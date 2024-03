Von Maik Rosner

Die Schwärmereien über diesen feinen Kicker des FC Bayern erreichten ein beträchtliches Ausmaß, und eine Besonderheit war, dass das größte Lob vom Trainer der unterlegenen Mannschaft kam. Sofern man nicht gerade als Gegner direkt beteiligt sei, "ist es ein Hochgenuss, dem Jungen zuzuschauen", sagte der als Gegner direkt beteiligte Torsten Lieberknecht über Jamal Musiala. Darmstadts Coach ging unter dem Eindruck der soeben erlebten Fußballkunst sogar so weit, die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann überraschend in den Favoritenkreis bei der Heim-EM in knapp drei Monaten zu erheben. Deutschland und die Nationalmannschaft könnten sich "glücklich schätzen, dass wir so einen Spieler haben", sagte Lieberknecht, "er wird die Mannschaft mit zur Europameisterschaft führen, wenn sie nicht sogar Europameister werden mit ihm."