Chelsea-Trainer Graham Potter gilt im Umgang mit seinen Spielern als Gentleman. Aber er gewinnt zu selten. Wie lange hält der Klubchef noch an ihm fest? Das Rückspiel in der Champions League gegen den BVB dürfte Aufschluss geben.

Von Sven Haist, London

Immerhin ist Todd Boehly, dem Klubchef des FC Chelsea, das Lachen trotz der angespannten sportlichen Situation noch nicht gänzlich vergangen. Nach dem Arbeitssieg im Premier-League-Heimspiel gegen Leeds United am Samstag (1:0) lief Boehly auf dem Weg in den Kabinentrakt an einem Fernsehreporter vorbei, der ihn fragte, ob ihm das Match "gefallen" habe. Der US-Amerikaner zuckte kurz mit den Schultern und sagte leicht verschmitzt, es sei halt zumindest mal "ein Resultat" gewesen - und das ist für das sonst so erfolgsverwöhnte Chelsea inzwischen nicht mehr selbstverständlich.

Nach sieben erfolglosen Pflichtspielen verbuchten die ins Tabellenmittelmaß abgestürzten Londoner gegen Leeds erst den zweiten Sieg in diesem Jahr. Dieser beruhigte zumindest ein wenig das aufgebrachte Vereinsumfeld vor dem richtungsweisenden Achtelfinalrückspiel gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend in der Champions League. Es gilt, im heimischen Stadion an der Stamford Bridge ein 0:1 gutzumachen und weiterzukommen - was einem so hochwertig besetzten Team wie Chelsea durchaus zuzutrauen wäre. Doch das Chelsea im März 2023 hat in den vergangenen zwölf Spielen nur fünf Tore erzielt - und dabei nie mehr als eins pro Match.

Wie so oft bei den zuletzt unansehnlichen Partien schien die Aufmerksamkeit fast mehr auf Boehly gerichtet zu sein als auf die strauchelnden Spieler um Trainer Graham Potter. Das TV-Bild blendete Boehly während der Spiele durchaus häufig in der Ehrenloge ein. Mit charismatischen Gesichtszügen, zerzaust wirkenden Haaren und einem eher beiläufigen Kleidungsstil erinnert der Geschäftsmann Boehly in gewisser Weise an den ehemaligen Premierminister Boris Johnson. Und nicht nur in seinem öffentlichkeitswirksamen Auftreten ähnelt Boehly Johnson, sondern auch ein wenig in seinem Vorgehen.

Anders als der russische Oligarch Roman Abramowitsch, der den Klub vor dem Verkauf seiner Anteile an ein von Boehly angeführtes Investorenkonsortium immerzu diskret und verschwiegen führte, geht es im Verein nun auffällig umtriebig zu. Aufgrund des Personalumbruchs auf allen Ebenen - Chefetage, sportliche Leitung, Trainerteam und Spielerkader - hat Boehly seit der Übernahme vor einem Dreivierteljahr so ein Durcheinander verursacht, dass die Zeitung Times schrieb, "Chelsea" und "Change" (also Wechsel) würden quasi dasselbe bedeuten. Statt mit eiserner Hand, wie Abramowitschs Statthalterin Marina Granovskaia einst das Alltagsgeschäft dirigiert hat, präsentiert sich der Klub aktuell beängstigend führungslos: vom Vorstand bis zur Mannschaft.

Seit seinem Amtsantritt im September hat Potter in 19 Ligaspielen 82 Startelfwechsel vorgenommen, die meisten in der Liga

Das zehnköpfige Entscheidungsgremium, in dem vor allem Anteilseigner sitzen, ist sich dem Vernehmen nach uneinig, welche Verantwortung der Trainer an der Stagnation trägt. Potter, 47, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2027, hat sich bei seinen bisherigen Stationen vorwiegend über Langfristigkeit definiert. Dies weckt bei einigen Klubbossen die Hoffnung, ihm könnte die Wende gelingen, wenn man nur zuwartet. Gleichwohl bremst Potter die Erwartungshaltung im Verein und versucht mit seinen Statements, keinerlei Angriffsfläche zu bieten. Im Vergleich zu seinen streitbaren und bisweilen exzentrischen, aber erfolgreichen Chelsea-Vorgängern José Mourinho, Antonio Conte und Thomas Tuchel, die den Ruf des Vereins als Seriensieger geprägt haben, wirkt Potter wie eine Antithese.

Seit seinem Amtsantritt im September hat Potter in 19 Ligaspielen 82 Startelfwechsel vorgenommen, ligaweit die meisten. Sie alle lassen sich nicht bloß mit Verletzungen, Sperren und einem voluminösen Kader mit etlichen Zugängen erklären. Vielmehr ist Potter noch immer auf der Suche nach der richtigen Formation und den dafür passenden Spielern. Offensichtlich möchte er nicht allzu viele Profis mit geringen Einsatzzeiten gegen sich aufbringen. Erst jüngst gegen Leeds kehrte er überraschend zu einer Dreierabwehrkette zurück, auf die er auch gegen Dortmund setzen dürfte.

Der jungen Mannschaft fehlen ein Rückgrat und damit verbundene Leitfiguren, zuletzt wurde die Kapitänsbinde herumgereicht wie ein Staffelstab: Kapitän César Azpilicueta spielt kaum eine Rolle, Stellvertreter Jorginho wurde abgegeben und der Altinternationale Thiago Silva kann nicht mehr jede Partie spielen. Als Mateo Kovačić als vierter Captain kürzlich ausgewechselt wurde, übernahm der einst ausrangierte Torwart Kepa Arrizabalaga die Binde. Entsprechend probiert Potter, seinen Profis am Seitenrand eine moralische Stütze zu sein. Der Engländer präsentiert sich immerzu wohlwollend gegenüber seinen Spielern, er spart sich jegliche Einzelkritik in der Öffentlichkeit. Dies bringt ihm den Ruf als "kindest gentleman" ein, freundlichster Ehrenmann. Aber lässt sich mit solchen Manieren auch Erfolg haben in der knallharten Premier League? Oder vielleicht gerade deswegen?

Eine vorzeitige Trennung käme den Verein jedenfalls teuer zu stehen - zumal es nicht einfach werden dürfte, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Zwar stünden namhafte Kandidaten wohl bereit. Es bestünde aber das Risiko, dass dann ganz neue Vorstellungen von der Kaderzusammenstellung laut werden. Ein neuer Trainer könnte weitere Spieler einfordern, insbesondere einen treffsicheren Mittelstürmer. Dabei schränken die Finanzreglements der Vereinswettbewerbe schon jetzt den Spielraum von Chelsea nach Transferausgaben von mehr als 600 Millionen Euro in dieser Saison massiv ein. Zudem würde eine Potter-Ablösung ein Eingeständnis des Klubchefs erfordern, mindestens in dieser Personalie danebengelegen zu haben.

Noch wartet Todd Boehly ab - und macht gute Miene zum bisher nicht sehr erfolgreichen Spiel seines FC Chelsea.