Für den FC Bayern geht es in der Bundesliga bekanntlich um nicht mehr viel, seit Thomas Tuchel nach dem 0:2 gegen Dortmund in der Vorwoche Bayer Leverkusen bereits zum Meistertitel gratulierte. Etwas zu gewinnen gibt es nur noch in der Champions League, wo am Dienstag das Hinspiel im Viertelfinale beim FC Arsenal ansteht. Und allen Beteuerungen des Trainers zum Trotz spielten die Bayern genauso, wie man sich eine Mannschaft in dieser Situation vorstellt: nachlässig, um es vorsichtig auszudrücken. Anders gesagt: Sie blamierten sich so sehr wie seit dem DFB-Pokal-Aus in Saarbrücken nicht mehr.

Die Bayern führten 2:0 zur Pause, hatten bisweilen bis zu 80 Prozent Ballbesitz, es sah bis zur Halbzeit alles nach einem sicheren Sieg aus. Doch dann folgten die Spielminuten 50 und 51: Zuerst traf Kevin Sessa nach einem langen Abstoß von Torwart Kevin Müller, wenige Sekunden später glich Tim Kleindienst nach einer Flanke von Jan-Niklas Beste aus. Einmal sah Dayot Upamecano schlecht aus, einmal Min-Jae Kim, damit patzten beide Abwehrspieler, die Tuchel anstelle der Stamm-Innenverteidiger Eric Dier und Matthijs de Ligt aufgestellt hatte. Und nachdem die Münchner Chance um Chance auf die erneute Führung vergeben hatten, schloss Kleindienst einen Konter zum 3:2 ab.

Die irrwitzige zweite Hälfte (die in Patrick Alt ein eingewechselter Schiedsrichter-Debütant pfiff, weil Robert Schröder wegen Kreislaufproblemen nicht mehr konnte), hatte natürlich auch sehr viel mit der erstaunlichen Widerstandskraft des vermeintlich kleinen 1. FC Heidenheim zu tun. Aber es überwog womöglich selbst beim euphorisierten Publikum in der kleinen Voith-Arena auf der Ostalb das Erstaunen darüber, wie die Bayern die nächsten Punkte verloren - es sind nun 16 Zähler Rückstand auf Leverkusen.

Dass Serge Gnabry eine schöne Comeback-Geschichte schrieb und bei seinem ersten Einsatz von Beginn an nach seiner Verletzungspause ein Tor vorbereitete und eins selbst schoss, das geriet leider schnell in Vergessenheit. Und Tuchel, der vorher betont hatte, wie "mega unzufrieden mit mir selbst" er sei? Sah seine vierte gelbe Karte und ist am kommenden Wochenende gegen Köln gesperrt, wenn Leverkusen theoretisch schon Meister werden könnte.

Union Berlin - Bayer Leverkusen 0:1 (0:1), Tore: Florian Wirtz (45., Elfmeter)

Detailansicht öffnen Florian Wirtz kann natürlich auch das: Per Elfmeter traf er zum 1:0 in Berlin. (Foto: Maja Hitij/Getty Images)

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso entschied sich diesmal für die große Rotation. Auf sechs Positionen unterschied sich seine Startelf zu der vom DFB-Pokal-Halbfinalsieg am Mittwoch gegen Fortuna Düsseldorf. Erwartungsgemäß spulte der Tabellenführer seine programmatischen Kurzpass-Ketten ab und filetierte Unions Abwehr, doch erst in einer wilden Minute der Nachspielzeit fiel die Führung.

Zunächst kassierte Robin Gosens Gelb-Rot, dann traf Odilon Kossounou aus einem Gewühl heraus. Der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung eines Leverkuseners jedoch nicht gegeben. Bei der Video-Analyse des Schiedsrichters wurde nun aber auch ein Handspiel zuvor von Unions Christopher Trimmel erkannt (er fuhr den rechten Ellbogen raus, woraufhin der umgeleitete Ball am Pfosten statt im Tor gelandet war), sodass Bayer den Elfmeter zugesprochen bekam. Florian Wirtz schob sicher links oben ein.

Union bemühte sich nach dem Seitenwechsel, kam zu zarten Chancen. Leverkusen aber spielte ausgebufft zu Ende.

SC Freiburg - RB Leipzig 1:4 (0:3), Tore: 0:1 Amadou Haidara (2.), 0:2 und 0:3 Lois Openda (16., 45.), 0:4 Benjamin Sesko (54.), 1:4 Vincenzo Grifo (59.)

