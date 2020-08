Von Philipp Selldorf, Lissabon

Als der Trainer Adi Hütter am Montag seine Spieler zum ersten Training nach der Urlaubspause begrüßte, herrschte Gedränge auf dem Rasen. Grund: Dem Profi-Kader gehören 33 Spieler an, viel zu viele, zumal ohne Europacup-Programm, wie man bei Eintracht Frankfurt sagt. Ähnliches sagt man aber auch in Augsburg, in Köln, auf Schalke und an vielen weiteren Bundesliga-Orten, an denen die Corona-Krise die Personalplanungen durchkreuzt und zu Überbesetzungen geführt hat. Bloß beim deutschen Meister ist von derlei Problemen nichts zu hören, stattdessen ist man da wieder mal sehr zufrieden mit sich selbst und mit der eigenen Politik.

Der FC Bayern unterhält nach aktuellem Stand einen Kader mit 25, 26 Profis, von denen sich aber einige noch verabschieden werden. Philippe Coutinho und Alvaro Odriozola kehren zu ihren spanischen Stammvereinen zurück, Javi Martínez und Thiago planen, etwas Neues zu machen. Ferner gibt es dann noch den Fall Ivan Perisic, den die Münchner von Inter Mailand geliehen haben und dessen Rückgabe für den 31. August verabredet ist. Möglich also, dass das Hauspersonal des "Penha Longa Resort" in Cascais demnächst ein paar Striche von der Wand in Perisic' Hotelzimmer wischen muss. Mit diesen Strichen hätte der 31 Jahre alte kroatische Nationalspieler nicht die Tage gekennzeichnet, die er noch bleiben muss, sondern die Tage, die er noch bleiben darf.

Perisic wünscht sich, was sich auch Hansi Flick wünscht: dass aus der vorübergehenden Beziehung mit den Bayern eine dauerhafte Beziehung wird. Der Trainer hat weiterhin Großes vor mit dem Linksaußen, auch wenn er ihn beim Treffen mit Lyon vielleicht auf der Bank platzieren wird, um Kingsley Coman den Vorzug zu geben. Letzteres ließe sich aber aus zwei Gründen als Verstoß gegen steinalte Sportweisheiten interpretieren: Erstens gehörte Perisic zur Startelf der Mannschaft, die Barcelona 8:2 besiegte; zweitens hat er dazu eine Menge beigetragen, unter anderem die Vorbereitung des 1:0 und den Treffer zum 2:1.

Nicht Coutinho hat sich als Top-Transfer erwiesen, sondern der des unterschätzten Perisic

Flick hat ihn dafür sehr gelobt, dennoch wäre es nicht vollkommen widersprüchlich, wenn Perisic am Mittwoch erst mal zusehen würde. Es läge in der Logik der Edelhelfer-Rolle, die ihm vor einem Jahr in München zugeteilt wurde. Auf den Job der offensiven Allzweck-Aushilfe hat er sich bisher nicht nur ohne Klagen eingelassen, er hat ihn auch perfekt bedient.

Nicht der aus Barcelona geliehene Coutinho, dessen Wechsel als Coup für den FC Bayern und die gesamte Bundesliga gefeiert wurde, hat sich als Top-Transfer erwiesen, sondern der ohne Getöse ins Land gekommene und weithin unterschätzte Ivan Perisic. Seine starken Leistungen bei der WM 2018, als Kroatien ins Endspiel einzog, hatten viele offenbar vergessen. "Das ist ein Spieler, der mir gefällt", erklärte Karl-Heinz Rummenigge neulich in monarchischem Ton, weshalb es gut sein kann, dass er in Kürze seinen Ex-Verein Inter Mailand kontaktiert, der in den Achtzigern drei Jahre seine sportliche Heimat war.