Interview von Javier Cáceres

Dante Bonfim Costa Santos, 39, hat von 2008 bis 2016 in der Bundesliga gespielt. Nirgends war er so erfolgreich wie beim FC Bayern, dessen Trikot er (nach drei Spielzeiten bei Borussia Mönchengladbach) von 2012 bis 2015 trug. Er gewann in der Zeit nicht nur die nahezu zwangsläufigen Bundesligatitel - sondern unter anderem auch die Champions League, die für den FC Bayern am Mittwoch auf dem Spiel steht. Die Münchner treffen auf Paris Saint-Germain. Dante kennt PSG aus erster Hand. Denn nach einem Jahr beim VfL Wolfsburg wechselte der Brasilianer 2016 in die französische Ligue 1 zu Olympique Gymnaste Club de Nice, wo er in dieser Saison mit einer Ausnahme alle Saisonspiele bestritten hat.

SZ: Dante, in diesem Jahr haben Sie mit Nizza 1:2 gegen PSG verloren. Der Grund unseres Anrufs ist: Sie haben im vergangenen Jahr drei Mal gegen PSG gespielt ...

Dante: ... und drei Mal kein Tor kassiert! Wir haben es richtig gut gemacht. Mit Christophe Galtier als Trainer übrigens, der nun Coach ist bei PSG. Paris hat ihn nicht von ungefähr verpflichtet. Galtier ist ein großer Fachmann. Er hat viel Qualität - vor allem, was die Menschenführung anbelangt. Und: Er ist auch, was die Organisation der Defensive betrifft, wirklich sehr gut.

Hat er Sie denn kontaktiert und um Tipps gebeten?

Nein. Das braucht er nicht.

Dann betreiben halt wir Industriespionage. Wir gehen recht in der Annahme, dass Sie das Hinspiel zwischen PSG und dem FC Bayern gesehen haben, das mit einem 1:0-Sieg für die Münchner endete?

Selbstverständlich!

Ihre Erkenntnisse?

Es war ein Spiel, in dem mir vor allem aufgefallen ist, wie hoch und wie eng die Linien des FC Bayern standen. Das war richtig gut. Weil dem Spiel von PSG die Tiefe fehlte. Aber ehe Sie es fragen: Ich würde es nicht wagen, zu sagen, wer weiterkommt. Es ist sehr offen. Und ich würde dem Hinspiel für die Begegnung am Mittwoch auch keine allzu große Bedeutung beimessen. Denn seinerzeit war ein Mann nicht von Beginn an dabei: Kylian Mbappé.

Es gibt nicht wenige Experten, die behaupten, PSG sei ohne Ihren früheren brasilianischen Nationalmannschaftskollegen Neymar stärker als mit ihm. Am Montag gab PSG bekannt, dass Neymar bis zum Saisonende ausfalle, er fehlt also am Mittwoch in der Münchner Arena. Ist das schlecht für die Bayern?

Ich kann da nur widersprechen. Neymar liebt die großen Spiele. Er mag es, in solchen Partien den Unterschied zu machen. Und er hat eine wahnsinnige Qualität. Für mich besteht kein Zweifel: PSG wäre mit ihm sehr viel gefährlicher.

Worauf kommt es in Spielen gegen Lionel Messi und Kylian Mbappé an?

Man muss die beiden präventiv decken. Das heißt: Man darf ihnen nicht den kleinsten Raum geben. Denn sie nutzen ihn. Zu jeder Uhrzeit. Ein ganz wichtiger Faktor ist, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, und dafür hat der FC Bayern die Spieler. Denn es kommt gegen PSG sehr stark darauf an, Konter zu vermeiden. Gerade wegen Mbappé.

Was zeichnet ihn in Ihren Augen aus?

Er attackiert die Räume sehr gut. Die Tiefe seines Spiels ist überragend. Mit Raum ist er der gefährlichste Spieler der Welt. Ich kann da nur warnen: Defensiv wird es für den FC Bayern ein sehr viel härteres Spiel werden als im Prinzenparkstadion.

