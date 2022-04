Darts in München:Endlich wieder Ekstase mit Pfeilen

Beim German Darts Grand Prix in München werden am Osterwochenende 16000 Fans erwartet. Seriensieger Michael van Gerwen ist nach der dreijährigen Corona-Pause auch dabei -ebenso wie ein junger Deutscher.

Von Benjamin Zügner

Sprechchöre mit der Aufforderung, aufzustehen, wenn man den Dartsport liebt, hallen aus den Kehlen der kostümierten Fans. Mit reichlich Bier und unterstützt von Einlaufmusik geraten sie beim Erscheinen der Spieler in Partyekstase. So kannte man das, so liebten es viele, und dann: plötzlich Stillstand.

Die Pandemie machte auch vor dem Dartszirkus keinen Halt - eine aus dem Wohnzimmer der Spieler gestreamte "Home Tour", Darts auf Freiluftbühnen im Autokino-Style und zahlreiche Turnierabsagen waren die Folge. Inzwischen aber ist das Normalgeschehen zurück und die Zuschauer dürfen die Hallen wieder in Tollhäuser verwandeln - an diesem Osterwochenende auch zum ersten Mal seit 2019 in München.

Und das bei möglicher Vollauslastung, Zuschauerbegrenzungen bei Turnieren gehören der Vergangenheit an. Vor erwarteten 16000 Fans, verteilt über sechs Sessions an drei Tagen, werden die Pfeile in der Veranstaltungshalle Zenith fliegen, ehe am Montagabend der German Darts Grand Prix-Champion gekürt wird. Vereinzelte Tickets sind noch verfügbar, auch für den Finaltag, an dem wohl auch die topgesetzten Spieler noch mit von der Partie sind - aus der Weltelite sind einige zu Gast.

Lukas Wenig aus Kitzingen freut sich auf eine Art Heimspiel: "Ich denke, das wird phänomenal"

Besonders freut sich Lukas Wenig als einer der fünf Deutschen im Feld der 48 Teilnehmer auf das Turnier, nachdem der 27-Jährige im unterfränkischen Kitzingen seit 2009 seine Wahlheimat gefunden hat und nun zum ersten Mal in München an den Start gehen wird: "Das wird nochmal mehr so eine Art Heimspiel, ich bin sehr darauf gespannt, wie die Stimmung so ist", fügt aber direkt an: "Ich denke, das wird phänomenal, wie man es aus München kennt."

Um das Trainingspensum, das normalerweise zwei Stunden pro Tag beträgt, vor Turnieren erhöhen zu können, darf Wenig in seinem Job in der Montage von Zielfernrohren auch einmal kürzertreten. Aufgeben würde er die Arbeit auch bei steigenden Preisgeldern nie - das wäre ihm zu unsicher und auch zu einseitig.

Für das kommende Wochenende ist sein Ziel, zu zeigen, dass man auf ihn "auch mal ein Augenmerk legen kann". Neben Wenig sind auch die besten Deutschen, Gabriel Clemens und Martin Schindler sowie Max Hopp als ehemalige deutsche Nummer Eins und Dragutin Horvat, dabei. Ferner machen sich aber auch einige Topstars im Rahmen der European Tour, wie diese kontinentaleuropäische Turnierserie genannt wird, auf den Weg nach München.

Darunter der schottische Geldranglistenerste Peter Wright, der ein großes deutsches Darts-Publikum mit seiner schrillen Optik, jedoch nahbaren Art auf seiner Seite hat. Und der Niederländer Michael van Gerwen, der die vergangenen vier Turniere in Oberbayern (2015 und 2016 in Unterschleißheim, 2018 und 2019 in München) allesamt gewinnen konnte und nach dem Auftakt der diesjährigen Tour in Hildesheim verkündete: "Jeder weiß, dass ich es liebe, Turniere in Deutschland zu spielen."

Die Professional Darts Corporation Europe sitzt als Ableger des in England beheimateten Verbandes in München

In den vergangenen beiden Jahren musste die European Tour aufgrund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt werden: Im Jahr 2020 wurden lediglich vier Turniere ausgetragen, 2021 gar nur noch zwei. In diesem Jahr stehen wieder die gewohnten 13 Möglichkeiten bereit, sich auf der Bühne bei den mit 140000 Pfund dotierten Turnieren zu zeigen, davon sieben in Deutschland.

Auch die Professional Darts Corporation Europe, die als Ableger des in England beheimateten Verbandes in München sitzt und als Ausrichter fungiert, blickt mit großer Freude auf die Wiederaufnahme des regulären Betriebs. Philip Brzezinski, der als Pressesprecher zugleich die Aufgabe innehat, die Spieler auf die Bühne zu rufen, ist noch zurückhaltend. Das Gefühl aber bestätige, dass "wir wieder auf der Schiene sind".

Zwar finden noch weitere Turniere in Leverkusen, Stuttgart oder Jena statt, die bayerische Dartsparty an den Feiertagen ist aber die einzige des Jahres in Bayern. Und statt Schokoladeneiern steht hier an Ostern Bier bereit.