Die Zukunft der Bundesliga-Sportschau am Samstagabend in der ARD ist ungewiss. Bei der im zweiten Quartal dieses Jahres anstehenden Vergabe der Medienrechte ab der Saison 2025/26 gebe es "für kein Zeitfenster, kein Format und keinen Sender eine Bestandsgarantie", sagte DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel der Sport-Bild .

Laut Merkel hat die Deutsche Fußball Liga beim Bundeskartellamt zwei Szenarien eingereicht. Eines "mit einem Sende-Fenster, wie man es heute kennt", und dies könnte "an die ARD-Sportschau, aber genauso auch an andere frei empfangbare Sender gehen" - sowie "ein späteres Sende-Fenster von 19.15 bis 20.15 Uhr. Welches Paket den Zuschlag bekommt, hängt von den inhaltlichen Konzepten und Geboten ab." Generell habe man "im Markt ein umfassendes Interesse an einer kompakteren Verwertung im Free-Bereich am Samstagabend" festgestellt, sagte Merkel.