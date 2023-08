Von Felix Haselsteiner

Kein schlechtes Wort wollte Christoph Freund verlieren über seinen ehemaligen Arbeitgeber und seine Heimat, das war ihm anzumerken. Von "freundschaftlichen Beziehungen" mit Salzburg und dem dort ansässigen Fußballverein, dem FC Red Bull, war am Mittwochvormittag viel die Rede, von einem "super Verhältnis" und einem "guten Gefühl", mit dem er Salzburg verlassen habe - aber dann, eher unabsichtlich, brach er seiner Heimatstadt schon noch ein bisserl das Herz: "Ich will Münchner werden", sagte Christoph Freund gegen Ende seiner ersten Pressekonferenz als neuer Sportdirektor des FC Bayern.

Bemerkenswert ist das insofern, als dass der 46-Jährige Zeit seines Lebens eigentlich nur eines sein wollte: Salzburger. Beziehungsweise: Soizburger! Zahlreiche Vereine hatten in den vergangenen Jahren versucht, ihn zum Wegzug aus der Mozartstadt zu bewegen, aber er wollte nicht einmal Londoner werden, im vergangenen Jahr, als ihm der FC Chelsea anbot, nach Lust und Laune mit Milliarden zu hantieren. Freund wollte nirgendwo hin, auch, weil er zwischen Salzburg, Liefering (Salzburgs Akademieteam) und Fuschl am See (Sitz der Konzernzentrale von Red Bull) alles hatte, was er zum Glücklichsein brauchte. Vor allem ein bedingungsloses Vertrauen in seine Fähigkeiten.

Das Ziel ist, Haalands und Manés zu holen, bevor sie berühmt werden

Man kann also durchaus von einem Coup sprechen, der dem FC Bayern da gelungen ist mit seinem neuen Sportdirektor, der ab Freitag die "Richtlinienkompetenz im sportlichen Bereich" innehat, wie der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen - als gebürtiger Niedersachse der österreichischen Lässigkeit im Sprachschatz nicht mächtig - etwas bürokratisch formulierte. Jahrelang hatten die Münchner den südlichen Nachbarn, 130 Kilometer auf der A8 entfernt, ignoriert: Die Haalands, Keitas, Adeyemis aus der Lieferinger Akademie flogen stets durch den bayerischen Himmel hindurch zu anderen Vereinen und manchmal, wie im Fall von Sadio Mané, kamen sie erst Jahre später als teure, aber schon etwas verblasste Premier-League-Spieler nach München.

Nun also arbeitet der Kopf hinter dieser Strategie an der Säbener Straße - und soll manche Sparten des FC Bayern in gewisser Weise wiederbeleben mit seinem Profil, das einen fast schon diametralen Gegensatz bildet zum Profil seines Vorgängers Hasan Salihamidzic.

Handgestoppte siebeneinhalb Minuten etwa dauerte es, bis Freund zum ersten Mal den Campus erwähnte, jenes teure Prestigeprojekt im Münchner Norden, das in den vergangenen Jahren in den Büros von Salihamidzic und Oliver Kahn in eine der unteren Schreibtischschubladen gerutscht worden war. "Es ist auch wirtschaftlich wichtig, erfolgreich Talente heranzuführen und nicht immer nur Stars zu holen", sagte Freund, der in Salzburg seinen Trainern immer wieder erfahrene Spieler ausredete, weil doch in der Akademie ein talentierter 19-Jähriger für erste Spielminuten bereitstand.

Dass dieses Modell beim FC Bayern nicht so leicht zu realisieren ist, weiß auch Freund, der gleich noch einschob, ein "Mix aus beiden Sachen", Einkäufen und Talentförderung, sei notwendig. Aber: In Zusammenarbeit mit Campusleiter Jochen Sauer - mit dem Freund bereits in Salzburg zusammenarbeitete - und dem ebenfalls aus Salzburg mitgereisten Richard Kitzbichler, der die Entwicklung und Einführung der sogenannten "Toptalente" überblicken soll, wird der Nachwuchs wieder eine größere Rolle spielen. "Es wird hier einiges an Zeit benötigen, um uns zu verbessern", sagte Freund, was man durchaus ein wenig als Kritik am Ist-Zustand auffassen konnte.

