Von Christof Kneer, Doha

Hansi Flick weiß, dass das seine große Stärke ist. Er hat ein gutes Gespür für die Stimmungen in seiner Mannschaftskabine, er weiß, was es braucht, um seinen Spielern Wertschätzung zu vermitteln. Der Instrumentenkoffer, den Flick dazu unsichtbar am Leib mit sich führt, ist nicht sehr groß, man kennt diese Instrumente inzwischen alle, aber er weiß sie virtuos zu bedienen. Er sagt klare Sätze, wenn sie nötig sind, er verteilt freundliche Gesten, wenn sie nötig sind, er hält etwas, wenn er etwas verspricht.

Flicks Zeichensprache funktioniert auch im öffentlichen Raum. Manchmal geht er am Spielfeldrand extra ein paar Meter, um einen ausgewechselten Spieler demonstrativ in die Arme zu schließen (Du gehörst dazu!), oder er wechselt Ersatzspieler extra nochmal ein, um ihnen zu signalisieren: Du gehörst auch dazu. Auf diese Weise hat er in seiner Zeit beim FC Bayern alle denk- und undenkbaren Titel gewonnen. Bei der WM in Katar hat er sich auf diese Weise ein Problem beschert.

Es war ein klassischer Flick-Move, den es in der 67. Minute des deutschen Auftaktspiels gegen Japan zu besichtigen gab. Seine Mannschaft führte, und sie sah nicht so aus, als beabsichtige sie, diese Führung in absehbarer Zeit zu verspielen. Also griff Flick in seinen Instrumentenkoffer und wechselte Leon Goretzka und Jonas Hofmann ein und Ilkay Gündogan und Thomas Müller aus. Die Logik des Stimmungsvirtuosen Flick ging so: Gündogan und Müller würden wegen der Auswechslungen nicht gekränkt sein, weil sie es als Auszeichnung begreifen, überhaupt in der Startelf zu stehen. Und Goretzka und Hofmann - die womöglich mit ihren Startelf-Einsätzen gerechnet hatten - würden in den verbleibenden knapp 30 Minuten noch genügend Spielzeit abbekommen, um das als Vertrauensbeweis zu werten. Wertschätzung also für alle vier!

Flick hat die Klimapflege diesmal über den Sport gestellt

Kurz darauf erzielte Japan das 1:1, wenig später folgte das 2:1. Gündogan und Müller sahen von draußen maximal frustriert zu, wie ihnen plötzlich ihr letztes WM-Turnier abhanden zu kommen drohte; und auf dem Rasen versuchten Goretzka und Hofmann hektisch, ein Spiel zu drehen, von dem sie noch gar nicht richtig verstanden hatten, warum es sich überhaupt von ihnen abgewendet hatte. Hansi Flick hatte bei diesen Wechseln dem Flick in sich vertraut, aus guten Gründen, es war bisher ja immer richtig gewesen.

An diesem Abend im Al-Khalifa-Stadion war es vielleicht keine so gute Idee. Er sei Flicks Freund, meinte der Kolumnist Lothar Matthäus später, aber dieses Spiel habe sein Freund vercoacht.

Der kausale Zusammenhang ist nicht beweisbar, aber die Betrachtung des kuriosen deutschen Auftaktspiels legt zumindest diese Schlussfolgerung nahe: Flick hat die Klimapflege diesmal über den Sport gestellt. Er wollte etwas fürs Binnenklima tun, aber dem Fußball hat er damit keinen großen Gefallen getan. Zwar war die Abberufung Müllers wegen dessen Krankengeschichte nicht zu beanstanden, aber es stand halt erst 1:0, und nach der Entfernung zweier Routiniers geriet die DFB-Elf aus dem Takt. Und bevor die Sortierungsarbeiten aufgenommen werden konnten, war das Spiel schon verloren.

So kommt es, dass Flicks Mannschaft nun mit Übergepäck in ein Endspiel gegen Spanien zieht, das auch mit leichter Beladung schon schwer genug wäre. Es sind vor allem zwei Debatten, die auf den Schultern der Spieler lasten und im Teamquartier an der Nordspitze Katars eine ungewöhnlich hohe Konferenzdichte ausgelöst haben. Es herrscht erhöhter Gesprächsbedarf im Zulal Wellness Ressort, und es macht die Sache nicht einfacher, dass eine der beiden Debatten klassische Züge trägt. Spielt Ilkay Gündogan oder Leon Goretzka an der Seite von Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld, oder gelingt es gar, alle drei in der ersten Elf unterzubringen? Das Mittelfeldzentrum ist ein prächtiges Streitobjekt, was kein Wunder ist. Es ist der prominenteste Raum auf dem Platz, obwohl von dort keine Tore geschossen werden. Aber es ist der Raum, in dem all die Entscheidungen fallen, die zu Tore führen - zu solchen, die man selber schießt und, genauso wichtig, zu solchen, die man kassiert. Im Mittelfeldzentrum spielen die Chefs, und Chef wollen die meisten gerne sein.

