Voller Einsatz in Stuttgart: VfB-Profi Gonzalo Castro wirft sich in einen Klärungsversuch von Dayot Upamecano.

Von Christoph Ruf, Stuttgart

Gregor Kobel klatschte erst fünf Mal sehr laut seine Torwarthandschuhe zusammen, dann drei Mal, und dazwischen inszenierte er noch lebhaft hüpfend den traditionellen Hampelmann. Dann lief Leipzigs Emil Forsberg endlich an, und Stuttgarts Keeper konnte nachweisen, dass er beim gegnerischen Elfmeter nicht nur das Aufwärmprogramm, sondern auch die Kür beherrscht. Per Fußabwehr lenkte er den von Emil Forsberg wuchtig geschossenen Ball an die Unterkante der Latte (23.). Es war die spektakulärste Szene des ersten Durchgangs. Am Ende siegte Leipzig verdientermaßen mit 1:0 durch ein Tor von Dani Olmo (67.).

In einem ereignisarmen ersten Durchgang galt glücklicherweise auch häufig die Devise, die der VfB-Torwart seinen Vorderleuten immer wieder zurief: "Lasst den Ball laufen". Viel Laufarbeit wurde auf beiden Seiten verrichtet, weil sowohl Julian Nagelsmann als auch Pellegrino Matarazzo gerne die Außenbahnen miteinbezogen sehen. Die Kombinationen waren dann auch meist ganz nett anzusehen, zumindest, wenn man Spaß an Mittelfeldaktionen hat und sich nicht weiter daran stört, dass ein handelsüblicher mitteleuropäischer Rasen Anfang Januar eben nicht mehr ganz so viele Grashalme bietet. Ein Schuss von Olmo (41.), der knapp übers Tor ging und Kobels Heldentat beim Elfmeter blieben allerdings die einzigen Szenen, die aus der ersten Halbzeit etwas länger in Erinnerung blieben.

Detailansicht öffnen Spektakuläre Tat beim Elfmeter: Gregor Kobel schaut dem Ball hinterher, den er gerade mit seinem Fuß an die Latte gelenkt hat. (Foto: Alexander Keppler via www.imago-images.de/imago images/Pressefoto Baumann)

Derweil hatte Matarazzo die Mannschaft am Freitag noch einmal zusammengerufen und sie darauf eingeschworen, sich nicht durch die Zwistigkeiten in der Vereinsführung aus dem Tritt bringen zu lassen, die über Silvester die Schlagzeilen im Schwäbischen bestimmt hatten. Dass einige Profis erst durch die Trainer-Ansprache überhaupt vom Zoff auf der Geschäftsstelle erfuhren, soll den Coach sehr gewundert haben.

Hitzlsperger und Vogt führen "ein Gespräch unter Männern"

In der Halbzeit dürfte er sich allerdings darauf beschränkt haben, seinen Spielern noch einmal den Weg zum gegnerischen Tor zu veranschaulichen, ansonsten hätte er ihnen auch vom aktuellen Stand im Streit zwischen Sportvorstand Thomas Hitzlsperger und dem Präsidenten des e.V., Claus Vogt, berichten können.

Hintergrund ist unter anderem eine Affäre aus dem Jahr 2017: Der VfB hatte damals Mitgliederdaten an Dritte weitergegeben. Die Umstände werden derzeit extern aufgearbeitet - durch die Firma Esecon. Laut Hitzlsperger hat Vogt diese Aufarbeitung "ohne Ausschreibung, ohne Kostenschätzung und ohne Projektplan durchgedrückt und bei der Projektleitung die nötige Sorgfalt, Kompetenz und Abstimmung vermissen lassen". Hitzlsperger hatte Vogt zudem vorgeworfen, sein Profilierungswunsch bedrohe "die Existenz des ganzen Vereins."

Die beiden Streitparteien, die sich offenbar vor dem Anpfiff doch noch irgendwie über den Weg gelaufen waren, ließen am Abend nun über ihre Twitter-Accounts verlauten, dass man ausnahmsweise nicht über vierseitige offene Briefe kommuniziert habe. Das "heutige Gespräch mit Claus Vogt" stimme ihn "zuversichtlich, dass wir die anstehenden Aufgaben im Sinne des VfB lösen", schrieb Hitzlsperger. Und Vogt berichtete von einem "Gespräch unter Männern". Man suche "nach einem gemeinsamen Weg im Sinne des Clubs."

Dass der ansonsten so diplomatische Hitzlsperger Vogt in einem offenen Brief derart harsch attackiert hatte, hatte auch viele im VfB-Umfeld irritiert, die den Ex-Nationalspieler für einen der wichtigsten Architekten des gegenwärtigen Aufschwungs halten. Ob Hitzlsperger und Vogt nun trotz ihres "Gesprächs unter Männern" - die merkwürdige Formulierung verwendete im Laufe des Abends auch Sportdirektor Sven Mislintat - beide an ihrer Kandidatur für die Wahl am 18. März festhalten, dürfte die entscheidende Frage für einen etwas länger anhaltenden Vereinsfrieden sein.

Auf dem Platz dominierten derweil im zweiten Durchgang die elf Männer aus Leipzig, bei denen Amadou Haidara (47.) und Forsberg (48.) und Alexander Sörloth (90.) gute Möglichkeiten vergaben. Doch nur Olmo traf für Leipzig, das einen verdienten Auswärtssieg einfuhr und zumindest bis zum Spiel der Bayern am Sonntag die Tabellenführung innehat. Der VfB, bei dem Waldemar Anton in der 86. Minute fast noch den Ausgleich geschossen hätte, bleibt hingegen zu Hause sieglos. Vorm nächsten Heimspiel gegen Gladbach dürfte es also auch zwischen Trainer und Mannschaft das neu entdeckte Stuttgarter Allheilmittel zur Anwendung kommen: Viele Gespräche unter Männern.