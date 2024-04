Ralf Rangnick und der FC Bayern:Gespräche mit dem Kandidaten Nummer drei

Bald in München? Ralf Rangnick, aktuell Trainer der österreichischen Nationalmannschaft.

Von Sebastian Fischer

Thomas Tuchel hätte sich feiern lassen können als Erfinder einer Kontermannschaft, aber er hat der Versuchung widerstanden. In der vergangenen Woche, nach dem Erreichen des Champions-League-Halbfinals mit zwei überzeugenden Spielen gegen den FC Arsenal, ist er nach der ungewöhnlichen Herangehensweise des FC Bayern gefragt worden, die zum Erfolg geführt hatte: Die Münchner hatten vergleichsweise tief gestanden und gekontert, so wie bereits zuvor bei den besten Spielen der Saison, einem 4:0 in Dortmund und einem 3:0 gegen Stuttgart.