In die großen Transfergeschicke bei den Profis wird er erst ab der kommenden Woche eingreifen, mit Marco Neppe an seiner Seite, der seinen Posten als Technischer Direktor vorerst behalten soll. Neppe hatte in einer Interims-Rolle einen lebhaften Transfersommer gestaltet, der noch nicht zu Ende ist: Den bevorstehenden Abschied von Benjamin Pavard etwa bestätigte Dreesen, die Suche nach einem Ersatz und auch nach einer Verstärkung im defensiven Mittelfeld läuft noch zwei Tage weiter.

Bank oder Tribüne? Das will Freund noch mit Thomas Tuchel besprechen

Auch das wird eine Aufgabe von Freund sein: Latent panische Last-Minute-Einkäufe weit nach Saisonstart dürften nicht der Anspruch des neuen Sportdirektors sein, der sich mit Trainer Thomas Tuchel in den vergangenen Wochen mehrfach ausgetauscht hat. Womöglich auch über das Thema defensives Sechser, das Tuchel so sehr am Herzen liegt - bei dem allerdings Freund noch nicht eingreifen konnte, weil er in Salzburg noch damit beschäftigt war, kurz vor dem Ende seiner Amtszeit den erstaunlichen Abschied von Cheftrainer Matthias Jaissle nach Saudi-Arabien zu moderieren.

"Er hätte sicher schon exzellente Beiträge leisten können", sagte Dreesen über den verspäteten Dienstantritt des neuen Sportchefs, erkannte aber auch, dass die Entscheidung, erst mal in Salzburg zu bleiben, viel über Freunds Charakter erzählte: "Dass man bis zum letzten Tag alles gibt, um ein bestelltes Haus zu hinterlassen, das ist eine Grundsatzeinstellung im Leben."

Dreesen gab überhaupt den Tenor der Veranstaltung gut wieder: "Da sagt jemand genau das, was er denkt und vermittelt den Eindruck, dass er auch genau das umsetzt", sagte er über Freund. Anders als etwa bei der Vorstellung von Salihamidzic, der 2017 ohne Sportdirektoren-Erfahrung zwischen den mächtigen Figuren Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß Platz nahm, kommt Freund als ausgewiesener Profi. Den Münchner Anspruch, jedes Spiel und jeden Titel zu gewinnen, kennt er aus Salzburg nicht nur bestens, er hat ihn dort in gewisser Weise mit erfunden - wenn auch nicht auf FC-Bayern-Niveau.

Rummenigge und Hoeneß werden selbstverständlich auch in Freunds neuem Arbeitsleben eine gewichtige Rolle spielen. "Sich mit solchen Persönlichkeiten auszutauschen, ist sehr, sehr schön", sagte Freund: "Aber das tagtägliche Geschäft soll ich bewerkstelligen, dafür bin ich gekommen."

Seinen Rang in der Bayern-Ordnung zu finden, wird die erste Aufgabe des neuen Sportdirektors sein. Es gibt noch ein paar letzte Unklarheiten, ob er etwa auf der Bank oder auf der Tribüne Platz nehmen wird bei Spielen. Bei solchen Themen hilft neben Kompetenz aber auch eine gewisse Entspanntheit, die Freund ebenfalls mit an seinen neuen Arbeitsplatz bringt. Auch wenn er sich meist bewusst um klares Deutsch bemühte, a Soizburger bleibt a Soizburger, auch wenn er Münchner werden möchte. Freund sagte zur Sitzplatzfrage entspannt: "Des werd' i mit'm Thomas gemeinsam noch a moi besprechen."