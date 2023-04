Titelverteidiger Real Madrid liegt in der Champions League erneut auf Halbfinalkurs. Der spanische Rekordmeister besiegte mit Toni Kroos in der Startelf den FC Chelsea im Viertelfinal-Hinspiel mit 2:0 (1:0) und verschaffte sich damit vor dem zweiten Duell am 18. April in London eine sehr gute Ausgangsposition.

Karim Benzema (21.) und Marco Asensio (74.) erzielten die Treffer für die Königlichen, bei denen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der 71. Minute aufs Feld kam. Dortmund-Bezwinger Chelsea bot zunächst eine ordentliche Leistung, doch im Abschluss war der Tabellenelfte der Premier League erneut nicht effizient genug. Kai Havertz wurde bei den Gästen, die nach einer Roten Karte gegen Ben Chilwell (59., Notbremse) eine gute halbe Stunde in Unterzahl agierten, in der 65. Minute eingewechselt.

Chelsea versteckte sich nicht und hatte die erste große Möglichkeit, doch João Félix scheiterte am belgischen Nationaltorhüter Thibaut Courtois (2.). Auf der anderen Seite gab Benzema den ersten Warnschuss ab (13.). Acht Minuten später machte es der französische Torjäger besser. Nach einem Schuss von Vinicius Junior und einer Parade von Kepa schob Benzema den Ball ins leere Tor. Es war der 90. Treffer des 35-Jährigen im 149. Einsatz in der Königsklasse. Chelsea steckte den Rückstand aber gut weg und wäre durch Raheem Sterling fast zum Ausgleich gekommen (27.).

Real erwischte den besseren Start nach dem Wechsel. Luka Modrić verpasste den zweiten Treffer nur knapp (50.). In Unterzahl taten sich die Blues im Spiel nach vorne immer schwerer. Joker Asensio erhöhte für Madrid nach einem schnell ausgeführten Eckball.