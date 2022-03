Im Viertelfinale der Champions League trifft der FC Bayern auf den FC Villarreal. Die Münchner bestreiten das erste Spiel in Spanien. Die Hinspiele finden am 5. und 6. April, die Rückspiele am 12. und 13. April 2022 statt, das Finale ist am 28. Mai im Stade de France in Paris.

Im Halbfinale trifft der Sieger der Partie Bayern/Villarreal auf den Gewinner des Duells Benfica/Liverpool. Sollte der FC Bayern weiterkommen, dürfte er auch im Halbfinale das zweite Spiel zu Hause spielen.

"Villarreal ist Europa-League-Sieger, das ist schon eine gute Mannschaft. 3:0 in Turin (im Achtelfinal-Rückspiel) gegen Juve zu gewinnen, ist natürlich eine Überraschung. Die haben gute Techniker in ihrer Mannschaft. Das ist alles nicht zu unterschätzen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur Auslosung.

"Wir freuen uns drauf, es wird nicht einfach. Wir haben sie gegen Juve gesehen. Wir müssen bis zur letzten Minute kämpfen, um jeden Ball", sagte Thomas Müller.

Die Spiele in der Übersicht:

FC Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atlético Madrid

FC Villarreal - FC Bayern München

Benfica Lissabon - FC Liverpool

Frankfurt mit Traumlos

Traumlos für Eintracht Frankfurt: Der Fußball-Bundesligist trifft im Viertelfinale der Europa League auf den FC Barcelona. RB Leipzig bekommt es unterdessen mit Leverkusen-Bezwinger Atalanta Bergamo zu tun.

Beide Bundesligisten spielen am 7. April zu Hause, die Rückspiele finden am 14. April statt. Sollte Leipzig ins Halbfinale einziehen, wäre der Sieger des Duells zwischen den Glasgow Rangers und Sporting Braga der Gegner. Gelingt Frankfurt die Überraschung gegen Barcelona, geht es in der Vorschlussrunde gegen West Ham United oder Olympique Lyon.

Die Spiele in der Übersicht

RB Leipzig - Atalanta Bergamo

Sporting Braga - Glasgow Rangers

Eintracht Frankfurt - FC Barcelona

West Ham United - Olympique Lyon