geht.

Letzteres stimmt diesmal aber nicht: Kroos kämpft gegen den Gegner und gegen sein Image. Immer noch übt er großen Einfluss aus, gegen Ungarn stand er in der Not bereit, als es in den letzten 20 Minuten um Sein oder Nicht-Sein ging. Allerdings steht weiterhin sein Arbeitstempo in Frage, beanstandet wird auch der nachlässige Umgang mit seinen Insignien (Freistöße, Eckbälle). Schon vor dem Turnier wurde von prominenten Kritikern seine Abdankung gefordert, aber er hat sich vorerst wieder mal durchgesetzt. Bei der Visite im Vereinigten Königreich am Dienstag wird er wieder im Mittelpunkt stehen - im Mittelpunkt des Spiels und der Beobachtung.

Antonio Rüdiger (270): Reiste im Triumphzug ins Tiroler Trainingslager: Mit dem FC Chelsea hatte er die Krone des europäischen Fußballs erobert. Spielte bisher aber nicht so souverän wie ein Vertreter des Hochadels. Die große Bühne EM motiviert ihn, aber manchmal motiviert sie ihn auch zu sehr. Es fällt ihm nicht immer leicht, die eigenen Emotionen gewinnbringend einzusetzen. Als Gewinner der Vorrunde kann man ihn beim besten Willen nicht bezeichnen, aber Jogi Löw ist fest entschlossen, seinen Status als Stammverteidiger aufrechtzuerhalten. In London ist Rüdiger zu Hause, die gegnerische Delegation kennt er aus dem täglichen Leben - Heimvorteil. Er wird aber beweisen müssen, dass er die europäische Krone zu Recht trägt.

Joshua Kimmich (270): Will die Welt nicht unterjochen, aber beherrschen. Drängt in das Reich der Mitte, zur Not von der rechten Seite aus. Untermauert sein Machtstreben durch autoritäre Gesten und wilde Blicke. Bekämpfte erfolgreich den drohenden Einflussverlust, als er von Sir Jogi auf einen entlegenen Außenposten versetzt wurde: Er machte sich die neue Rolle schnell untertan und expandierte Schritt für Schritt zurück ins Machtzentrum. Sir Jogi ebnete ihm den Weg zurück, weil er merkte: Ganz ohne Kimmich im Reich der Mitte geht es nicht. Kann sein, dass er gegen England wieder in die Provinzen umziehen muss, seinem Team wird er aber wie bisher in allen Rollen dienen: als Regent, als Butler und als Arbeiter. Kimmichs Wert ist nach dieser unübersichtlichen Vorrunde noch weiter gestiegen.

Matthias Ginter (259): Klassischer Vertreter des Bürgertums. Aufrecht, loyal, verlässlich. Das war er vor dem Turnier, und das ist er immer noch. Kein Mann, der besonders auffällt, gegen Ungarn allerdings erinnerte er gelegentlich an eine Karikatur des steifen Engländers im Nadelstreifenanzug, dem vor dem Betreten des roten Doppeldeckers eine Dame mit Regenschirm versehentlich die Melone vom Kopf stößt. Wirkte in diesem Spiel szenenweise etwas tollpatschig. War in den ersten beiden Spieler aber vertrauenerweckend genug, um ihm auch mal einen Fehler zu verzeihen.

Mats Hummels (243): Selbsternannter Schönheitskönig, aber auch eine erhabene Persönlichkeit, die zum Zweck einer royalen Homestory von Rolf Seelmann-Eggebert (ARD) aufgesucht werden könnte. Manche sehen ihn bereits als Vertreter einer glanzvollen, aber vergangenen Epoche, dagegen kämpft er an. Die missgünstige royale Presse in Gestalt von Bastian Schweinsteiger-Eggebert (ARD) warf ihm "hölzernes" Auftreten vor, traf damit aber nur bedingt das Volksempfinden. Wurde von Sir Jogi aus der altersbedingten Verbannung hervorgeholt, und immer noch darf man sagen: Das war kein Fehler. Was allerdings zu befürchten ist: dass ihn die britischen Emporkömmlinge namens Grealish, Sterling, Foden, Saka, Rashford oder Sancho daran erinnern könnten, aus welcher Epoche er stammt.