Damit Räume attackiert werden können, müssen Räume da sein. Eine Vermutung lautet, dass der FC Bayern mit einer Dreierkette spielen wird. Ist das ein probates Mittel gegen dieses PSG, um Mbappé die Räume zu nehmen?

Ja, ja, ja. Ja!!! Bayern hat sehr offensive Außenbahnspieler - Davies auf der linken und Cancelo auf der rechten Seite, die einem Gegner unter Umständen Räume bieten können. Eine Dreierabwehr ist gerade gegen ein PSG mit einem derart schnellen Angreifer wie Mbappé eine gute Lösung. Auf diese Weise stehen die Verteidiger nicht so ungedeckt da.

Sie erwähnten João Cancelo: Es zeichnet sich ab, dass er nicht spielt. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Trainer Julian Nagelsmann blufft - aber er argumentiert, dass Cancelo mit Ball fast nie in einer Dreierkette gespielt hat. An seiner Stelle würde, wie in Stuttgart, die rechte Außenbahn von Kingsley Coman bekleidet werden ...

Wer am Ende aufgestellt wird, ist eine Entscheidung, die Nagelsmann treffen muss. Wenn Sie mich fragen, ob eine Dreier-Abwehr gegen PSG ein Mittel ist, sage ich: Sie kann sehr gut funktionieren.

Detailansicht öffnen Auch Kingsley Coman ist für sein ungemeines Tempo bekannt. Könnte er mit Kylian Mbappé mithalten? (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Sie sind linker Innenverteidiger. Sie hatten also bei Ihren Begegnungen mit PSG eher Kontakt mit Messi als mit Mbappé. Was macht es für einen Verteidiger so schwer, gegen Messi zu spielen, der am Wochenende gegen Nantes das 799. Pflichtspieltor seiner Karriere erzielt hat?

Seine Unvorhersehbarkeit. Er ist unglaublich. Du wirst nie vorab wissen, was er machen wird. Er denkt vor allen anderen. Eine Sekunde kann entscheidend sein. Wenn er genug Zeit hat, eine Überlegung anzustellen, bist du tot. Deswegen muss man ihn so attackieren, so unter Druck setzen, dass er keine Zeit hat, nachzudenken.

Hatten Sie mit Nizza einen Spieler auf ihn abgestellt?

Nein. Alle, die in seiner Zone waren, mussten ihn attackieren, unter Druck setzen, bevor er Entscheidungen mit dem Ball treffen konnte. Wie gesagt: Vergangene Saison hat das funktioniert.

PSG hat schwere Probleme in der Abwehr. Kimpembe fällt sicher aus, Ihr Landsmann Marquinhos war zuletzt angeschlagen, gegen Hakimi gibt es Vergewaltigungsvorwürfe, die ihn womöglich ablenken. Vorteil Bayern?

Ja und nein. Es sind Spieler, die ihre Kraft und Erfahrung hervorkehren, wenn sie vor solchen Herausforderungen stehen wie PSG am Mittwoch. Sie sind es gewohnt, auf hohem Niveau zu spielen. Sie können auch angeschlagen ihre Leistung abrufen.

Wie geht es Ihnen eigentlich in Nizza?

Bestens! Ich fühle mich physisch sehr gut und kann sicher noch eine Saison spielen. Wir reden gerade mit dem Klub über einen neuen Vertrag. Aber ich bereite mich schon auf die Zeit nach meiner Karriere vor.

Was sind Ihre Pläne?

Ich will Trainer werden. Ich mache den Trainerkurs in Wales, weil ich als aktiver Profi hier in Frankreich nicht in die Ausbildung darf. Und wenn es dann soweit ist, möchte ich gern in Europa arbeiten, hier habe ich die meisten Kontakte. In Deutschland? Warum nicht? Ich denke sehr gern an meine Zeit in Deutschland zurück, gerade beim FC Bayern. Die Sprache spreche ich noch sehr gut!