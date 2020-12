Die 1:5-Pleite gegen den VfB Stuttgart bringt beim BVB nicht nur Trainer Lucien Favre in Verlegenheit: Die Dortmunder Defensive wird vorgeführt.

Von Milan Pavlovic

Ende Januar 2021, hieß es am Samstagmorgen noch in den Ruhr Nachrichten, wollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund mit Lucien Favre über eine Vertragsverlängerung reden. Seit Samstagnachmittag ist es mal wieder fraglich, dass es diesen Termin mit dem Trainer noch geben wird. Favres BVB leistete sich nicht bloß die dritte Heimniederlage in Serie, die 1:5-Niederlage gegen Aufsteiger Stuttgart war eine Dokumentation Dortmunder Schwächen, wie man sie schmerzhafter kaum zusammenschneiden kann.

Innenverteidiger Mats Hummels schaffte es, nur wenige Minuten nach dem Schlusspfiff sprachlich geschliffen zu schildern, was geschehen war. Er brachte im Sky-Interview den Nachmittag - und womöglich noch mehr - auf den Punkt: "Wir haben uns im Minutentakt ins eigene Fleisch geschnitten. Stuttgart hat das hervorragend gemacht, sie haben einen guten Plan gehabt." Offenbar im Gegensatz zum BVB. Hummels fuhr fort: Man spiele viel zu riskant in Situationen, in denen man kaum etwas gewinnen, aber umso mehr verlieren könne. "Es war einfach zu viel Geschnicke."

Hummels redete wie ein Doktor, der eine verunglückte Operation nur wenige Minuten nach dem Herzstillstand des Patienten analysiert - dabei aber die bittere Pointe übergeht, dass er bei der OP selbst das Skalpell geführt hat.

Fast noch haarsträubender war ein Erklärversuch von Marco Reus, der sagte: "Wir sind eine Mannschaft, die nicht gut verteidigen kann." Mit diesem Wissen titelreifen Fußball zu spielen, ist unmöglich. Das weiß natürlich auch der Trainer. "Das war eine Katastrophe heute", sagte der Schweizer später im rollenden Favre-Deutsch, bevor er sich auf ein Detail versteifte: "Wir waren schlecht in der Balleroberung ... dann hast du ein Problem. Es war für alle schmerzhaft", vor allem, als die Gäste ungebremst ihre schnellen Konter vortragen durften. "Am Ende war es ein Boulevard für Stuttgart", umschrieb Favre die Freiräume, die sich dem VfB in der Schlussphase boten.