Sichtlich enttäuscht drehte sich Lucien Favre um. Schnellen Schrittes strebte Dortmunds Trainer Richtung Ersatzbank, noch ein kurzer Handshake mit seinem Frankfurter Gegenüber Adi Hütter, dann setzte er sich hin, öffnete ein Fläschchen Wasser und schaute nur noch ziemlich ungläubig umher. Der Schweizer konnte sich wohl nicht so recht erklären, wie die 90 Minuten zuvor verlaufen waren.

Mit 2:2 (1:1) endete das Spiel des BVB in Frankfurt am Sonntagabend - und damit verloren die Dortmunder im Kampf um die Tabellenspitze auf die Konkurrenz aus München und Leipzig an Boden. Und ein wenig mochten sie sich zudem an das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (0:0) unter der Woche erinnert fühlen. Auch da waren sie die bestimmende Mannschaft gewesen, und am Ende war nur ein Remis herausgekommen.

Schon nach elf Minuten in Führung gegangen

Dabei hatte in Frankfurt alles so gut begonnen. Schon nach elf Minuten war der BVB in Führung gegangen. Einen Schuss von Jadon Sancho hielt SGE-Torwart Kevin Trapp zwar stark, aber dann kam der Ball nochmal in den Strafraum und schoss Axel Witsel zum 1:0 ein (11.). Danach waren die Dortmunder mächtig überlegen und hatten viel Ballbesitz. Aber nach vorne ging nicht viel Zwingendes - auch wenn sie einmal Pech hatten, dass der Schiedsrichter Markus Schmidt bei einer Balleroberung von Mats Hummels auf Foul erkannte und den vielversprechenden Konter unterband. Doch insgesamt sah es ein bisschen so aus, als wären die Dortmunder in einen Beamtenmodus verfallen, und würden sich jetzt damit begnügen, das 1:0 einfach in den verbleibenden Minuten herunterspielen. Noch 75, noch 70, noch 65.

Eine Zeitlang wirkte es sogar so, als kämen sie damit durch. Die Frankfurter, bei denen es gegenüber der 0:3-Niederlage gegen den FC Arsenal vier Wechsel in der Startelf gab, kamen überhaupt nicht richtig ins Spiel. Im Mittelfeld fehlte es an Kreativität und Tempo, was auch daran lag, dass im Zentrum gleich drei Arbeitertypen agierten. Zu oft klaffte somit ein großes Loch zwischen den beiden Stürmern Andre Silva und Goncalo Paciencia sowie dem Rest der Mannschaft.