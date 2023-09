Von Christoph Ruf, Stuttgart

In der 80. Minute wurde es noch mal richtig laut im Stuttgarter Stadion. Kurz zuvor hatte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit einem guten Gespür für die Volksseele die beiden Doppeltorschützen ausgewechselt: Chris Führich und Serhou Guirassy hatten vier der fünf Tore beim erstaunlich einseitigen Stuttgarter 5:0-Sieg gegen Freiburg geschossen und wurden nun entsprechend gefeiert.

"Die Nummer eins im Land sind wir" sang die Cannstatter Kurve - und meinte dabei: das Bundesland. Auch der Freiburger Anhang, der bald ein paar Champions-League-Spiele sehen darf, musste sich im von beiden Fanlagern mittlerweile erstaunlich ernsthaft betriebenen badisch-schwäbischen Duell Unerfreuliches anhören: "In Europa kennt euch keine Sau."

Dabei war das Freiburger Problem am Samstag nun wirklich nicht die europäische Perspektive. Denn was das Team, das die ersten beiden Saisonspiele gewonnen hatte, in Stuttgart ablieferte, war nicht einmal auf Bundesliganiveau konkurrenzfähig. Freiburg verlor fast alle entscheidenden Zweikämpfe und schien sich nach dem frühen 0:3-Rückstand nach nicht einmal 20 Minuten nicht entscheiden zu können, ob es eine Aufholjagd anvisieren oder Schlimmeres verhindern wollte.

Nach drei Spielen hat Stuttgart ein unorthodoxes Torverhältnis von 11:5

Die Folge war ein denkbar einseitiges, fast demütigendes Spiel, in dem Stuttgart freundlicherweise alle Räume bekam, um ein leichtfüßiges und effizientes Angriffsspiel aufzuziehen. "Der Gipfel der Nicht-Kommunikation war das 3:0", ärgerte sich SC-Trainer Christian Streich: "Das sah aus wie zehn-gegen-null, ohne Gegenspieler." Die Länderspielpause komme nun zur Unzeit: "Wir müssten uns jetzt eingraben, schonungslos analysieren und ganz hart trainieren." Dass das Abwehrverhalten beim vierten und dann beim fünften Gegentreffer durch Enzo Millot nicht besser ausfiel, dürfte Streichs Laune dann auch nicht verbessert haben.

Streich sagte weiter: "Wenn wir alles abarbeiten, können wir ein gutes Spiel machen. Wenn es ein bisschen weniger ist, verlieren wir 5:0 in Stuttgart. Das ist die Realität. Mit der können wir uns jetzt wieder auseinandersetzen."

Beim VfB herrschte deutlich bessere Stimmung. "Wir waren heute sehr effizient, auch gegen den Ball", sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der ebenso höflich wie wahrheitswidrig behauptete, das Ergebnis sei vielleicht einen Tick zu hoch ausgefallen. Dabei hätten nicht nur Guirassy und Waldemar Anton das Ergebnis in noch höhere Sphären schrauben können.

Endo, Sosa und Mavropanos sind weg, aber Guirassy ist noch da

Nach dem zweiten hohen Sieg im zweiten Heimspiel der Saison - schon Bochum war mit 5:0 abgefertigt worden - gönnte sich Wohlgemuth immerhin die Freude über Serhou Guirassy, der nun schon fünf Saisontreffer auf dem Konto hat. Vieles ist bekanntlich bei den Schwaben passiert, nachdem die einschlägigen Saison-Sonderhefte gedruckt in den Läden lagen: Wataru Endo und Konstantinos Mavropanos gingen von Bord, am Freitag verabschiedete sich dann auch noch Borna Sosa nach Amsterdam, von wo aus der ehemalige Sportdirektor Sven Mislintat gelockt hatte.

Nur Guirassy ist immer noch da und nicht etwa in der Premier League. "Darüber habe ich mich vor sechs Wochen gefreut, vor vier auch, und jetzt freue ich mich immer noch", sagte Wohlgemuth, der die Hochstimmung beim eigenen Anhang originell einordnete: "Wenn man zu unseren Spielen kommt, kann man sicher sein, dass man viele Tore sieht". Die beiden hohen Heimsiege und die 1:5-Niederlage bei RB-Leipzig bescheren dem VfB nun nach drei Spielen das unorthodoxe Torverhältnis von 11:5. Und ein Fazit, das aus dem Mund des stets betont sachlichen Hoeneß wie eine Jubelarie klang: "Wenn wir in der Lage sind, Freiburg zu schlagen, können wir von einem richtig guten Saisonstart sprechen."