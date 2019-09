Nur 65 Stunden nach der 0:4-Blamage in der Europa League gegen den Wolfsberger AC aus Kärnten erhielten die geschockten Fußballer von Borussia Mönchengladbach am Sonntag die Chance zur Selbsttherapie. Die dazu auserwählte Methode bestand weder aus einem Stuhlkreis, aus Hypnose oder aus Schwimmen mit Delfinen, sondern gemäß Spielplan aus einem Bundesliga-Derby gegen den rheinischen Nachbarn Fortuna Düsseldorf. Und die Therapie gelang, wenn auch viel dramatischer, als sich das die Hausherren wohl gewünscht hätten. Nach sechs Minuten lagen die zunächst unverändert konfusen Gladbacher bereits zurück, und sie mühten sich lange ab. Doch in der letzten Viertelstunde gelangen dem Joker Marcus Thuram tatsächlich noch zwei Tore zum 2:1 (0:1).

Mit diesem Erfolg wahren die Gladbacher den Kontakt zur Tabellenspitze und machten die Europa-League-Schmach binnen weniger Minuten sogar halbwegs vergessen. Dabei hatten sie ausgerechnet gegen die Fortuna in diesem Kalenderjahr auch schon einmal eine Blamage erlitten, als sie im vergangenen März in Düsseldorf binnen 16 Minuten 0:3 im Rückstand lagen und sich damals nicht mehr davon erholten. Drei Tage später wurde die Trennung am Saisonende vom damaligen Trainer Dieter Hecking angekündigt, aber das soll weniger an der Blamage gelegen haben als an der Option, den Erfolgscoach Marco Rose aus Salzburg zu holen.

Die Personalwechsel verfehlten ihre Wirkung

Rose selbst leidet inzwischen auch schon unter der Wechselhaftigkeit der Gladbacher Emotionen. Bereits beim 1:3 gegen Leipzig Ende August hatte sich seine Mannschaft phasenweise indisponiert gezeigt, allerdings längst nicht so fatal wie zuletzt gegen Wolfsberg. Aus dieser Schmach heraus hatte Rose angekündigt, in der Startelf für das Düsseldorf-Spiel die eine oder andere Änderung vorzunehmen - und es waren dann auch wirklich vier. Mit Nico Elvedi und Ramy Bensebaini nahm der Trainer die linke Hälfte der Viererabwehrkette aus dem Spiel sowie mit Christoph Kramer aus dem Mittelfeld und dem Stürmer Thuram zwei weitere Spieler. Tony Jantschke, Oscar Wendt, Breel Embolo und Patrick Herrmann erhielten ihre Startelf-Chance. Für Herrmann war es das 300. Pflichtspiel für Gladbach.

Doch die Personalwechsel verfehlten ihre Wirkung - im Gegenteil: Man hatte das Gefühl, die Gladbacher waren noch verunsicherter. Nach 66 Sekunden sah Rechtsverteidiger Stefan Lainer bereits Gelb, weil er Niko Gießelmann auf dem Flügel notgebremst hatte, und in der 6. Minute köpfelte der aufgerückte Düsseldorfer Innenverteidiger Kasim Adams, aus Hoffenheim geliehen, aus der allgemeinen Gladbacher Verwirrung im Strafraum heraus den Ball an die Unterkante der Latte, von wo er knapp hinter der Linie landete (0:1).

Es dauerte zehn Minuten, ehe Embolo für Gladbach erstmals aufs Tor schoss, und als er es in der 12. Minute ein zweites Mal tat, scheiterte er am Fortuna-Torwart Zackary Steffen. Die vergebene Doppel-Chance war Auftakt einer kleinen Wut-Phase der Gladbacher, die sich nach der Blamage gegen den österreichischen Provinzklub nicht auch noch ausgerechnet vom Nachbarn aus Düsseldorf vorführen lassen wollten. Doch die Unsicherheit blieb an den Spielern haften. Es gab dann auch wieder Pfiffe von den eigenen Fans, weil die Spieler mitunter einfachste Bälle nicht erliefen oder Pässe nicht anbrachten.

Noch im Kabinengang kurz vor der zweiten Halbzeit diskutierte Rose mit seinen Spielern und legte einigen die Hand auf den Rücken, um sie zu stärken. Es war nun alles eine Frage des Selbstvertrauens, aber einen Freistoß aus 20 Metern schoss Alassane Plea nach fünf Minuten nur in die Düsseldorfer Mauer. Direkt im Anschluss wurde Jantschke vom Knie seines Mitspielers Zakaria ausgeknockt, weshalb Elvedi in die Innenverteidigung zurückkehrte. Vorne scheiterte Herrmann zwei Mal allein vorm Tor an Fortuna-Keeper Steffen.

Doch als alle schon dachten, es gehe nichts mehr, kam in der 74. Minute vom Flügelspieler Lainer ein präziser Querpass daher: Der Österreicher passte flach in die Mitte und fand dort den französischen Zugang Thuram, der erst sieben Minuten zuvor für Plea eingewechselt worden war (1:1). Und drei Minuten vor dem Ende schoss Thuram tatsächlich nach einer kuriosen Szene mit mehreren Nachschuss-Versuchen noch das 2:1, das erst zählte, nachdem der Videoreferee die spontan getroffene Abseitsentscheidung des Linienrichters korrigiert hatte. Das Stadion kochte, die Sonntags-Therapie war gelungen.