Robin Gosens (231): Entstammt der niederrheinischen Arbeiterklasse mit holländischer Verwandtschaft. Hat sich auf der linken Seite in wahnsinnigem Tempo nach oben gearbeitet, so hoch, dass er nach dem Portugal-Spiel plötzlich eine güldene Trophäe in der Hand hielt (Pokal für den Star des Spiels). Die Aristokraten und die etablierten Bürger haben ihn aufgrund seines gewinnenden Wesens schnell anerkannt. Hat nicht Oxford, Cambridge oder das Nachwuchsleistungszentrum von Hoffenheim besucht, sondern das Vereinsheim des VfL Rhede. Auf dem zweiten Bildungsweg aufgestiegen. Verlierer des Ungarn-Spiels, trotzdem klarer Gewinner wegen der vorigen Spiele. Die Anerkennung wird aber erst abgeschlossen sein, wenn Sir Jogi ihn mal beim Vornamen kennt. Bisher nennt er ihn "Gosssens".

Serge Gnabry (229): Hat alle drei Spiele bestritten, da staunen Rolf Seelmann-Eggebert und die zugeschaltete Nation vor dem Fernseher. Sie fragen sich: Ist das tatsächlich so? Hat die hohen Erwartungen am Hofe des Sir Jogi bis auf 30 Minuten gegen Portugal noch nicht erfüllen kann, gilt trotzdem als unentbehrlich - die anderen Prinzen Leroy Sané und Timo Werner sind formschwach.

Thomas Müller (203): Prädestiniert zum Hofnarren, aber nicht, weil er lachhaft ist, sondern weil er im Valentins-Gewand der Klügste und Schlauste ist. Verletzte sich ausnahmsweise, und zwar in einer Szene, die zum Lachen animierte. Leidet allerdings auch am disparaten Charakter der Mannschaft und des Systems, ist auf internationalem Parkett aber erfahren genug, um seine Rolle trotzdem zu finden. Trotz seines närrischen Wesens eine Person, die längst im internationalen Hochadel verkehrt. Die Engländer fürchten ihn, und das mit Recht. Wird in Wembley gebraucht.

Ilkay Gündogan (221): Mit Manchester in der Champions League wieder nur Vize-König. Erweckt den Eindruck, als ob er nicht glücklich wäre, dass er am Hofe von Sir Jogi die Rolle des dienstbaren Geistes spielen muss. Wirkt dadurch in seinen Fähigkeiten limitiert. Versteht sich im Prinzip gut mit dem König des Pass-Spiels (Kroos), die Effizienz ihrer Beziehung steht jedoch infrage, weshalb Gündogan nun die Verbannung zu den Reservisten droht.

Kai Havertz (214): Der Kronprinz unter den Prinzen. Am Anfang machte er große Augen, als er den Franzosen im freien Feld begegnete. Inzwischen machen die anderen große Augen. Hat sich verblüffend schnell dem internationalen Protokoll angepasst. Misst sein Spiel nach eigener Aussage an zählbaren Insignien - Toren und Torvorlagen -, und die hat er geliefert. Kann in Wembley sehr wichtig werden.

Leroy Sané (108): Prinz von der traurigen Gestalt. Im hierarchischen Betrieb schwer einzuordnen, ein Individualist, der bisher daran scheitert, dass seine allseits geschätzte Kunst Relevanz erlangt. Hatte gegen Ungarn seine Chance, hat sie nicht genutzt und muss jetzt auf die nächste warten. Bleibt aber ein Versprechen.

Leon Goretzka (49): Der große Bürgerpolitiker. Empfiehlt sich nach der Karriere, möglicherweise sogar schon vorher, mindestens für das House of Commons, wenn nicht gar für Downing Street Number 10. Die Fach- und neuerdings auch die "Regenbogen"-Presse fordern seinen Einsatz in England, Sir Jogi liest die Tabloids nicht, kommt aber sicher auch von selbst drauf. Goretzka ist ein Verlierer der Vorrunde, weil er verletzungsbedingt lang gefehlt hat, aber ein Gewinner, weil es ohne ihn nicht mehr geht.

Timo Werner (39), Emre Can (30), Marcel Halstenberg (28), Niklas Sühle (17), Kevin Volland (11), Jamal Musiala (8): Sie bilden den Hofstaat und sind einerseits unentbehrlich, andererseits noch nicht mehr als Begleitpersonal. Ausnahme: Musiala, der kleine Lord. Ohne ihn keine Reise nach Wembley. Rolf Seelmann-Eggebert hat sich bereits zum Fünf-Uhr-Tee angemeldet.

Joachim Löw: Laut Uefa 270 Minuten im Einsatz, es gibt aber den Verdacht, dass er gar nicht immer zugegen war. Steht dem englischen Typus des exzentrischen Aristokraten nahe. In Deutschland spätestens seit 2014 im Adelsstand, spätestens seit 2016 gibt es im Volk Forderungen, den Titel wieder abzuerkennen. Seine Vorrunde hat die Rufe nicht verstummen lassen. In Wembley wird sich erweisen, ob er künftig weiterhin Sir Jogi oder nur noch Achim genannt wird.