Obwohl Barça früh in der Champions League scheitert, gibt sich Trainer Koeman optimistisch. Namen wie Haaland oder Alaba kursieren in der Presse - über allem aber steht die Frage: Was macht Messi?

Von Martin Schneider

Am Tag nach dem frühesten Ausscheiden des FC Barcelona aus der Champions League seit 14 Jahren und dem womöglich letzten Spiel von Lionel Messi im Barça-Trikot auf Europas großer Bühne gehörten die Schlagzeilen in Spanien Erling Haaland. Den wolle, so Radio Catalunya, AS und Mundo Deportivo, der neue Präsident Joan Laporta ins Camp Nou holen, der Norweger würde wahrscheinlich zwischen 75 Millionen und 100 Millionen Euro kosten. Zusammen mit den ablösefreien David Alaba (Bayern München) und Eric Garcia (Manchester City) könne so das Barcelona der Zukunft entstehen.

Wer das Spiel gegen Paris Saint-Germain gesehen hat, der wird nicht bestreiten, dass Barcelona ganz dringend einen Mittelstürmer braucht. Mit einem solchen wäre es definitiv möglich gewesen, den Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel noch zu drehen. Der Finalist des Vorjahres traf früh durch einen Elfmeter von Kylian Mbappé, ansonsten reichte eine wahrlich nicht meisterliche Abwehrleistung, um Barcelona an der erneuten Remontada, einer Aufholjagd, zu hindern. In der Saison 2016/17 gewann Barça nach einem 0:4 im Hinspiel noch mit 6:1 im Camp Nou. Drei Tore fielen dabei nach der 88. Minute.

Aber das ist weit weg, was sich allein in dem Umstand zeigt, dass Neymar zwei dieser Tore schoss - für Barça. Diesmal saß der Brasilianer verletzt auf der Tribüne im Pariser Nieselregen und sah, wie Lionel Messi erst ein Traumtor schoss, dann einen Elfmeter vergab, seinen ersten in der Champions League seit 2015, und wie Barcelona PSG zwar an die Wand spielte - aber unfähig war, den Ball konsequent im Tor unterzubekommen. Der wie so oft starke Keylor Navas war im gegnerischen Tor eine zu große Hürde. Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé agierte aktiv aber glücklos, Antoine Griezmann wirkte wie so oft im Barcelona-Trikot latent verloren.

"Wir haben unser wahres Gesicht gezeigt", sagt Barça-Trainer Koeman

Vermutlich lag es auch an den jüngsten, epischen Eliminationen - erst durch den FC Liverpool an der Anfield Road, dann das vernichtende 2:8 gegen den FC Bayern - dass viele Akteure beim FC Barcelona nach dem Spiel die positive Deutung der Ereignisse wählten. "Jeder bei Barça kann heute stolz sein, auch der neue Präsident. Wir haben unser wahres Gesicht gezeigt", sagte Trainer Ronald Koeman nach Abpfiff voller Zuversicht. Die Zeitungen folgten dieser Interpretation. "Mit Ehre", titelte Mundo Deportivo am nächsten Tag.

Detailansicht öffnen Herzliche Geste: Angel Di Maria umarmt Lionel Messi nach Schlusspfiff. (Foto: Franck Fife/AFP)

Aber die große Frage, die auch danach jedem nochmal gestellt wurde, ist natürlich: Bleibt Messi? "Leo sieht, dass das Team sich in die richtige Richtung entwickelt", sagte Koeman. "Insbesondere haben wir junge Spieler mit großartiger Qualität. Vor uns liegt eine großartige Zukunft." Zumindest das mit der aufsteigenden Tendenz stimmt definitiv. In der Liga spielt Barcelona stabil, im Pokal gelang ein Comeback gegen Sevilla. Koeman integriert junge Spieler wie Pedri (18), Ansu Fati (18), Riqui Puig (21) und Trinaco (21) - aber reicht das, um Messi, 33, zu überzeugen?

Der neue Präsident Laporta hat immer betont, sein Ziel sei es, Messi zum Bleiben zu bewegen. Dass der Argentinier an der Abstimmung zum Präsidenten-Amt teilnahm, sich dabei mit seinem Sohn Tiago fotografieren ließ und danach auch noch dem Stadion einen Besuch abstattete, wird als positives Signal gedeutet. Dass Messi eher kein Fan des alten Präsidenten Josep Maria Bartomeu war, ist jedenfalls sicher.

Über allem schwebt aber die finanzielle Krise. Der Klub hat bombastische 1,17 Milliarden Euro Schulden, Messis Jahresgehalt ist ein gewisser Kostenfaktor - wie das zusammen mit einer möglichen Verpflichtung von Haaland, Alaba und weiteren Spielern funktionieren soll, ist offen. Sollte Messi ablösefrei gehen, wäre der Spielraum vermutlich größer - doch wenn man in den vergangenen Spielen eins sieht, dann dass Messi zwar mittlerweile 33 Jahre alt ist und vielleicht nicht mehr der Außerirdische, der er mal war. Aber der beste Spieler einer Spitzenmannschaft ist er immer noch.