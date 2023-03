Von Sven Haist, London

Mindestens eine halbe Ewigkeit lagen sich Chelsea-Trainer Graham Potter und sein Spieler Kai Havertz in den Armen. Als wären sie aneinander festgeklebt. Die herzliche Geste veranschaulichte das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden. Als sie sich wieder losgelassen hatten, schritt Potter auf die Fans zu und schleuderte mehrmals fulminant seine Faust jubelnd durch die Luft, im Stil des Kollegen Jürgen Klopp aus Liverpool. Fast gleichzeitig posierte Havertz auf Eigeninitiative mit seinem Sturmpartner Raheem Sterling für ein Siegerfoto.

Solch offenherzige Emotionen sind eigentlich weder die Sache des kontrollierten Potter noch des introvertierten Havertz, dessen Gesichtsausdruck stets einem Pokerface gleicht. Doch diesmal mussten die Gefühle raus, die Erleichterung war zu groß. An der Reaktion ließ sich erkennen, welcher Erfolgsdruck vorab auf ihnen gelastet hatte. Nach dem Aus in den nationalen Pokalwettbewerben und dem Absturz ins Tabellenmittelmaß der Premier League ging es für Chelsea gegen Borussia Dortmund darum, die bisher vermaledeite Saison zumindest mit dem Verbleib in der Champions League zu retten.

Dafür musste am Dienstagabend im Achtelfinale ein 0:1 bei aus dem Hinspiel aufgeholt werden. Eine machbare Aufgabe, sollte man meinen, angesichts der bestens bezahlten Offensivreihe. Doch mit dem Toreschießen klappte es bei den Londonern zuletzt eher schleppend, auch bei Havertz. Der brachte trotz vorzüglicher Chancen nur einen Treffer in zwölf Pflichtspielen zustande. Und Potter hatte im selben Zeitraum eine Bilanz von gerade mal zwei Siegen zu verantworten, in der sein kostspielig erneuertes Team nie mehr als ein Tor pro Match erzielt hatte. Und nun gegen Dortmund? Da schossen die kriselnden Londoner nicht nur einen Treffer, sondern gleich zwei.

Havertz hatte an dem 2:0 über den BVB bedeutenden Anteil. Der deutsche Nationalspieler leitete die Führung durch Raheem Sterling vor der Halbzeit mit einem feinen Hackentrick ein und verwandelte kurz nach dem Seitenwechsel, in der 53. Minute, den entscheidenden Elfmeter zum Weiterkommen - im zweiten Versuch. Viereinhalb Minuten zuvor hatte Havertz noch den Pfosten getroffen, ehe die Ausführung wiederholt werden musste, weil der Dortmunder Salih Özcan zu früh den Strafraum betreten hatte. Obwohl sich mehrere Chelsea-Profis bereiterklärten, den zweiten Strafstoß zu übernehmen, trat Havertz abermals an. Erneut verzögerte er den Anlauf, schoss wieder ins linke Eck, diesmal war der Ball jedoch drin.

Ähnlich erfrischend wie seine Taten auf dem Platz waren hinterher seine Aussagen vor diversen Fernsehmikrofonen. Als er zunächst verschossen hatte, habe er schon gemutmaßt, dass dies heute "nicht sein Abend" sei. Allerdings hätten die Mitspieler aufmunternd auf ihn eingewirkt. Um sich vor der erneuten Ausführung zu beruhigen, habe er sich ins Gedächtnis gerufen, als Kind "von solchen Spielsituationen" geträumt zu haben. Die Massenzeitung Sun wortspielte in der Schlagzeile mit seinem Namen: "Hav(e) another go, Kai!" Versuch's noch mal, Kai.

Zwar brachte sein bedeutendes Tor Chelsea diesmal keinen Pokal ein - anders als seine Siegtreffer im Champions-League-Finale 2021 und im Endspiel der Klub-WM 2022 (auch per Elfmeter) - aber es dürfte seinen stark in die Kritik geratenen Trainer vermutlich vor der Entlassung bewahrt haben. Als Potter "vor der letzten Chance" gestanden habe, schrieb der Independent, hätten die Torschützen Sterling und Havertz jeweils die "zweiten Chancen" genutzt.

Das Verhältnis zwischen Potter und der Mannschaft ermöglicht die Energieleistung gegen den BVB

Am Spielfeldrand konnte Potter vor Anspannung beim entscheidenden Strafstoß gar nicht hinschauen, er starrte auf den Boden und wartete die Reaktion der Zuschauer ab. Elfmeter seien nichts für ihn, erklärte er später. Potter ist seit sechs Jahren der erste englische Trainer, der das Viertelfinale der Champions League erreicht hat. Der Erfolg sei wahrscheinlich "der Höhepunkt seiner Karriere", sagte der 47-Jährige. Er wisse nicht, was er gerade empfinde, derart viele Emotionen seien in seinem Körper. Ziemlich bewegt ergänzte er, dass "Dinge im Leben nie auf ewig schlecht" blieben, aber es sich in den Vorwochen durchaus "manchmal" danach angefühlt hätte. Egal wie gut Spieler und Trainer seien, fand Potter, es benötige "einfach ein wenig Spielglück". Davon hatte Chelsea zuletzt nicht allzu viel, dafür gegen Dortmund bisweilen umso mehr.

Dies scheint sich Potter insbesondere über seinen vorbildhaften Umgang mit der Mannschaft erarbeitet zu haben. Die Beziehung zu den Spielern, die trotz ausbleibender Ergebnisse nicht gelitten hat, gilt als Grundlage für die Energieleistung im Duell mit dem BVB. Dabei zahlte sich für Potter aus, dass er sich nach der WM auf Havertz als Mittelstürmer festlegte - und anschließend auch an ihm festhielt. Sofern er nicht geschont wurde, stand der ziemlich flexibel agierende Angreifer quasi durchgehend für Chelsea auf dem Platz, als einziger Feldspieler.

Obschon Havertz bereits unter Vorgängertrainer Thomas Tuchel kaum aus der Startelf wegzudenken war, hat sich sein Stellenwert innerhalb der Mannschaft durch das Vertrauen von Potter weiter erhöht. Ihm kommt die offensichtlich freiere Spielanlage mit weniger Vorgaben in der Offensive entgegen. So kann er seine Spielintuition noch mehr einbringen. Im Gegensatz zu vielen Matches ohne Chelsea-Tor rückten auffallend viele Teamkollegen gegen den BVB in den Strafraum nach, wenn er seine Position im Sturmzentrum verließ. Für die Abwehr der Dortmunder war Havertz nicht zu stoppen, selbst nicht durch Emre Can, der ihn bisweilen in Manndeckung nahm. Seine wohl erstaunlichste Fähigkeit bleibt allerdings die Gabe, seine beste Leistung zum vermeintlich wichtigsten Zeitpunkt abliefern zu können.

Die Aufmerksamkeit hernach nutzte Kai Havertz für ein bemerkenswertes Bekenntnis zu Potter. Er könne nicht glauben, sagt er, wie "Hunderte Trainer" in England ständig meinen, sie "wüssten es besser" als er. Dabei sei Potter eine "große Persönlichkeit", der allen im Team viel geholfen habe, so Havertz: "Wir stehen zu 100 Prozent hinter ihm!" Den Beweis lieferte die Umarmung mit Graham Potter.