Detailansicht öffnen Freiburg-Coach Christian Streich erlebte mit dem Sportclub einen bitteren Nachmittag gegen Leipzig. (Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Anstoß, Tor. So ging diese Partie los. Zwar fiel der erste Treffer nicht nach neun Sekunden, wie es jüngst Florian Wirtz im Länderspiel gegen Frankreich gelang. Aber keine zwei Minuten waren vorbei, als Leipzigs Amadou Haidara im Strafraum eine scharfe Hereingabe von Lois Openda verwandelte. Noch vor der 20. Minute erhöhten die Gäste, Dani Olmo schlug einen weiten Ball in die Spitze auf Openda. Lukas Kübler schien zunächst in diesem Sprintduell im Vorteil zu sein, doch Openda luchste ihm den Ball ab und traf clever mit einem trockenen Schuss.

Der SC hätte in dem munteren Kick den Rückstand verkürzen können, doch den Hand-Elfmeter (verursacht von Openda) vergab Lucas Höler, er knallte den Ball an die Unterkante der Querlatte, die Kugel sprang zurück. Openda, ja, schon wieder Openda erhöhte vor der Pause auf 3:0, der Belgier nutzte einen Stolperer von Yannik Keitel (nicht verwandt oder verschwägert mit Harvey Keitel), der nun wissen dürfte: Ein amateurhafter Flugkopfball ist kein gutes Mittel, um ein Gegentor zu verhindern.

In der zweiten Halbzeit spielte Leipzig seine Überlegenheit souverän zu Ende, Benjamin Sesko schob noch zum 4:0 ein. Dem eingewechselten SC-Stürmer Vincenzo Grifo gelang die berühmte Ergebniskosmetik.

FSV Mainz 05 - SV Darmstadt 4:0 (1:0), Tore: 1:0 Andreas Hanche-Olsen (32.), 2:0 Brajan Gruda (60.), 3:0 und 4:0 Jae-Sung Lee (80., 84),

Detailansicht öffnen Der Mainzer Brajan Gruda (re.) jubelt nach seinem Treffer zum 2:0. (Foto: Torsten Silz/dpa)

Für Darmstadt war das Spiel so etwas wie die letzte Chance im Kampf um den Ligaverbleib, doch mit dem schon nach 32 Minuten überfälligen Mainzer Führungstreffer wurde die Chance für den Tabellenletzten noch etwas kleiner: Nadiem Amiri holte einen Freistoß heraus und flankte ihn selbst in den Strafraum, und nach einem verunglückten Kopfball von Jae-Sung Lee drückte Abwehrspieler Andreas Hanche-Olsen den Ball über die Linie.

Amiri: ehemaliger deutscher U21-Nationalspielerm zuvor bei Bayer Leverkusen. Lee: aktueller südkoreanischer Nationalspieler. Hanche-Olsen: norwegischer Nationalspieler. Es sieht sechs Spieltage vor Schluss viel danach aus, als würde sich der Klub mit dem individuell am hochklassigsten besetzte Kader aller Abstiegskandidaten mindestens den Relegationsplatz sichern. Brajan Gruda, eines der größten Talente des deutschen Fußballs, traf zum 2:0 - und Lee auch noch zweimal. Der einzige Stimmungsdämpfer in Mainz war wohl das Ergebnis in Köln. Andererseits: Auch Bochum und Platz 15 sind nun wieder in Reichweite.

1. FC Köln - VfL Bochum 2:1 (0:0), Tore: 0:1 Felix Passlack (53.), 1:1 Steffen Tigges (90.+1), 2:1 Luca Waldschmidt (90.+2)

Detailansicht öffnen Bochums Felix Passlack stand frei und nutzte die Gelegenheit zum 1:0 gegen den 1. FC Köln. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Zwischendurch war es schon ziemlich ruhig geworden im Kölner Stadion. Eine Heimniederlage gegen Bochum bei einem gleichzeitigen Mainzer Sieg, danach sah es lange aus, und es hätte in dieser vom Unglück verfolgten Kölner Saison einen großen Rückschlag im Kampf um den Relegationsplatz bedeutet. Doch vielleicht werden sie sich in der Domstadt an die Nachspielzeit an diesem 6. April noch eine Weile erinnern: Zunächst verlängerte der eingewechselte Steffen Tigges eine Ecke zum Ausgleich ins Netz, eine Minute später traf ebenfalls per Kopfball der nach langer Verletzungspause erst zum zweiten Mal eingewechselte Luca Waldschmidt. In Köln ging das Trömmelche - und Bochum steckt mit nur noch drei Punkten vor Mainz wieder mitten im Kampf gegen den Abstieg.