Leon Goretzka und Ikay Gündogan haben sich öffentlich positioniert

Ilkay Gündogan hat nach dem Spiel öffentlich Kritik an der Spielweise der Kollegen geübt, Leon Goretzka hat öffentlich sein Missvergnügen an seiner Reservistenrolle hinterbracht, beide hatten seriöse Gründe, das zu sagen, was sie sagten. Aber es waren natürlich auch Reviermarkierungsarbeiten, die nicht bei jedem Kollegen gut ankamen. Beide haben sich ausdrücklich positioniert, der Bundestrainer da drinnen und die 80 Millionen Bundestrainer da draußen sollen schon wissen, dass sie sehr gerne im Team bleiben (Gündogan) bzw. ins Team zurückkehren (Goretzka) würden. Joshua Kimmich hat auf Anmerkungen in eigener Sache verzichtet, aus der tiefen Überzeugung eines Teamplayers heraus, aber auch, weil er sich's leisten kann. Er spielt sowieso.

Wie politisch die Debatte ist, zeigt ein Blick in die unterschiedlichen Lager. Die Interessensvertreter der Spieler finden in diesen Stunden gute Argumente, warum ihr Spieler unbedingt spielen muss, und sie erklären gründlich die Vorzüge, die ihr Kandidat gegenüber den anderen besitzt. Im Nicht-Kimmich-Lager könnte man sich für die Idee erwärmen, Kimmich als Rechtsverteidiger auszuquartieren, um im Zentrum Platz für Gündogan und Goretzka zu schaffen. Kimmich-Unterstützer weisen hingegen darauf hin, dass Kimmich gegen Japan 13,2 Kilometer gelaufen sei (Rekord des ersten Vorrundenspieltags!), dass er bei den meisten deutschen Torchancen seine Füße im Spiel hatte und überhaupt jene defensive Autoritätsperson sei, die jedes Mittelfeldzentrum braucht.

So sieht das auch der Bundestrainer, jedenfalls grundsätzlich. Wie viele Grundsätze allerdings die Auftaktniederlage gegen Japan überleben, ist tatsächlich noch offen. So ist auch ein Mittelfeld, in dem alle drei ihren Platz finden, definitiv eine Option - auch wenn Flick dieser Ansatz tendenziell zu defensiv ist. Aber eben: Das war vor dem Japan-Spiel.

Die Zentrumsdebatten fügen sich in ein traditionelles DFB-Muster. Vor vier Jahren, bei der sagenhaft missratenen WM in Russland, wurde nach der Auftaktniederlage gegen Mexiko ziemlich giftig diskutiert, es ging unter anderem um Rolle und Bedeutung der Zentrumsspieler Toni Kroos und Sami Khedira. Wieder vier Jahre zuvor, in Brasilien, brauchte es ebenfalls eine Männeraussprache, um sich nach aufgeregten Diskussionen auf die schließlich titelbringende Formation mit Khedira und Bastian Schweinsteiger im Zentrum sowie Philipp Lahm hinten rechts zu einigen. Und 2008, bei der EM in Österreich und der Schweiz, brach im Zentrum ein Kulturkampf aus, in dem die Knurrhähne Michael Ballack und Torsten Frings ein letztes Mal ihre Pfründe gegen die aufstrebende Demokratie-Generation um Thomas Hitzlsperger und Simon Rolfes verteidigten.

Die Debatte um die One-Love-Binde hat Unruhe in eine grundsätzlich harmonische Gruppe getragen

An dieser Stelle kommt nun wieder Hansi Flick ins Spiel, dessen Qualitäten als Debattenmoderator in diesen Stunden wertvoller denn je sein dürften. Berichtet wird von deutlichen, aber respektvollen Aussprachen im DFB-Teamquartier, und alle, die den Auftakt der WM 2018 mit dem der WM 2022 vergleichen können, weisen darauf hin, dass Flick trotz aller Debatten eine seriöse Gruppe anführe, in der keine gruppenunverträglichen Egos blühen.

Umso nachteiliger habe sich allerdings die Debatte nach dem Verbot der One-Love-Binde ausgewirkt, so berichten es Eingeweihte. Es sei der "worst case", wenn man 48 Stunden vor einem WM-Auftaktspiel erfahre, dass eine Aktion, die lange geplant gewesen sei, plötzlich untersagt werde. Schnell wurden Gruppensitzungen anberaumt, die Erörterung anderer symbolischer Maßnahmen wie die Mund-zu-Geste führte naturgemäß zu einem konträren Meinungsbild. Es gab unterschiedliche Vorschläge, unterschiedliche Erregungsgrade: Wir müssen was machen! Nein, lasst uns auf Japan konzentrieren! Ja, aber lieber beides! So sei eine gewisse Unruhe in eine grundsätzlich harmonische Gruppe getragen worden, heißt es, und wie sich denken lässt, hat die anschließende Niederlage gegen Japan keineswegs zur Beruhigung beigetragen.

Hansi Flick ist am besten, wenn es darum geht, einer Gruppe eine gemeinsame Identität, eine gemeinsame Temperatur, ein gemeinsames Ziel zu vermitteln. Da hat er jetzt eine schöne Aufgabe.