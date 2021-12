Von Carsten Scheele

Einer der schlechtmöglichsten Starts in ein Match bei der Darts-WM? Vielleicht dieser hier: Erster Pfeil in das Feld der 5, der zweite ebenfalls, der dritte ins Feld der 19. 29 Pünktchen also von 180, die mit drei Pfeilen möglich gewesen wären. Blöd vor allem, wenn der Gegner gleich mit einer 134 startet, und eine 135 folgen lässt. Gabriel Clemens drehte also ab, eine Stunde später war klar: Viel besser sollte es an diesem Abend nicht mehr werden.

Sein Kontrahent, der Waliser Jonny Clayton, rollte am Montagabend über den besten deutschen Dartsspieler hinweg; freundlicher kann man es kaum formulieren nach diesem 4:0 in der dritten Runde. Sieben 180er, dazu 25 Mal 140 Punkte oder mehr brachte Clayton ans Board, nur im dritten Satz konnte Clemens kurzzeitig mithalten, führte nach Legs mit 2:1, ehe Clayton aufdrehte und sich auch diesen Durchgang holte.

Clayton steht nun im Achtelfinale und dürfte nach dieser Leistung fortan als einer der Mitfavoriten auf den Titel im Alexandra Palace gehandelt werden. Dem Deutschen blieb nur Sarkasmus. "Ich war dabei", sagte Clemens, "er war ganz gut."

Florian Hempel ist raus und frustriert

Insgesamt sei es aber einfacher, ein solch klares Ergebnis zu akzeptieren als eine Niederlage in einem knappen Match, sagte Clemens. Er habe "gar nicht viele Chancen bekommen, das muss man einfach so mal hinnehmen", erklärte Clemens bei Dazn. Seine Achtelfinalteilnahme aus dem Vorjahr konnte Clemens diesmal nicht wiederholen, er fliegt nun nach Hause und muss erst einmal zwei Wochen in Rückreiserquarantäne.

Detailansicht öffnen Raus in Runde drei: Florian Hempel. (Foto: Bradley Collyer/dpa)

Für die so hoffnungsvoll gestarteten deutschen Teilnehmer ist die WM damit vorüber. Denn auch Florian Hempel, der zuvor überraschend den Weltklassemann Dimitri van den Bergh aus dem Turnier geworfen hatte, ist raus. Was gegen den Belgier noch klappte, konnte Hempel in seinem Drittrundenmatch gegen den Australier Raymond Smith nicht ansatzweise wiederholen. Hempel spielte fahrig und unkonzentriert, traf die wichtigen Triple-Felder nur selten, verlor 1:4. "Ich bin an mir selbst gescheitert. Die Chancen waren da. Ich weiß, was ich spielen kann", sagte er bei Sport1: "Das, was ich gezeigt habe, ist nicht mal ansatzweise das, was ich zeigen will."

Es gab noch hochklassigere Dartgefechte am Montagabend. Das Duell zwischen Weltmeister Gerwyn Price und dem Belgier Kim Huybrechts etwa, bei dem der Titelverteidiger mehrmals knapp vor dem Aus stand. Price wurde vom Publikum bei jeder Aktion mit lautstarken Buhrufen begleitet, rettete sich aber in den Entscheidungssatz - und siegte hier 6:5 nach Legs. "Das war hart, Kim war hart, die Zuschauer waren hart", sagte Price, der nun auf den Niederländer Dirk van Duijvenbode trifft: "Das war eines der Spiele, die man einfach überstehen muss."

Kurz vor dem Aus stand auch der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen, ohne jedoch einen Pfeil geworfen zu haben. Nach dem positiven Corona-Test des Niederländers Vincent van der Voort (er musste das Turnier verlassen) wurde bekannt, dass Gerwen Weihnachten zusammen mit seinem Landmann in einem Haus verbracht hatte. Laut den britischen Corona-Regeln muss sich van Gerwen nun täglich testen; ein positiver Befund kann seine Jagd nach dem vierten Titel jederzeit beenden.