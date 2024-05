Borussia Dortmund:Marco Reus verlässt den BVB

Marco Reus wird Borussia Dortmund zum Saisonende verlassen. Das gaben der Verein und der Spieler am Freitag bekannt, der Vertrag des 34-Jährigen wird nicht verlängert. Reus spielt seit seiner Rückkehr aus Mönchengladbach 2012 für den BVB. Nur Michael Zorc, Mats Hummels und Roman Weidenfeller liefen häufiger für die Borussia auf.

"Ich bin unheimlich dankbar und stolz für diese besondere Zeit bei meinem Klub Borussia Dortmund", sagte Marco Reus laut einer Vereinsmitteilung: "Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich in diesem Verein verbracht und jeden Tag genossen, obwohl es natürlich auch schwierige Momente gab. Ich weiß heute schon, dass mir der Abschied am Saisonende schwerfallen wird." Reus gewann mit dem BVB zweimal den DFB-Pokal (2017 und 2021), erreichte 2013 das Finale der Champions League und führte den Klub von 2018 bis 2023 als Kapitän auf den Rasen. Laut Vereinsangaben erzielte Reus in bislang 424 Spielen 168 Tore und bereitete 128 weitere Treffer vor. 48-mal lief er für Nationalmannschaft auf (15 Tore).

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erklärte: "Marco Reus ist einer der größten Spieler dieses Klubs. Er ist gebürtiger Dortmunder, hat fast zehn Jahre in unserem Nachwuchs gespielt, zwölf Jahre bei den Profis und war lange der Kapitän unserer Mannschaft. Seine Verbindung zu Borussia Dortmund ist außergewöhnlich. Wir wünschen Marco von Herzen alles Gute für seine Zukunft." Zudem äußerte Watzke die Hoffnung, dass Reus nach dessen Profilaufbahn zurückkehren werde, "denn hier in Dortmund warten genug spannende Aufgaben auf ihn."

Seine Karriere beenden will der häufig durch schwere Verletzungen ausgebremste Reus offenbar aber noch nicht. Er suche "jetzt nochmal ein neues Abenteuer", schreibt der BVB. Wohin die Reise des zweimaligen Fußballers des Jahres im Sommer geht, blieb vorerst offen - ein Gastspiel in den USA soll ein Thema sein, auch Klubs aus der Türkei haben angeblich Interesse.